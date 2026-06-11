Vedení Žďáru kývlo na halu pro Jílka a Sáblíkovou. Zůstává však mnoho otázek k řešení

Zajedno s koaličními politiky byla tentokrát i opozice. „Poté, co jsme se seznámili se zněním memoranda, jsme deklarovali, že jej hlasováním podpoříme. Vnímáme to jako příležitost pro město,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).
Zastupitelé ve svým komentářích vyjadřovali spolupráci se státem podporu, ale často s opatrností. „Pokud se rozhodne, že tu hala bude stát, pro Žďár to znamená i mnoho otázek, které budeme muset ještě vyřešit. Dopad to bude mít totiž nejen na samotné město, ale i na celý region,“ konstatoval Radek Zlesák (ANO).
Ten vidí v plánované multifunkční hale s rychlobruslařskou dráhou i návaznost na další sportovní zařízení v kraji, třeba na novoměstskou Vysočina Arenu či novou jihlavskou Horáckou arénu. „Vzniká tak síť zázemí zimních sportů nadregionálního významu s pozitivním dopadem na místní ekonomiku,“ míní Zlesák.
Zatím opatrný přístup přiznal již před zasedáním i starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město). „Nejsem zastánce nějakých proklamací a výroků předem, dokud není projekt zodpovědně prověřen. Určitá rezervovanost je tedy na místě,“ nechal se slyšet Mrkos.
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Více informací k zázemí pro přípravu vrcholových sportovců poskytne až takzvaná dopadová studie, jejímž zadavatelem je Kraj Vysočina. „Vzniknout má do 10. července. Tento klíčový materiál velmi podrobným, analytickým způsobem zhodnotí výhody, nevýhody i příležitosti, které projekt může přinést,“ řekl Mrkos.
Místní, kteří se o ožívající dávné vizi haly za zhruba tři miliardy korun opět dozvěděli zkraje minulého týdne - po úterní návštěvě premiéra Andreje Babiše ve Žďáře – už směřovali na vedení města některé své námitky. Lidé mají obavy například z nadměrného dopravního ruchu, nedostatku parkovacích míst pro tak velký projekt nebo z dopadů na tradiční pouť, jednu z největších v republice. Ta se odehrává ve sportovním areálu Bouchalky v okolí „zimáku“, tedy právě na místě, kde je v plánu vybudování bruslařské haly.
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Lidé se dle vedení města přesunu pouti do jiné lokality nemusejí obávat; i zaručení jejího konání je součást memoranda. „Naší snahou je zachovat ji na stávajícím místě a v obdobném rozsahu,“ zmínil starosta. Dodal také, že pokud by parkování bylo řešeno podzemním stáním pod halou, může to znamenat i rozšíření parkovacích možností pro místní.
Aktuálně Žďárští na zimním stadionu rekonstruují ledovou plochu. Investice za zhruba 45 milionů korun však vniveč přijít nemá, se stadionem se totiž počítá jako se součástí nové haly. Město by tak ušetřilo řádově stovky milionů korun na stejně plánovanou obnovu „zimáku“. „Tyto peníze bychom pak mohli investovat jinde ve městě. Tedy například do bydlení, koupaliště, hřišť a podobně,“ nastínil možnosti Mrkos.
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Moderní areál by navíc podle radnice nesloužil jen vrcholovým sportovcům, ale i místním sportovním klubům, jež o halu velmi stojí, nebo i školám, spolkům, organizacím či veřejnosti. A to přesto, že k tomu bude nutná změna legislativy, neboť investorem má být organizační složka státu OLYMP – Centrum sportu Ministerstva vnitra. To má za úkol zabezpečení přípravy sportovců ke státní reprezentaci.
Změnu ale slíbil při své návštěvě Žďáru i sám Babiš. „Nedává smysl, aby do haly směli jen vrcholoví sportovci. Proč by tam nemohla chodit veřejnost? Takže buď se to změní v zákoně, nebo na nějakou výjimku ministerstva financí,“ prohlásil premiér Babiš.
Žďárská radnice vidí ve zvažované výstavbě haly, pokud k ní vůbec dojde, i příležitost k jednání na mnohá další témata, kde má rozhodovací slovo právě stát. „Dlouhodobě tady řešíme třeba dopravní napojení města, obchvat a podobně. To všechno s halou může do budoucna souviset,“ míní Mrkos.
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Ten také zdůraznil, že memorandum jako takové není rozhodně nic závazného. „Jedná se o prohlášení, v němž město a stát potvrzují spolupráci na určitém cíli. Neznamená to však, že by tím už bylo něco rozhodnuto,“ objasnil starosta s tím, že město není v celém procesu klíčový hráč; hlavní slovo bude mít stát. Právě ten by byl investorem, zatímco radnice by v případě realizace projektu poskytla pozemky.