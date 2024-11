Bohužel to funguje. Ždírec i letos nabízí tři tisíce za přihlášení trvalého bydliště

„Bohužel má tato akce úspěch. Tak jsme se rozhodli ji ještě letos zopakovat. Pak si dáme zase dva až tři roky pauzu,“ uvedl starosta Ždírce Bohumír Nikl.

„Je tu stále dost lidí, kteří se do města přistěhovali, obsadili prázdné či nové domy a byty, ale dosud si trvalé bydliště nepřihlásili. Chceme je tímto trochu motivovat,“ vysvětlil starosta, proč se radnice do odměňování nových občanů pustila dva roky po sobě.

Ždírec odměnu novým občanům vyplácel už v minulosti. Mezi akcemi si ale vždy dal několik let pauzu. Letos ji pořádá počtvrté. Například v roce 2020 díky ní získal 88 nových obyvatel, loni přibylo již zmíněných 27.

Město odměnami cílí v první řadě na obyvatele, kteří se do něj v poslední době přistěhovali, ale ještě si nezměnili trvalé bydliště. Radnice tím přichází o peníze na daňových příjmech, od nepřihlášených občanů ale také nemůže vyžadovat poplatky za svoz komunálního odpadu nebo za případné psy.

„Vyplacení třítisícové odměny se nám vyplatí nejen kvůli poplatkům. Na daních z jednoho obyvatele od státu získáme v průměru kolem 18 tisíc korun ročně,“ už dříve propočetl Nikl.

O odměnu je potřeba písemně požádat

Kdo z nových obyvatel Ždírce by chtěl odměnu získat, musí splnit několik náležitostí. Předně se musí v termínu od 17. října do 19. prosince přihlásit k trvalému pobytu.

Podmínkou je, že se k němu přihlásí poprvé a na konkrétní adresu. Není možné si pobyt přihlásit na úřad. O poskytnutí daru musí občan písemně požádat, s městem po schválení žádosti uzavře darovací smlouvu. Peníze mu budou vyplaceny na účet mezi 20. lednem a 26. únorem.

Lidé by měli být uvědomělí a trvalý pobyt si přihlásit okamžitě po přestěhování. Bohumír Nikl starosta Ždírce nad Doubravou

„Už teď máme dvanáct nově přihlášených občanů,“ podotkl Bohumír Nikl. K prvnímu lednu letošního roku měl Ždírec nad Doubravou dle údajů statistického úřadu přesně 3 114 obyvatel.

Podle starosty Nikla je ale chvályhodné, že se k trvalému pobytu ve Ždírci lidé přihlašovali i během roku, nečekali až na jeho konec a akci s odměnami. „Tak by to mělo být. Lidé by měli být uvědomělí a trvalý pobyt si přihlásit okamžitě po přestěhování,“ podotýká.

Nedaleký Vojnův Městec se letos nepřidá

V loňském roce se ke Ždírci připojil i pět kilometrů vzdálený Vojnův Městec. Také ten vyplácel třítisícovou odměnu lidem, kteří si před koncem roku přehlásili trvalé bydliště. Městys se 795 obyvateli tím přilákal necelých 20 nových občanů.

Letos se ale do podobné akce nepouštěl. „V radě města jsme o tom diskutovali. Nakonec jsme se rozhodli akci nevyhlašovat, zopakujeme ji opět na konci příštího roku. Zároveň uvažujeme o zvýšení odměny,“ prozradil starosta Martin Havlíček.

Důvodem, proč se ve Vojnově Městci rozhodli dát s akcí roční pauzu, je i nedostatek potencionálních žadatelů. Během roku se k trvalému pobytu přihlásily dvě nové rodiny. Vedení městyse momentálně neví o dalších lidech, kteří by v Městci žili a nebyli přihlášení.

„A také nechceme, aby naše nabídka zevšedněla. Chtěli bychom se vyhnout tomu, aby si na ni lidé zvykli a cíleně na ni čekali,“ pravil Havlíček.

Kupování občanů není správné, ale je účinné

Oba starostové se už loni shodli na tom, že takovéto kupování nových občanů není správné. Leč každodenní praxe je utvrzuje v tom, že je to jedna z účinných cest, jak napravit jakousi nedbalost obyvatel.

„Lidé by měli být tak uvědomělí, že když někde žijí, měli by se tam automaticky na trvalý pobyt přihlásit. To se ale bohužel neděje. A v situaci, kdy neexistuje institut přechodného bydliště, nemáme žádnou možnost, jak je k přehlášení přimět,“ vysvětloval Bohumír Nikl.

Ždírec nad Doubravou si za vzor vzal krajskou Jihlavu. Ta podobnou akci vyhlásila už na konci roku 2005, kdy se potřebovala dostat nad 50 tisíc obyvatel. K hranici, která znamenala skokový nárůst daňových příjmů, jí tehdy chybělo několik stovek lidí.

Magistrát tenkrát uspěl. Občany ale nabíral jakékoliv, nejen ty, kteří už na území města žili. Vojnův Městec pak loni v podstatě okopíroval podmínky, které už roky předtím stanovil Ždírec nad Doubravou.