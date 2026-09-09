Na Žďársku funguje obří bateriové úložiště, v Brodě chystají ještě desetkrát větší

Velkokapacitní bateriová úložiště pomáhají vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, čímž stabilizují přenosovou soustavu. Podle Ivo Apfela, manažera Tesly Energy Group, která velkobítešské úložiště stavěla, ale roste význam úložišť jako skladů pro obchodování s elektřinou.
Obě funkce plní i úložiště ve Velké Bíteši, řekl Gustav Urbánek, majitel společnosti MG Power, které úložiště patří. „Postupem času ale víme, že se to překlopí spíš do obchodní flexibility, protože takový je trend ve světě, služba technické flexibility ustupuje a začíná dominovat obchod. Je to tím, že čím víc výkonu bude instalovaného, tím víc budeme schopni výkyvy regulovat. A tím víc to bude potom založené na ukládání elektřiny,“ řekl k budoucnosti fungování úložišť Urbánek.
Nejvhodnější místo pro bateriové úložiště je podle něj v blízkosti rozvodny, což se ve Velké Bíteši podařilo. Náklady na tamní úložiště, které funguje od května, vyčíslil na více než 200 milionů korun, návratnost může být do pěti let.
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Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli
MG Power zatím provozuje tři úložiště. Jedno v Kuřimi v Jihomoravském kraji a další v Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině, které má kapacitu deset MWh. Další čtyři úložiště firma buduje a na tři má stavební povolení.
Samostatně stojící bateriové úložiště znamená, že na něj není napojená žádná výrobna, například větrná elektrárna. Výkon úložiště, který je ve Velké Bíteši deset megawatt, udává, kolik energie je schopné v jednu chvíli pojmout nebo vydat, kapacita je údaj o množství energie, které se do něj vejde.
Záměr budovat na Vysočině velkokapacitní úložiště má C-storage HB, za kterou stojí společnosti C-energy, Jipocar Power a C-energy. „Na přípravě projektu bateriového úložiště v Havlíčkově Brodě intenzivně pracujeme. Dokončujeme nyní přípravnou fázi, celé bateriové úložiště pak plánujeme dokončit do konce roku 2027,“ sdělil mluvčí C-energy Miroslav Beneš.
Mezi největší zařízení v Česku patří také úložiště v Břeclavi společnosti MND. Baterie tam mají výkon 12 MW a kapacitu 31 MWh.