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Hasiči bojují s rozsáhlým požárem lesa na Žďársku, pomáhá vrtulník

Jan Salichov
  12:21
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026) | foto: HZS Kraje Vysočina

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
6 fotografií
Rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Chlébské na Žďársku, který zasáhl plochu odhadovanou přibližně na jeden hektar, zaměstnává desítky záchranářů. Do akce povolali i vrtulník.

Tísňová linka přijala hlášení o požáru před půl devátou ráno. Původně na místo vyjelo deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

Situace se však vyvíjela, a tak hasiči poplach zvýšili na třetí stupeň.

„V tuto chvíli na místě události zasahuje 12 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů společně s vrtulníkem,“ uvedla krátce po 11:00 mluvčí hasičů Petra Musilová.

Do náročného zásahu se zapojily například jednotky z Bystřice nad Pernštejnem, Rožné, Víru, Strážku, Věchnova či Štěpánova nad Svratkou, přičemž na místě pomáhají i místní hasiči ze Skorotic-Chlébského.

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