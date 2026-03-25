Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou čáru. Jenže v protisměru se v tu chvíli objevila policejní hlídka. Drsný střet odvrátilo jen bleskové sešlápnutí brzd.

Dramatická událost se stala minulé úterý, kdy se jihomoravští policisté vraceli ze služební cesty z Vysočiny. Na záběrech z palubní kamery je vidět, jak policejní vůz projíždí levotočivou zatáčkou za osobním autem s přívěsem. V čase 0:05 se však v protisměru náhle vyřítí tmavý ford, jehož řidič se rozhodl ignorovat vodorovné značení i nulový rozhled.

„Řidič se pustil do předjíždění právě v místě, kde kvůli zatáčce nemohl mít žádnou jistotu, že manévr bezpečně dokončí,“ uvedla k incidentu policie. Na videu je patrné, že silnice je v daném úseku úzká a ford nemá kam uhnout.

Brzdy v permanenci a náraz do traktoru

Díky duchapřítomnosti všech zúčastněných řidičů, kteří okamžitě dupli na brzdy, nedošlo k čelnímu nárazu, který by měl v dané rychlosti pravděpodobně tragické následky. V čase 0:10 se řidič fordu pokouší strhnout řízení zpět do svého pruhu, přitom však pravým bokem naráží do přívěsu předjížděného traktoru.

Policisté v čase 0:15 okamžitě aktivují majáky, zastavují a jdou situaci řešit. Kromě pomačkaných plechů si hazardér ze setkání s hlídkou z dopravního inspektorátu ve Žďáru nad Sázavou odnesl také tučnou pokutu.

Co hrozí za předjíždění přes plnou čáru?

Od roku 2024 se postihy za zakázané předjíždění zpřísnily. Pokud řidič ohrozí ostatní nebo předjíždí v úseku, kde je to zakázáno dopravní značkou, hrozí mu ve správním řízení pokuta 7 000 až 25 000 Kč
a 6 trestných bodů.

„Kolegové celou situaci měli na svém záznamovém zařízení. Protože to bylo v našem teritoriu, tak to předali dopravnímu inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Tuto událost jsme řešili jako dopravní nehodu s tím, že byla vyřešena sepsáním euroformuláře. Viník nehody dostal pokutu v příkazním řízení, kterou na místě uhradil,“ upřesnila.

Policie video zveřejnila jako varování pro ostatní, aby v podobně nepřehledných úsecích neriskovali. Plná čára totiž upozorňuje na místa, kde je předjíždění zakázáno právě kvůli vysokému riziku střetu, který za deště a snížené viditelnosti bývá fatální.

„Podélná čára souvislá upozorňuje na úsek, kde není dovoleno předjíždět. Její ignorování vede k tragédiím,“ připomínají strážci zákona s tím, že na podobné nešvary se při kontrolách zaměřují dlouhodobě.

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ - ABSOLVENT (35-42.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 35 000 - 42 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

