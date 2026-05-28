Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Autor:
  8:55
Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v rekreačním areálu Pilák na okraji Žďáru nad Sázavou. Bude pravděpodobně prvním padelovým hřištěm v kraji.

„Proč jsme zvolili zrovna padel? Sledujeme samozřejmě trendy ve sportu a tento mezi ně teď rozhodně patří. Líbilo se nám také, že to není aktivita pro pár profesionálních nadšenců, ale opravdu i pro rekreační sportovce a rodiny,“ zdůvodnil volbu Radim Technik, ředitel žďárské příspěvkové organizace Sportis, která bude kurty na Piláku provozovat. Podle Technika se jedná také o další krok ke zatraktivnění celého víceúčelového areálu.

Budování žďárského hřiště pro padel má být dokončeno ještě během letošních letních prázdnin. (26. května 2026)
V průběhu výstavby padelového kurtu mohou lidé coby kompenzaci využívat bezplatně blízké multifunkční hřiště s tartanovým povrchem. (26. května 2026)
NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.
Umístění hřiště pro hraní padelu u Pilské nádrže.
12 fotografií

Nadšený je z novinky i žďárský starosta Martin Mrkos. „Jsem moc rád, že tady kurt vzniká. Je to nějaký trend, po kterém je poptávka, a my jí jdeme vstříc. Ostatně ve Španělsku nebo severských zemích je už padel etablovaným fenoménem,“ vyjádřil se Mrkos.

Hra pro celou rodinu

Raketový sport padel je podobný tenisu a squashi. Hraje se se speciálními pálkami a míčky, většinou ve čtyřech, a to na kurtu o velikosti 20 krát 10 metrů.

Fenomén zvaný padel

  • Padel je raketový sport dnes známý hlavně ve Španělsku, Portugalsku a Argentině. Hraje se ve více než stovce zemí světa a trend se nyní rozmáhá také v Česku.
  • Oblibu v něm našli i bývalí čeští profesionální sportovci, jako třeba fotbalista Bořek Dočkal či Patrik Berger, hokejisté Patrik Eliáš a Tomáš Plekanec, tenistky Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Šafářová nebo basketbalista Tomáš Satoranský.
  • V tuzemsku se aktuálně nachází kolem osmi desítek kurtů a číslo stále roste.
  • Padel se hraje jako čtyřhra, uzavřený kurt má 20 krát 10 metrů. Svými pravidly i průběhem je aktivita podobná tenisu a squashi.
  • Česká padelová federace, jež má kolem 1200 členů, letos plánuje největší množství turnajů v historii. K vrcholům má patřit červnové mistrovství republiky a listopadové finále extraligy s účastí kolem dvou desítek týmů.
  • Představitelé federace na březnové tiskové konferenci k zahájení sezony také uvedli, že by se padel mohl stát v roce 2032 součástí olympijských her v Brisbane. Jedním z kroků pro tento cíl je zařazení padelu mezi medailové sporty na Evropských hrách v Istanbulu v příštím roce.

„Je poměrně jednoduchý na naučení, zvládnou ho nejen dospělí, ale i děti nebo třeba senioři. Je také mnohem dostupnější než tenis – ať již finančně, nebo z hlediska nějakých technických dovedností,“ nastínil starosta. Dle jeho slov je to ideální aktivita pro relax a zábavu s blízkými. „A taky další způsob, jak lidi dostat ven, do pohybu a vytvořit nějaké nové, živé místo pro setkávání při sportu,“ dodal Mrkos.

Vybavení si zájemci budou moci obstarat v půjčovně na Piláku, počítá se také s možností rezervace plochy. Hodina hry by měla vyjít na 390 korun, tedy necelou stovku na osobu.

Z velkých měst do regionů

Zvyšující se oblibu této aktivity potvrzuje i Jakub Lenc, předseda výkonného výboru České padelové federace.

„Padel obecně v České republice zažívá velmi dynamický růst. Výrazně přibývá hráčů, klubů i nových areálů a sport se postupně rozšiřuje i mimo největší města. Právě vznik kurtu ve Žďáře nad Sázavou vnímám jako další signál, že se padel dostává i do regionů, kde dosud chyběl,“ okomentoval Lenc.

Padel získal podle něj popularitu hlavně díky tomu, že je snadno přístupný i pro začátečníky, společenský a zároveň sportovně atraktivní. „Zájem evidujeme nejen ze strany hráčů, ale také měst, sportovních areálů a komerčních partnerů, kteří v padelu vidí moderní a rychle rostoucí sport,“ dodal Lenc s tím, že kromě Žďáru o žádném jiném veřejně známém padelovém hřišti na Vysočině zatím neví.

Hotovo v půlce prázdnin

Nové sportoviště již vzniká ve víceúčelovém areálu Pilák, v místě dosavadního rekreačního fotbalového hřiště. „To nebylo plnohodnotným hřištěm, nemělo rozměry pro malou v kopanou a na nerovném povrchu se držela voda,“ popsal Mrkos.

Prostor už obsadila stavební firma, která by měla nové sportoviště dokončit zhruba v polovině letních prázdnin. Náklady na výstavbu kurtu činí necelých 1,5 milionu korun bez daně.

Havlíčkův Brod má nové neobvyklé sportoviště, hřiště jsou na třech terasách

„Pokud bych to měl brát z ekonomického hlediska, kalkulujeme s tím, že bude-li kurt obsazený ze 40 až 45 procent, měla by se investice vrátit během pěti šesti let,“ vyčíslil starosta. Doplnil také, že zbylý kousek fotbalového hřiště bude dál sloužit veřejnosti; třeba menším dětem, jež si tam přijdou jen rekreačně „začutat“.

Jako kompenzaci za stávající omezení, způsobené stavbou padelového kurtu, nabízí Sportis zájemcům víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem o rozměru 40 krát 20 metrů. Během provozní doby půjčovny jej mohou využít zdarma.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání...

Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...

Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Budování žďárského hřiště pro padel má být dokončeno ještě během letošních...

Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v...

28. května 2026  8:55

Musíme být připraveni k obraně a dodržet výdaje na ni, řekli Řehka s velitelem sil NATO

Na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou se sešli americký generál Alexis...

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to novinářům řekl vrchní...

27. května 2026  15:46

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Premium
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Plánování firemních akcí prochází v posledních letech výraznou proměnou. Anonymní kongresové haly uprostřed hlučných velkoměst střídá poptávka po klidných lokalitách, které nabízejí soukromí,...

27. května 2026  13:46

Tradiční politickou baštou na Vysočině zůstávají lidovci. I jim však klesá počet členů

Ilustrační snímek

Za posledních dvacet let přišly politické strany na Vysočině o tisíce členů. Také došlo v tomto ohledu ke změně na prvním místě žebříčku. Dříve dlouhé roky nejpočetnější komunisty vystřídali v...

27. května 2026  12:12

Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace

Nová tělocvična s jídelnou a společenským sálem vyrostou na místě dnešní velké...

Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou tělocvičnu, společenský sál a vůbec poprvé ve své téměř třísetleté historii i jídelnu. Projekt za...

27. května 2026  8:56

Blíží se čtrnácté Slunohraní. Nabídne i hudební kurzy členů Janáčkova kvarteta

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela...

Na festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě na Žďársku letos zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert tradiční akce je naplánovaný na 30. června. Festival, který propojuje...

26. května 2026  17:07

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické...

V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty...

26. května 2026  14:43

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní...

Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na...

26. května 2026  11:04

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

25. května 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.