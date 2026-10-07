V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

Obyvatele klidné obce vyrušila rána a následný příjezd kolon záchranářských vozidel krátce před tři čtvrtě na dvě odpoledne. „Hlášení o požáru rodinného domu v obci Bukov jsme na lince tísňového volání přijali v 13:41 hodin,“ potvrdila tisková mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
Na místo se okamžitě sletěly zásahové vozy profesionálních hasičů ze stanic v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem. Prvotní zprávy sice naznačovaly, že po explozi hořet nezačalo, situace na místě se ale ukázala jako vážnější.
Požár se v domě rozhořel a velitel zásahu musel kvůli rozsahu události vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. K zásahu tak postupně zamířily i dobrovolné jednotky z Bukova, Dolní Rožínky, Strážku, Rožné, Blažkova i Bystřice.
Lidé z domu navíc neodešli bez zranění. „Při události se zranila jedna osoba a skončila v péči zdravotníků,“ doplnila mluvčí Musilová s tím, že přesné příčiny výbuchu, zdravotní stav zraněného i výše vzniklých škod jsou předmětem dalšího vyšetřování.
„Jednalo se o těžká zranění,“ potvrdil mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janaček. „Pacienta jsme s popáleninami transportovali letecky do brněnské nemocnice,“ doplnil mluvčí záchranářů.