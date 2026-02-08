Poliklinika ve Světlé má nového majitele. Koupil rentgen a hledá pneumologa

Autor:
  9:03
Částečně modernizovat prostory a vybavení, rozšířit nabídku lékařských služeb a lépe zpřístupnit lékárnu. To je cílem společnosti Pharmos, která se prostřednictvím své dceřiné firmy stala novým vlastníkem polikliniky ve Světlé nad Sázavou. Zdravotnické zařízení změnilo majitele poprvé od privatizace v roce 1994.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.

Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.
7 fotografií

Společnost Pharmos je jedním ze čtyř nejvýznamnějších distributorů léčiv v České republice. Koupě světelské polikliniky je podle jejího finančního ředitele Ivo Přibyla součástí širší strategie mateřské společnosti Česká lékárnická. Ta se mimo jiné na poskytování zdravotnických a sociálních služeb dlouhodobě zaměřuje.

„Nákupem společnosti Vital chceme podpořit rozvoj těchto služeb v oblasti Světlé nad Sázavou a širšího okolí. Naším cílem je zajistit, aby poliklinika ve Světlé nad Sázavou nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči a rozvíjela se v souladu s potřebami místních obyvatel,“ uvedl Přibyl.

Prodej polikliniky ve Světlé se komplikuje, už počtvrté se vrací na začátek

Jak z jeho vyjádření vyplývá, společnost Pharmos neodkoupila nemovitost, ale celý podíl v obchodní společnosti, jež polikliniku vlastní a provozuje. V obchodním rejstříku je tak i nadále uvedena společnost Vital, ovšem už s novým personálním obsazením. Ivo Přibyl je jedním ze dvou jednatelů.

„Jsme rádi, že byl obchod dokončen a poliklinika dobře funguje pod novým majitelem. Co je hlavní, běžní pacienti žádnou změnu nepoznají. Jedině snad zlepšení a rozšíření služeb,“ komentoval transakci světelský starosta František Aubrecht (nestraník za KDU-ČSL).

Upraví i přístup do lékárny a pořídí závoru

Podle Přibyla bude poliklinika i nadále poskytovat zdravotnické a sociální služby minimálně ve stávajícím rozsahu. Snahou vlastníka je částečně služby rozšířit a modernizovat. „Naší snahou je rozšířit portfolio ordinací o další specialisty,“ konstatoval jednatel společnosti Vital.

Jednu konkrétní novinku vlastník zajistil ihned po převzetí polikliniky. Pořídil moderní skiagrafický rentgen, který umožňuje snímkování metodou takzvané nepřímé digitalizace.

Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Její majitelé nyní touží po odpočinku a podíl ve firmě nabízejí k prodeji.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Její majitelé nyní touží po odpočinku a podíl ve firmě nabízejí k prodeji.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Její majitelé nyní touží po odpočinku a podíl ve firmě nabízejí k prodeji.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Její majitelé nyní touží po odpočinku a podíl ve firmě nabízejí k prodeji.
7 fotografií

„Přináší to nižší náklady, ale i větší komfort pro pacienty a rychlý, téměř online přístup ke snímkům pro lékaře,“ popsal Ivo Přibyl s tím, že do plného provozu bude pracoviště uvedeno během února.

Dalších úprav se má zdravotnické zařízení dočkat v budoucích měsících. Nový vlastník má v plánu stavební úpravy, které více propojí lékárnu s vnitřními prostory polikliniky a umožní pacientům snadnější přístup. Zároveň hodlá osadit parkoviště před budovou závorou, aby byla místa skutečně k dispozici pouze pacientům.

Plicnímu specialistovi město nabízí byt

A v dohledné době by se obyvatelé Světlé mohli dočkat i rozšíření nabídky specialistů. „Jednáme s lékařem v oboru pneumologie, což je specializace, která zde chybí a zároveň by výrazně podpořila využití našeho nového rentgenového vybavení,“ řekl Přibyl.

Pneumolog je v podstatě plicní lékař. Je to specialista, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění dýchacího ústrojí, zejména dolních dýchacích cest, plic a pohrudnice. Léčí stavy jako astma, chronická obstrukční plicní nemoc, zápal plic, tuberkulóza či nádory plic.

7. listopadu 2024

„Je to specializace, která ve Světlé nikdy nebyla a za kterou bychom byli velice rádi. S provozovateli polikliniky jsme v kontaktu a v případě potřeby jsme schopni pomoci. Nabízíme lékaři městský byt,“ vzkázal starosta Aubrecht.

Ani vzdálenější cíle nových vlastníků polikliniky se nedrží úplně při zemi. „Chceme pokračovat v modernizaci rentgenového vybavení, posunout rentgenové služby směrem k digitalizaci a zefektivnit sdílení snímků. Chceme také zlepšit IT infrastrukturu ordinací a nabídnout lepší podmínky pro stávající i nové specialisty,“ přiblížil záměry Ivo Přibyl.

