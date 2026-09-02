Tísňová linka přijala hlášení o požáru před půl devátou ráno. Původně na místo vyjelo deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.
Situace se však vyvíjela, a tak hasiči poplach zvýšili na třetí stupeň.
„V tuto chvíli na místě události zasahuje 12 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů společně s vrtulníkem,“ uvedla krátce po 11:00 mluvčí hasičů Petra Musilová.
Do náročného zásahu se zapojily například jednotky z Bystřice nad Pernštejnem, Rožné, Víru, Strážku, Věchnova či Štěpánova nad Svratkou, přičemž na místě pomáhají i místní hasiči ze Skorotic-Chlébského.