Na střechách dvou brodských základních škol porostou rostliny a tráva

Projekt Brod připravuje už od jara loňského roku. Tehdy reagoval na dotační výzvu a o peníze zažádal. Nyní už ví, že uspěl. Radní proto mohli vybrat dodavatelské firmy. Ty by měly střechy připravit do letních prázdnin.

„Práce to budou poměrně náročné. Bude třeba na vytipovaných střechách sundat krytinu, položit izolaci, zavlažování a vrstvu substrátu. Do něho přijdou rostliny, které snesou slunce, vysoký výpar vody a sucho,“ popsal místostarosta Vladimír Slávka (ANO).

Odborníci s vedením města už dříve vybrali střechy, kde by zelená plocha mohla vzniknout. Ukázali na dvě základní školy v severní části města, Wolkerovu a Nuselskou. Obě pocházejí z poslední čtvrtiny minulého století a tvoří je patrové budovy s plochými střechami.

„Zatím ale neuvažujeme o tom, že bychom osázeli střechy celé. Vybrali jsme vždy jen několik jejich částí. Vesměs jde o spojovací krčky a přístavby,“ konstatoval Slávka.

Větší plocha bude oseta na „Wolkerovce“. Zelenou střechu dostane celé křídlo se šatnami mezi jídelnou a třídami druhého stupně a zároveň přístavba s dílnami. Celkem se bude jednat o zhruba tisíc tři sta metrů čtverečních.

Školy s údržbou trávníků příliš nepočítají

„Dostali jsme od města nabídku, zda bychom chtěli zelenou střechu mít. Takovým věcem se nebráníme, souhlasili jsme,“ poznamenal ředitel Základní školy Wolkerova Miloš Fikar.

V případě Základní školy Nuselská bylo vytipováno křídlo nad šatnami. „Půjde tam o plochu přibližně pěti set metrů čtverečních,“ oznámil už loni vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Běžného chodu škol by se instalace zelených střech neměla nikterak dotknout. A to i přes to, že se bude pracovat během školního roku a při vyučování. Dělníci budou dělat vně školní budovy, a nikoli nad učebnami.

„Ani by to nemělo znamenat žádnou zvýšenou údržbu či starost z naší strany. Střecha má být naprosto bezúdržbová. A pokud by bylo něco opravdu potřeba, zajistí to dodavatelská firma,“ doplnil Miloš Fikar.

„Jen je třeba střechu jednou do roka pohnojit,“ zmínil už během loňských příprav investice havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Situace se změnila, přednost dostanou soláry

Zelená střecha by měla školám přinést lepší tepelnou pohodu. V budovách pod ní by v zimě mělo být tepleji, teplo by nemělo tolik unikat. Naopak v letních či slunečných dnech zase zelená střecha dokáže jak interiér, tak nepatrně i nejbližší okolí budovy ochlazovat.

Se zelenými střechami nemá Havlíčkův Brod dosud žádné velké zkušenosti. Spravuje zatím jen jednu, a to ještě ne příliš dlouho. Nachází se na nové budově kavárny za AZ Centrem. Každý si ji může prohlédnout z hráze rybníka Hastrman.

Původně radnice zamýšlela, že v budování dalších zelených střech bude pokračovat. Nabízí se mimo jiné další budovy škol, domovy pro seniory či další městské objekty s plochým zastřešením. Nyní se však zdá, že se město vydá jinou cestou.

„Od loňského jara se situace v mnohém změnila. Došlo k výraznému zdražení energií, proto budeme místo zelených střech spíše zvažovat osazení těchto ploch fotovoltaickými panely k výrobě elektřiny,“ prozradil místostarosta Slávka.

Svou roli hraje i poměrně vysoká cena za zelené střechy. V případě základní školy Wolkerova má její instalace stát 7 milionů korun, na Nuselské pak 4,4 milionu. Havlíčkův Brod na investici získal dotaci. Její výše má činit sto procent ceny bez DPH. Město tak ve finále zaplatí pouze daň.