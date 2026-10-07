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V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

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  15:38aktualizováno  15:54

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ilustrační snímek | foto: HZS Kraje Vysočina

Dramatické odpoledne zažívají v Bukově na Žďársku. V jednom z rodinných domů tam dnes explodovala propan-butanová láhev. Následný požár zaměstnává hned několik jednotek hasičů, kteří vyhlásili druhý stupeň poplachu. Jednoho popáleného záchranáři letecky převezli do nemocnice.

Obyvatele klidné obce vyrušila rána a následný příjezd kolon záchranářských vozidel krátce před tři čtvrtě na dvě odpoledne. „Hlášení o požáru rodinného domu v obci Bukov jsme na lince tísňového volání přijali v 13:41 hodin,“ potvrdila tisková mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Při výbuchu propan-butanové láhve v rodinném domě v Bukově na Žďársku se zranila jedna osoba. Na místě došlo k požáru a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

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Na místo se okamžitě sletěly zásahové vozy profesionálních hasičů ze stanic v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem. Prvotní zprávy sice naznačovaly, že po explozi hořet nezačalo, situace na místě se ale ukázala jako vážnější.

Požár se v domě rozhořel a velitel zásahu musel kvůli rozsahu události vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. K zásahu tak postupně zamířily i dobrovolné jednotky z Bukova, Dolní Rožínky, Strážku, Rožné, Blažkova i Bystřice.

Lidé z domu navíc neodešli bez zranění. „Při události se zranila jedna osoba a skončila v péči zdravotníků,“ doplnila mluvčí Musilová s tím, že přesné příčiny výbuchu, zdravotní stav zraněného i výše vzniklých škod jsou předmětem dalšího vyšetřování.

„Jednalo se o těžká zranění,“ potvrdil mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janaček. „Pacienta jsme s popáleninami transportovali letecky do brněnské nemocnice,“ doplnil mluvčí záchranářů.

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