Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedení Žďáru kývlo na halu pro Jílka a Sáblíkovou. Zůstává však mnoho otázek k řešení

Autor:
  19:06
Zastupitelé ve Žďáře nad Sázavou ve čtvrtek jednomyslně schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru na výstavbu rychlobruslařské haly u zimního stadionu. Pro podpis dohody zvedlo ruku všech 23 v tu chvíli přítomných zastupitelů. K dodatečně zařazenému bodu se nekonala ani žádná bouřlivá diskuze.

Zajedno s koaličními politiky byla tentokrát i opozice. „Poté, co jsme se seznámili se zněním memoranda, jsme deklarovali, že jej hlasováním podpoříme. Vnímáme to jako příležitost pro město,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).

Zastupitelé ve svým komentářích vyjadřovali spolupráci se státem podporu, ale často s opatrností. „Pokud se rozhodne, že tu hala bude stát, pro Žďár to znamená i mnoho otázek, které budeme muset ještě vyřešit. Dopad to bude mít totiž nejen na samotné město, ale i na celý region,“ konstatoval Radek Zlesák (ANO).

Pro memorandum zvedlo ruku 23 žďárských zastupitelů. (11. června 2026)
V sousedství stávajícího rychlobruslařského oválu stojí zimní stadion. Ten je ale již v nevyhovujcím stavu. (11. června 2026)
Rychlobruslařská dráha se nachází u zimního stadionu ve žďárské Jungmannově ulici. (11. června 2026)
Žďárský stadion prochází rekonstrukcí ledové plochy. Na práce dohlíží i podobizna místní rodačky, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové (vlevo nahoře). (11. června 2026)
13 fotografií

Ten vidí v plánované multifunkční hale s rychlobruslařskou dráhou i návaznost na další sportovní zařízení v kraji, třeba na novoměstskou Vysočina Arenu či novou jihlavskou Horáckou arénu. „Vzniká tak síť zázemí zimních sportů nadregionálního významu s pozitivním dopadem na místní ekonomiku,“ míní Zlesák.

Zatím opatrný přístup přiznal již před zasedáním i starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město). „Nejsem zastánce nějakých proklamací a výroků předem, dokud není projekt zodpovědně prověřen. Určitá rezervovanost je tedy na místě,“ nechal se slyšet Mrkos.

Nedovolím, aby naše děti umíraly na drogy, řekl Babiš. Vyjádřil se i k hale pro Jílka

Více informací k zázemí pro přípravu vrcholových sportovců poskytne až takzvaná dopadová studie, jejímž zadavatelem je Kraj Vysočina. „Vzniknout má do 10. července. Tento klíčový materiál velmi podrobným, analytickým způsobem zhodnotí výhody, nevýhody i příležitosti, které projekt může přinést,“ řekl Mrkos.

Místní, kteří se o ožívající dávné vizi haly za zhruba tři miliardy korun opět dozvěděli zkraje minulého týdne - po úterní návštěvě premiéra Andreje Babiše ve Žďáře – už směřovali na vedení města některé své námitky. Lidé mají obavy například z nadměrného dopravního ruchu, nedostatku parkovacích míst pro tak velký projekt nebo z dopadů na tradiční pouť, jednu z největších v republice. Ta se odehrává ve sportovním areálu Bouchalky v okolí „zimáku“, tedy právě na místě, kde je v plánu vybudování bruslařské haly.

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Lidé se dle vedení města přesunu pouti do jiné lokality nemusejí obávat; i zaručení jejího konání je součást memoranda. „Naší snahou je zachovat ji na stávajícím místě a v obdobném rozsahu,“ zmínil starosta. Dodal také, že pokud by parkování bylo řešeno podzemním stáním pod halou, může to znamenat i rozšíření parkovacích možností pro místní.

Aktuálně Žďárští na zimním stadionu rekonstruují ledovou plochu. Investice za zhruba 45 milionů korun však vniveč přijít nemá, se stadionem se totiž počítá jako se součástí nové haly. Město by tak ušetřilo řádově stovky milionů korun na stejně plánovanou obnovu „zimáku“. „Tyto peníze bychom pak mohli investovat jinde ve městě. Tedy například do bydlení, koupaliště, hřišť a podobně,“ nastínil možnosti Mrkos.

