Buď naším občanem, dostaneš tři tisíce. Ždírec láká nové obyvatele už potřetí

Ždírec akci nazvanou „Staň se občanem Ždírce nad Doubravou“ pořádá již potřetí. V minulosti ji vyhlásil po vzoru Jihlavy, která se na konci roku 2005 potřebovala dostat nad 50 tisíc obyvatel. Za zřízení trvalého bydliště tehdy magistrát nabízel rovněž tři tisíce korun. A byl úspěšný.

Stejný model převzali ve Ždírci nad Doubravou, na samém severu Vysočiny a Havlíčkobrodska. Ale podstatný rozdíl tu je. Zatímco Jihlava brala každého, Ždírec cílí především na lidi, kteří už ve městě nějakou dobu žijí.

„Aby se zde přihlásili k trvalému bydlišti. Ačkoliv jim zde poskytujeme služby, nic z toho nemáme. Finanční odměna jim má být motivací,“ vysvětluje ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Tři tisíce korun dostane každý, kdo si v době od 16. října do 29. prosince do Ždírce nad Doubravou přehlásí trvalé bydliště. Peníze dostane vyplacené do konce února v hotovosti či na účet v případě, že o ně nový občan písemně požádá a učiní tak poprvé.

„Z denní praxe víme, že zejména v bytových domech a novostavbách bydlí mnoho lidí, kteří nejsou našimi občany. Město na ně nedostává příslušnou část daní. Tito občané neplatí poplatky za likvidaci odpadů ani třeba poplatky za držení psa. Z těchto důvodů rada města rozhodla, že bude tyto občany motivovat finančním darem k tomu, aby se přihlásili do konce roku k trvalému pobytu,“ dodává starosta.

Městu se to bohatě vyplatí. Z přerozdělení daňových příjmů získává Ždírec přibližně okolo 18 tisíc korun na jednoho obyvatele ročně. Přičemž tu je předpoklad, že občan si trvalé bydliště ve Ždírci ponechá dlouhodobě.

Na vlas stejně ve Vojnově Městci

Ke Ždírci se letos přidal nedaleký Vojnův Městec. „Nezastírám, že pro nás byl Ždírec vzorem. S jeho starostou jsem o tom postupu jednal. Jsme ve shodě,“ zmínil starosta pět kilometrů vzdáleného městyse ležícího už na Žďársku Martin Havlíček. Také zde dostanou noví obyvatelé tři tisíce korun. Podmínky k jejich vyplacení jsou na vlas stejné jako ve Ždírci. Městys takto postupuje vůbec poprvé v historii.

„Počet obyvatel nám soustavně klesá. Na druhou stranu víme, že u nás dlouhodobě žije spousta chalupářů a lidí, kteří zde trvalý pobyt nahlášen nemají. Dar by měl být motivací k tomu, aby si tito lidé do Vojnova Městce převedli trvalé bydliště,“ vysvětluje Havlíček.

Ve Ždírci už si v minulosti ověřili, že se takový postup vyplácí. Do roku 2020 se na jeho základě město rozrostlo o 88 nových obyvatel. V roce 2021 přibylo dalších 29 lidí. „Letos jsme zatím zhruba na dvaceti,“ konstatoval Nikl. Ždírec měl ke konci loňského roku 3 080 obyvatel. Vojnův Městec taková čísla neočekává. I proto, že je třetinový, obyvatel má 797. „Do této chvíle se nám přihlásilo osm lidí. Byli bychom velice spokojeni, pokud bychom se dostali k patnácti,“ podotkl Martin Havlíček.

Lidé na výzvu čekají

Přestože oba starostové finanční motivaci k získání obyvatel používají, zvolený způsob se jim nelíbí. „Kdyby to takhle dělala každá obec v republice, bude v tom pořádný blázinec,“ připouští starosta Vojnova Městce.

„Není to správný postup,“ říká i ždírecký Bohumír Nikl. „Lidé by měli být tak uvědomělí, že když někde žijí, měli by si tam automaticky trvalý pobyt přihlásit. To se ale bohužel neděje. A v situaci, kdy neexistuje institut přechodného bydliště, nemáme žádnou možnost, jak je k přehlášení bydliště přimět,“ vysvětluje.

Oba starostové mají za pravděpodobné, že po odmlce finanční motivaci k přehlášení bydliště v budoucnu znovu využijí. „Někteří lidé na to vyleženě čekali, už od léta se ptali, zda akci opět vyhlásíme,“ podotkl Bohumír Nikl.

„I my chápeme, že je to určitý závazek do budoucna. Dříve či později akci budeme muset zopakovat, lidé to budou očekávat. Bez ní už se k nám těžko někdo přihlásí,“ je si vědom i Martin Havlíček.