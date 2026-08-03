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Závratných 162 reklamací. Jihlava řeší potíže s údržbou zeleně, chystá změny

Jan Salichov
  8:42
Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.

Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.
Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.
Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.
Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.
6 fotografií
Magistrát v Jihlavě řeší čím dál větší potíže s údržbou městské zeleně. V uplynulých týdnech bylo mnoha místy ve městě nemožné projít, aniž by si člověk nevšiml přerostlé trávy nebo nedodělané práce sekáčů. Druhá seč měla k ideálu daleko. Úředníci museli vůči firmám uplatnit celkem těžko uvěřitelných 162 reklamací.

Představitelé města si posvítili na pravidla, která sami dodavatelům nastavili. Jako největší zádrhel se ukazuje lhůta, kterou sekáči na práci mají. Město jim v podmínkách zakázky dalo na posečení celého bloku měsíc.

„Tráva pak zbytečně přerůstá. Než se ten, kdo sečení provádí, dostane na druhé místo, tráva je zbytečně vysoká a kumuluje se to,“ popsal problém jihlavský náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL), který má na starost úsek správy majetku města.

Někde vystříhané pruhy, jinde po kolena. Jihlavané se diví sekání trávy

Už dnes si radní prohlížejí situaci v terénu doslova pod lupou. Využívají k tomu podrobnou mapu sečení od oddělení GIS, v níž okamžitě vidí posekané plochy i nahlášené závady.

„Samo o sobě vystavení 162 reklamací je podle mě dost velké číslo na to, aby si každý představil, že to nebylo úplně ideální,“ poznamenal bez obalu Piáček. Sám nedostatky zaznamenal na řadě míst - například na sídlišti U Pivovaru, na Skalce, v Pístově nebo u Uhelného nádraží.

Na dětská hřiště bude přísnější metr

Primátor Petr Ryška (ODS) však upozorňuje, že přes vysoký počet reklamací ze strany radničních kontrolorů se celkový pohled veřejnosti zlepšil. „Myslím, že podnětů a stížností od občanů je méně, než třeba bylo v některých minulých letech. Takže věřím, že postupujeme správným směrem,“ prohlásil jihlavský primátor.

Prapodivně posekaná tráva na jihlavském sídlišti Březinky.
Prapodivně posekaná tráva na jihlavském sídlišti Březinky.
Podobná situace, jaká byla na začátku června ve Žďáře 2, trvala v jeho polovině na velké části Vysočan a v některých dalších částech města.
Chodník na sídlišti Vysočany. Snímek je z 15. června.
6 fotografií

Radnice chce přesto pravidla dále upravovat. V plánu je zmenšit velikost soutěžených celků, aby se druhá seč zadávala dříve.

Rychlejší zásah má čekat i dětská hřiště. Doteď pro ně platil rovněž měsíční limit, což je u trávníků, kde si hrají malé děti, podle vedení města neúnosné. Plochy v okolí herních prvků by se měly nově sekat jednou za 14 dní. Radnice se na tom v současnosti snaží s dodavatelskou firmou domluvit. Pokud by dohoda nefungovala, plánuje radnice tyto plochy přesoutěžit a čtrnáctidenní lhůtu dát firmám přímo do podmínek.

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