„Aktuálně připravujeme výběrové řízení na architektonickou studii, která má za cíl rozšířit možnost venkovního koupání v současném Relaxačním centru,“ sdělil Jan Prokop, vedoucí žďárského odboru strategického rozvoje a investic.
Tato varianta řešení venkovního koupání s ošetřenou kvalitou vody je podle radnice v mnoha ohledech výhodná. „Nachází se v centru města, tedy v jeho dochozí vzdálenosti. Zároveň také u centrálního parkoviště, které nabízí zejména o prázdninách – dostupné parkování zdarma,“ vyjmenoval některá pozitiva Prokop.
V bazénu už mají zkušenosti
Jako nejlogičtější řešení vidí tuto verzi rovněž Radim Technik, ředitel městské organizace Sportis, která akvapark u Základní školy (ZŠ) Švermova provozuje. „Areál disponuje základním zázemím, personálem, zkušeností s provozem bazénové technologie i zavedeným návštěvnickým režimem,“ uvedl Technik s tím, že studie by měla prověřit nejen podobu samotného koupaliště pod širým nebem, ale hlavně jeho funkční napojení na stávající provoz – tedy vstupní režim, šatny, hygienické zázemí, občerstvení, bezpečnost, provozní náklady a možnost etapizace výstavby.
„Výhodou této lokality je také možnost kombinovat vnitřní a venkovní část areálu, případně nastavit i samostatný vstup jen do venkovního prostoru,“ objasnil ředitel Sportisu.
Nyní funguje u krytého bazénu pouze menší brouzdaliště. Láká sice na vodní hřib, skluzavku a další atrakce, lidé si tam ale na ploše jedenáct krát šest metrů zrovna nezaplavou. K bazénku přiléhá poměrně velká opalovací loučka se slunečníky a hracími prvky pro děti.
Jak by tato travnatá plocha mohla vypadat po plánovaných zásazích, ukáže právě chystaná studie. „Po dokončení studie bychom rádi zadali vypracování projektové dokumentace, následovalo by povolení stavby. Ideální předpoklad je, že by stavba mohla proběhnout v roce 2028, tedy s otevřením v roce 2029,“ shrnul Prokop. Zmiňovaná studie naznačí také výši nákladů. Finální rozhodnutí, zda se projekt skutečně dočká realizace, a v jaké podobě, bude však na vedení města. A to zformují až letošní říjnové komunální volby.
Ač se absence koupaliště řeší ve Žďáře už roky, na závažnosti téma získalo loni v létě. V Pilské nádrži, která je nejčastějším „koupacím cílem“ místních, turistů i hostů z blízkého kempu, byla velmi špatná kvalita vody. Většinu léta tam tak platil zákaz koupání.
„Rok 2025 byl v tomto překvapivý, protože předchozí sezony nenaznačovaly systematické zhoršování. Proběhlo proto jednání se zástupci Povodí Vltavy – vlastníkem vodní plochy – a současně jsme navázali spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně,“ popsal Technik.
Výsledkem je zadání dvou bakalářských prací, jež se zaměří na monitoring přítoků i samotné nádrže, a to zejména ve vazbě na fosfor a možné změny v povodí. Právě to by totiž mohlo mít vliv na kvalitu vody.
„Celý letošní rok má probíhat sběr vzorků, měření a vyhodnocování dat. Výsledky očekáváme na jaře 2027 a měly by být podkladem pro další odborné rozhodování,“ nastínil ředitel a připomněl, že nádrž nepatří městu, takže jakákoliv opatření musí být řešena s povodím a dalšími subjekty.
|
Pelhřimov už chystá moderní koupaliště za miliony. Žďár zůstává bez čisté vody
Ani pro letošek zatím voda, jíž je navíc v nádrži nezvykle málo, na čistotu moc lákat nemůže. Je zakalená, s menším výskytem sinic a zvýšeným množstvím chlorofylu. Koupat se v ní ale lze, což lidé hojně využívají. Hygienici však doporučují po plavání sprchu.
Právě v blízkosti „Piláku“ by ale mohla v budoucnu vzniknout i další rekreační plocha. Město tam počítá s rezervou pro případný přírodní biotop. „Ovšem investice do takového zařízení by byla v řádech desítek až stovek milionů. Místo má navíc i své nevýhody – nedostatečné parkovací plochy, omezení stávajících aktivit v areálu, nutnost pořízení kompletně celé technologie úpravy vody. Také terén tam není ideální,“ vyjmenoval Prokop s tím, že prioritou zatím zůstává rozšíření Relaxačního centra.
Opozice preferuje biotop
Naproti tomu vzniku přírodního koupacího biotopu u Pilské nádrže dávají přednost zástupci opoziční Změny 2018. „Je tam k dispozici parkování i ostatní infrastruktura,“ míní zastupitel Jan Havlík.
Ošetřené koupání je podle něj letité trauma Žďáru. „Už po rozhodnutí rekonstrukce bazénu u ZŠ Švermova jsem říkal, že nás kapacitní venkovní koupání stejně doběhne. Je škoda, že to, co tehdy stálo desítky milionů, se dnes pohybuje řádově výše. Nicméně to nebylo politickou prioritou vládnoucí koalice, přestože to někteří měli ve volebním programu,“ zmínil Havlík.
|
Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody
Dodal, že Změna 2018 jde letos do voleb s jasným cílem – postavit koupaliště s ošetřenou kvalitou vody.
Vznik koupaliště mají na programu i další opoziční i koaliční strany a uskupení. „I s ohledem na loňský špatný stav vody v Pilské nádrži by toto měla být jedna z investičních priorit pro další roky,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák (ANO).
Také lidovečtí zastupitelé vnímají zvýšený zájem obyvatel o venkovní koupání v kvalitní vodě. „Ten nabývá na intenzitě zvláště v tropických letních dnech posledních let. Za smysluplné, a v tuto chvíli jediné reálné řešení, považujeme dokončit přípravu studie na rozšíření venkovního bazénu u stávajícího Relaxačního centra,“ uvedl místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
Stejnou lokalitu i řešení – vzhledem k pozemkovým možnostem, umístění, dostupnosti podzemní vody, technologiím a rychlosti případné realizace – preferuje rovněž opoziční ODS, jež má v komunálních volbách kandidovat jako ODS a nezávislí. „Realizaci vidíme jako jednu z investičních priorit,“ řekl zastupitel Jan Mokříš.