Jílek dostal Cenu Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku 2025

Moderní areál by navíc podle radnice nesloužil jen vrcholovým sportovcům, ale i místním sportovním klubům, jež o halu velmi stojí, nebo i školám, spolkům, organizacím či veřejnosti. A to přesto, že k tomu bude nutná změna legislativy, neboť investorem má být organizační složka státu OLYMP – Centrum sportu Ministerstva vnitra. To má za úkol zabezpečení přípravy sportovců ke státní reprezentaci.

Změnu ale slíbil při své návštěvě Žďáru i sám Babiš. „Nedává smysl, aby do haly směli jen vrcholoví sportovci. Proč by tam nemohla chodit veřejnost? Takže buď se to změní v zákoně, nebo na nějakou výjimku ministerstva financí,“ prohlásil premiér Babiš.

Žďárská radnice vidí ve zvažované výstavbě haly, pokud k ní vůbec dojde, i příležitost k jednání na mnohá další témata, kde má rozhodovací slovo právě stát. „Dlouhodobě tady řešíme třeba dopravní napojení města, obchvat a podobně. To všechno s halou může do budoucna souviset,“ míní Mrkos.

„Těm, kteří se mi vysmívali, sklapne.“ Babiš se vyjádřil k hale pro rychlobruslaře Jílka

Ten také zdůraznil, že memorandum jako takové není rozhodně nic závazného. „Jedná se o prohlášení, v němž město a stát potvrzují spolupráci na určitém cíli. Neznamená to však, že by tím už bylo něco rozhodnuto,“ objasnil starosta s tím, že město není v celém procesu klíčový hráč; hlavní slovo bude mít stát. Právě ten by byl investorem, zatímco radnice by v případě realizace projektu poskytla pozemky.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli

První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.

Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první „západní“ supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti...

KVÍZ: Šoustka, škrápy, vošťurák... Porozumíte nářečním výrazům na Vysočině?

Žďárská pouť 2018, Svatojánská pouť, Zelená hora, poutní kostel svatého Jana...

Vysočina je krajem, kde se vlivem historie potkávají různá lidová nářečí: na Havlíčkobrodsku středočeské, na Pelhřimovsku jihočeské, Jihlavsko i Žďársko mluví nářečím českomoravského pomezí a na...

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

Zdevastovaný zámek zachránil řád s dobrovolníky. Opravují ho hlavně svépomocí

Zámek ve Stránecké Zhoři převzal Řád rytířů Kristových roku 1999 v dezolátním...

Postupnými, ale neustávajícími kroky vstává jedna z dominant Stránecké Zhoře na Žďársku z popela. A to doslova, neboť v minulosti daly renesančnímu zámku zabrat i plameny. Další zásadní rány sídlo...

Nekupujte mi květiny. Zesnulá šéfka charity zanechala truchlícím dojemný vzkaz

Vzpomínka na Hanu Fexovou (48), dlouholetou ředitelku Oblastní charity Jihlava,...

V neděli 7. června zemřela ve svých 48 letech po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Organizaci úspěšně vedla od roku 2018 a zásadním způsobem se...

Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)

Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. V průmyslovém objektu tam začalo hořet v jedné z hal s plastovými...

11. června 2026  18:12,  aktualizováno  19:06

Vedení Žďáru kývlo na halu pro Jílka a Sáblíkovou. Zůstává však mnoho otázek k řešení

V sousedství stávajícího rychlobruslařského oválu stojí zimní stadion. Ten je...

Zastupitelé ve Žďáře nad Sázavou ve čtvrtek jednomyslně schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru na výstavbu rychlobruslařské haly u zimního stadionu. Pro podpis dohody zvedlo ruku...

11. června 2026  19:06

Pelhřimov i okolí oživily obří sochy. Lidi v ulicích lákají havrani či Mazlíci

Jedna ze čtrnácti plastik, které oživily Pelhřimovsko. Výstava potrvá celkem...

