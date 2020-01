V jihlavské nemocnici nefungují e-neschopenky, lidé dostávají papírové

Lékařům jihlavské nemocnice nefunguje přihlášení k portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) přes webové rozhraní. Tento způsob připojení využívají proto, že jejich informační systém „přímé“ připojení neumožňuje.



„Přihlášení nefunguje, skončí to na timeoutu a napíše vám to, ať to zkusíte později. Kontaktovali jsme ČSSZ, ti nám řekli, že o problému ví a že pracují na jeho odstranění,“ uvedl vedoucí oddělení informačních technologií nemocnice David Zažímal.

V ordinacích to tedy funguje postaru, pacienti dostávají do ruky doktorem potvrzený formulář, který musí do tří pracovních dnů odevzdat zaměstnavateli. „Pro výjimečné případy je lékaři nafasovali. A tento výjimečný případ nastal hned šestého ledna,“ kroutí hlavou Zažímal.

Redakce iDNES.cz požádala o komentář i ČSSZ. Ta ale dosud vyjádření k problémům s e-neschopenkami v Jihlavě neposkytla.

Právě přístup ČSSZ k problému nejvíce rozladil ředitele jihlavské nemocnice Lukáše Veleva.

„Nikdo nám není schopen sdělit, kde je problém a kdy bude vyřešen. Protože lékaři na takové věci nemají čas, musí jeden technik sedět u počítače a opakovaně testuje, zda už je možné se připojit,“ popisuje Velev. „Chybí jakýkoliv systém varování,“ dodal.

Za jeden obvyklý pracovní den lékaři v jihlavské nemocnici vydají pacientům kolem pěti desítek neschopenek. K tomu se přidává další nutná agenda.

Jinde problémy nehlásí, k portálu jsou připojeni jiným způsobem

Problémy s připojením v Jihlavě jsou však na Vysočině spíše výjimkou. Že by měly s e-neschopenkami potíže, jiné nemocnice v kraji nehlásily.

„V Havlíčkově Brodě ani v Pelhřimově žádné problémy nemáme, připojení funguje. Musím ale upozornit, že jsme kvůli systému pořídili nový software a k portálu jsme připojeni přímo, nikoliv přes webové rozhraní jako v Jihlavě,“ podotkla mluvčí obou nemocnic Petra Černo.

Že by přípravu na e-neschopenky podcenila pouze jihlavská nemocnice, však Lukáš Velev odmítá. „Ministerstvo práce a sociální věcí i Česká správa sociálního zabezpečení garantují dostupnost systému přes webové stránky,“ tvrdí ředitel jihlavské nemocnice.

„Protože bylo zavedeno připojení přes webové stránky, uživatelé starších nemocničních systémů nemuseli v rámci povinné podpory instalovat nový modul. Ten problém je jinde. Je otázka odvahy přiznat, že něco nejde,“ poukázal Lukáš Velev.