Koupi radnice schválila, dohoda pak padla

S tím, jak to s poliklinikou ve Světlé dopadlo, je vedení města navýsost spokojeno. „Vše funguje velice dobře, lékárna je možná na ještě vyšší úrovni. Je vidět, že společnost Pharmos má s provozem takových zařízení praxi a zkušenosti,“ pochvaluje si Aubrecht.

Proces hledání nového vlastníka a samotný prodej byl záležitostí posledních tří let. A právě město nebylo v jednu chvíli daleko od toho, aby stoprocentní obchodní podíl ve společnosti Vital samo odkoupilo. Zastupitelé už v prosinci roku 2023 nákup za dvacet milionů korun schválili. Nakonec se ovšem strany nedohodly na podmínkách takřka dojednaného obchodu a majitel se rozhodl postupovat jinak.

Polikliniku s lékárnou ve Světlé koupí město, nechce mít z budovy ubytovnu

Původním majitelem společnosti Vital, a tím i polikliniky, byl místní podnikatel Jiří Hudera. Zdravotnické zařízení za socialismu začleněné do Okresního ústavu národního zdraví v roce 1994 se společníky úspěšně privatizoval a od té doby provozoval. „Ale už jsme tu všichni v důchodovém věku. Chtěli bychom starosti s provozem polikliniky přenechat někomu mladšímu, kdo bude mít více sil,“ svěřil se Hudera před třemi roky.

V panelové čtyřpodlažní budově polikliniky v současnosti působí několik praktických lékařů pro dospělé i pro děti, své ordinace tu mají i specialisté z oborů ortopedie, fyzioterapie, ORL či psychiatrie. Jsou tu i zubařské ordinace, radiodiagnostika s rentgenem, ultrazvuk a sonograf. Další prostory mají komerční využití, sídlí v nich například biochemické laboratoře, kanceláře tu má daňový poradce, zdravotní pojišťovna nebo terapeutka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Vítězná premiéra i Berdychova chvála. Jak Češi v Davis Cupu vlétli na outsidery

Dalibor Svrčina slaví výhru v utkání Davis Cupu proti Švédsku.

Součet žebříčkových umístění dvou českých singlistů činil 117, švédská dvojice dala dohromady 984. Zkrátka obří propast. A Jiří Lehečka s Daliborem Svrčinou předpoklady v jihlavské aréně bez větších...

7. února 2026  20:34

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

7. února 2026  16:23

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

7. února 2026  9:09

Žďár sází na energetickou soběstačnost. Modernizuje teplárnu, další vybuduje

Teplárna Jihlavská, kam bude ke spálení v multipalivovém kotli mířit odpad z...

Již v příštím roce má být Žďár nad Sázavou soběstačný v zásobování teplem. Tomu pomůže jak modernizace stávající Teplárny Libušín, tak i výstavba nového zařízení na okraji města. Zařízení s názvem...

6. února 2026  15:26

Další oprava silnice u Pohledu po dvou letech. Komplikací je souběh uzavírek

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá na letošní rok stavební úpravy silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku. Ten samý úsek byl přitom pro sanaci svahu a opravu uzavřen přesně před dvěma roky....

6. února 2026  12:09

Malá Anička spěchala na svět. Narodila se v sanitce cestou do porodnice

Šťastný konec dramatického rána. Profesionální zásah záchranářů z Počátek a...

Cesta do pelhřimovské nemocnice se pro maminku z Počátek změnila v nečekaný a velmi rychlý zážitek. Její dcera Anička se rozhodla, že na porodní sál čekat nebude, a přišla na svět ve čtvrtek krátce...

6. února 2026  11:07

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

6. února 2026

Věřil jsem jí, když si všichni klepali na čelo, říká trenér Sáblíkové Petr Novák

Premium
Trenér Petr Novák a jeho svěřenkyně Martina Sáblíková na olympijských hrách v...

Když se ti dva balili v roce 2006 na olympijské hry do Turína, znali jejich jména jen sportovní fajnšmekři. Kariéra osmnáctileté rychlobruslařsky ze Žďáru nad Sázavou Martiny Sáblíkové byla na samém...

5. února 2026

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

Ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí...

5. února 2026  14:48

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Švédský tenista Leo Borg

Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna...

5. února 2026  14:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:04

Kovačkovy zavítaly na Davis Cup. Vítězky Australian Open pochválil i Berdych

Vítězky juniorské čtyřhry na Australian Open Alena (vpravo) a Jana Kovačkovy

V roce 2023 s Laurou Samson vyhrála Wimbledon, loni společně se svou o dva roky mladší sestrou Janou US Open a letos v lednu se stejnou spoluhráčkou také Australian Open. Alena Kovačková tak zatím z...

5. února 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.