Upjatec, Mazlíci, Koulíci, Háčkovaná čočka, kosmický Trichodon či obří havrani. To jsou názvy některých ze čtrnácti sochařských objektů, které na tři měsíce oživily Pelhřimov, Horní Cerekev a...

11. června 2026  15:58

Samosběr jahod na Vysočině 2026 je lepší než loni. Kam jet a kde je nutná rezervace

Sice o něco menší, ale chuťově skvělé. Jarní mrazy a sucho se sice letos...

Solidní úroda, byť se na ní nepatrně podepsaly mrazíky i sucho. Farmy a plantáže na Vysočině lákají k samosběru jahod. Poté, co minulý rok těmto plodům příliš nepřál - mrazy sežehly už nakvetlé...

11. června 2026  14:56

Další rarita zbraňové amnestie, muž odevzdal osmnáctikilový australský kulomet

Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný...

K policistům na Vysočině se v rámci zbraňové amnestie dostal další raritní kousek. Majitel odevzdal kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Osmnáctikilogramovou zbraň chlazenou vodou donesl i s...

11. června 2026  13:01

Kvůli dědečkovi usedla poprvé v životě na dvojkolo a urazila skoro 120 kilometrů

Na dvojkole jel tahoun akce ultracyklista Martin Souček a s ním Klaudia...

Klaudia Miezgová pracuje na dálku jako manažerka IT. Ačkoli není cyklistka a na tandemu v životě nejela, usedla v úterý ráno v Třeboni se spolujezdcem na růžové dvojkolo a v týmu dalších dvaceti...

11. června 2026  12:31

Most přes Sázavu mizí před očima, v létě se přidá i demolice nedalekého domu

Ředitelství silnic a dálnic nyní rekonstruuje největší havlíčkobrodský most,...

Ještě přibližně měsíc se v Havlíčkově Brodě bude bourat most přes řeku Sázavu. Teprve poté začne stavba nového. Lidé bydlící v okolí musí strpět zvýšený hluk, a to i v neobvyklých časech. V létě by...

11. června 2026  8:41

Kam zmizel můj malý syn, strachovala se matka. Policie ho našla v nečekané skrýši

Ilustrační snímek

Chvíle obrovského strachu zažila v úterý k večeru maminka malého chlapce z obce nedaleko Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Svého potomka doma přestala jen na chvíli sledovat, a najednou ho nemohla...

10. června 2026  15:46

Odchov aligátorů byl pro zoo světovým úspěchem, nový domov našli v Polsku

Dvě samičky aligátora čínského se narodily v roce 2023 v jihlavské zoo. Nyní...

Když se v červenci roku 2023 v jihlavské zoo vylíhli čtyři malí aligátoři čínští, byla to velká událost. Ve světě se totiž pravidelný odchov tohoto druhu daří jen sporadicky. Nyní, o tři roky...

10. června 2026  15:39

Přibyslav postaví za 14 milionů novou propojku. Odvede dopravu a nabídne parcely

Přibyslavský starosta Martin Kamarád ukazuje plán rozšíření sídliště na...

V Přibyslavi co nevidět začne stavba zcela nové ulice. Ta se hned po dokončení plánovaném už na letošní podzim stane důležitou propojkou v rámci městského dopravního systému. Umožní alternativní...

10. června 2026  12:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS

Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového...

Fribourg se během základní skupiny nedávného mistrovství světa v hokeji proměnil v hlučnou českou kolonii. Skvělou kulisu, kterou česká média přirovnávala k atmosféře při zlatém šampionátu v pražské...

10. června 2026  10:48

Nová poutní stezka provede turisty po skvostech geniálního stavitele Santiniho

Interiérem kostela v Bobrové provedou zájemce studenti - místní farníci. (7....

Doslova v ohnisku barokní gotiky se ocitnou poutníci, již si vyšlápnou po nové Santiniho stezce na Žďársku. Ta je provede po plejádě staveb s nezaměnitelným rukopisem geniálního architekta Santiniho....

10. června 2026  8:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.