Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Autor:
  14:12
Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry. Posloužit mohou také jako vítané občerstvení v oblastech, kde otevřené hospody a restaurace jinak chybí.

Právě absence „osvěžoven“ je jedním z důvodů, proč přibyl další samoobslužný bar poblíž Velké Losenice na Žďársku. „Bydlíme hned na kraji vsi a stávalo se, že u nás zastavili turisté a vyptávali se na možnost občerstvení. Ta tady ale během dne moc není, hospoda funguje až později odpoledne a večer. A nám přišlo škoda, že si tu lidé jinak nemají kde posedět a dát si něco k pití,“ vylíčil Petr Pospíchal.

A tak vznikl bar Na Háječku, který manželé vybudovali po dohodě s vlastníkem pozemku u remízku při cestě k samotě Bambouch. Což je sice mimo turistickou trasu, avšak z červené značky vedoucí do sousedních Hamrů nad Sázavou je to k němu jen krátká odbočka. V neposlední řadě totiž Pospíchalovi chtěli také ukázat návštěvníkům krásy přírody v okolí Losenice. Oblast nepatří k nejznámějším výletním cílům regionu, ale má co nabídnout. „Zrovna cesta na Bambouch je opravdu moc hezká, plná vyhlídek,“ shodují se zakladatelé baru.

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi. Má sloužit turistům, ale i místním, kteří k blízké samotě Bambouch míří často na vycházky.
Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi. Má sloužit turistům, ale i místním, kteří k blízké samotě Bambouch míří často na vycházky.
Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi. Má sloužit turistům, ale i místním, kteří k blízké samotě Bambouch míří často na vycházky.
Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi. Má sloužit turistům, ale i místním, kteří k blízké samotě Bambouch míří často na vycházky.
11 fotografií

Zařízení navíc necílí jen na turisty. „I místní chodí tímhle směrem často na procházky, třeba maminky s kočárky, rodiny s dětmi. Teď mají možnost se na cestě občerstvit, dát si něco malého. Sami to také máme rádi, když má výlet nebo vycházka nějaký cíl,“ říkají manželé.

Zařízení baru vyrobil sám Petr Pospíchal, pro něhož je práce se dřevem koníčkem. Kromě samotné podzemní bedny, jež skrývá nápoje a různé pochutiny, tvoří zázemí i lavičky, stojan na kola či koše na tříděný odpad. Platit lze do pokladničky nebo přes QR kód. „Okolím vedou i běžkařské trasy, tak kdyby byl v zimě sníh, přibude i várnice s něčím teplým,“ plánuje Bára Pospíchalová.

Nejen vyhlášené výletní cíle

Jelikož rodina žije poblíž, ze zlodějů a vandalů zatím obavy nemá. „Místní se tu navíc dobře znají, hned by nám hlásili, kdyby se tady dělo něco podezřelého,“ myslí si manželé. Ty překvapil zájem zákazníků. Nastal totiž ihned poté, co „osvěžovnu“ víceméně v tichosti otevřeli.

Novinku vítá i David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. „Jsme rádi, že taková místa nevznikají jenom v centrální části oblíbených Žďárských vrchů, ale daří se je otevírat také na méně frekventovaných místech. I tam si jistě své zákazníky najdou,“ míní Štěpánek. Počet samoobslužných barů podle něj postupně roste. „Lidé si už zvykli na ty stávající, ale zároveň přibývají i nové. Je vidět, že to návštěvníky stále láká a na straně provozovatelů nadále panuje důvěra v poctivost zákazníků,“ dodal ředitel.

Samoobslužných barů na Vysočině i přes nájezdy vandalů postupně přibývá

Loni do seznamu těchto zařízení přibylo třeba občerstvení Buchťák na Buchtově kopci u Daňkovic, zařízení Na Šupalce u Pusté Rybné nebo rovněž bar U Broučků na vrcholu Kamenice nad osadou Roženecké Paseky, místní části Věcova. O ten se starají tamní dobrovolní hasiči a vedle občerstvení tam lidé pořídí za symbolickou cenu i magnetky s místními motivy. „Máme na bar kladná hodnocení, lidé si tu možnost chválí. Díky jejich platbám přes QR kódy jsme také zjistili, kolik k nám vlastně chodí návštěvníků,“ podotkla Jaroslava Bobková, starostka Věcova.

Vandalismus utichá

Již oblíbenou klasikou jsou třeba dvě samoobslužná zařízení v okolí hotelu Skalský Dvůr mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem: luční bar U dráčka Poplety a lesní bar U víly Helenky.

V letech 2023 a 2024 ale čelili provozovatelé opakovanému vykrádání a vandalismu. Škody šly do desetitisíců a bary byly dokonce kvůli tomu na čas uzavřeny. Pachatele se ale povedlo dopadnout a loni již „osvěžovny“ fungovaly bez potíží.

„I letos už je vše spuštěné, bary zásobené. Věříme, že se situace z minulých let nebude opakovat,“ uvedl za provozovatele Václav Jirásek, ředitel hotelu Skalský Dvůr.

Vykradené a rozkopané. Oblíbené lesní bary museli někde kvůli zlodějům zavřít

Mezi další samoobslužná občerstvení na Žďársku patří mimo jiné Osvěžovna v zahradě v Krásném, dokonce tři lesní bary se pak nacházejí v okolí vsi Odranec. Kolem Velkého Meziříčí je k dispozici třeba bar U Bobra v Balinském údolí či provozovna Na farmě v Šeborově.

Na Jihlavsku lze poblíž Třešti zavítat například do lesního baru Pod Kratiznou a na Třebíčsku zase k Pivo Limo Jámě u obce Babice. A na Havlíčkobrodsku nedávno vznikl nový samoobslužný bar U trati, a to poblíž Nových Dvorů, přímo při cyklostezce do Přibyslavi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

5. května 2026  14:12

Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah

Současná budova městského divadla a kina v Havlíčkově Brodě má do ideálu krásy...

Havlíčkův Brod připravuje velkou rekonstrukci městského divadla a kina. Budova na nábřeží Sázavy zcela změní vzhled a podstatně se promění a modernizují interiéry. Kdy práce začnou, rozhodnou až noví...

5. května 2026  8:46

Při srážce dvou osobních aut na Třebíčsku zemřel jeden z řidičů

Ilustrační foto.

Při pondělní nehodě u obce Domamil na Třebíčsku zemřel po srážce dvou osobních aut řidič jednoho z nich. Řidička druhého auta se zranila. Okolnosti havárie vyšetřuje policie.

4. května 2026  21:07

D1 na Vysočině zastavil požár nákladního vozu, řidič pohotově zareagoval

Požár nákladního auta na dálnici D1 poblíž Velkého Beranova na Vysočině (4....

Dálnice D1 na Vysočině hodinu a půl stála. Provoz na 118. kilometru ve směru na Prahu zastavil požár nákladního vozu. Podle policie se událost obešla bez zranění, řidič stačil vozidlo odstavit u...

4. května 2026  13:44,  aktualizováno  13:54

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:13

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:04

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

1. května 2026  9:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:04

Boj o větrníky na Vysočině vrcholí. Veřejné projednání zón bude v Praze

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská...

Veřejné projednání vymezování akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren v oblasti Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 15. května od deseti hodin ve společenském sále Radiopaláce na...

30. dubna 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.