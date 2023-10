Z hájenky se vyklubala sklárna. Ekonom Kysilka vzkřísil dům s huťařským příběhem

Po rekonstrukci domu bývalý šéf České spořitelny s rodinou otevřel galerii, kde lidem přechází z rozsáhlé sbírky zrak.

Pocházíte z Boskovic, pracovně jste spjatý s Prahou, jak jste se ocitl zde pod Čtyřmi palicemi?

Na horní myslivně kousek nad námi sloužil můj strýc, který byl správcem lesů rychmburského panství, které do roku 1945 patřilo Thurn-Taxisům. Ředitelství přemístili z Rychmburku (Předhradí) sem na České Milovy. Naše rodina, která pochází právě z Rychmburku – otec se tam narodil, děda tam byl řídícím učitelem – pak začala jezdit sem, takže tady bývám vlastně od narození.

Řadu let jste rekonstruoval bývalou skelmistrovskou huť. Vy jste ale původně netušil, že tento objekt sloužil sklářům. Jak to?

Znal jsem toto místo zvenku i zevnitř a jako hájenku, protože když skončila milovská sklárna (zanikla v roce 1886 – pozn. red.), stal se z této budovy objekt hajného. Čtyřicet roků pak byla budova opuštěná a chátrala. Po stovkách procházek okolo mě jednou napadlo, přestože je to ruina, že by se snad dala koupit a opravit. Dozvěděl jsem se, že patří Lesům ČR, a když jsem tam zavolal, řekli mi, že mám štěstí, že hájenku budou za pět dní prodávat v dražbě.