„Fryšavský ledovec“ zůstává poslední oázou běžkařů na Vysočině

Letos bez vírské ledové stěny. Málo mrzlo Ledovou stěnu na skále ve Víru na Žďársku se v této zimě zatím vytvořit nepovedlo, protože málo mrzlo. Čerpadlo bylo v provozu jen jednu noc, když teplota spadla asi sedm stupňů pod nulu, druhý den se ale zase oteplilo. S vytvořením umělého ledopádu pro lezce v ledu už tamní spolek nepočítá, protože meteorologové neslibují větší mrazy ani v nejbližších dnech. „Nějaké mrazivé dny byly, ale vždycky byly proložené teplem,“ uvedl k průběhu zimy Slávek Matuška ze spolku. Pro vytvoření dostatečné vrstvy ledu na skále by podle něj muselo dost mrznout aspoň pět dní v řadě. Jestli se už nic nezmění, bude to podruhé za 13 let, kdy se ledovou stěnu nepovedlo zprovoznit. Poprvé počasí lezcům v ledu nepřálo v jedenácté sezoně. Matuška přesto počítá s tím, že tradice ledové stěny ve Víru bude pokračovat. Co se udělalo, to hned opadalo Přípravné práce na tuto sezonu udělali členové spolku koncem minulého roku. Do nebezpečných míst na skále také dávali pletivo, které mělo bránit odpadávání velkých kusů ledu při tání. Asi před dvěma týdny čerpadlo hnalo vodu na skálu celou noc, výsledek prvního ledování byl podle Matušky docela slušný. „Jenže druhý den se zatáhlo, teplota stoupla, do toho se ještě spustil déšť. Co se udělalo, to zase rychle opadalo,“ pravil Matuška. Při mrazech v březnu už podle něj spolek led minulé roky nedělal, protože se dalo čekat rychlé jarní tání. Umělý ledopád na skále u Svratky dosahuje většinou do 40 metrů výšky, lezecké trasy pro běžné výstupy bývají do 20 až 25 metrů. Minulé roky tam také lezci v ledu závodili. (ČTK)