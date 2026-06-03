„Chceme dlouhodobě podporovat zájem o technické obory a digitální gramotnost už od útlého věku; techniku má Žďár ostatně ve svém DNA a stála i za rozvojem města. A právě propojení města, našich škol, střediska volného času a silných lokálních zaměstnavatelů nám umožňuje ukázat dětem reálnou budoucnost a možnosti, které se jim v této oblasti otevírají přímo v našem regionu,“ vyjádřil se k zaměření čtvrteční akce Petr Sedlák ze žďárského odboru školství, kultury, sportu a marketingu.
Celodenní program s názvem Dobrodružství s technikou láká příchozí na širokou plejádu aktivit, z nichž většinu si bude možné rovnou i vyzkoušet. Rozdělené jsou do dvou základních tematických zón, mezi nimiž budou lidé moci volně přecházet.
Chemická show i drony
Technická základna přímo ve sportovní hale na Bouchalkách nabídne například ukázky 3D tisku, programování inteligentních robotů, dále simulaci a simulátory ve virtuální realitě nebo zajímavé experimenty ve speciálně vybavené elektrolaboratoři.
„Na venkovním oválu pak bude k vidění velká technika, energetické výzvy a soutěžní úkoly v rámci takzvané Dobrodružné mise,“ vylíčila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Doplnila, že kromě stálých stanovišť v obou zmíněných zónách je připraven také bohatý doprovodný program. „Diváci se mohou těšit na dechberoucí technickou a chemickou show plnou efektních pokusů, profesionální ukázky pilotáže dronů a také závěrečné slosování o věcné ceny,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že vstup na akci je zdarma.
Dobrodružství s technikou startuje již v devět hodin ráno, takže je ideální například i pro organizované školní skupiny. Ty se podle pořadatelů ani nemusejí předem objednávat, stejně jako další zájemci. A na odpolední návštěvu akce mohou zase zamířit třeba rodiny s dětmi nebo nadšenci z řad veřejnosti – program je otevřený komukoliv a potrvá až do sedmnácti hodin.
Tématu technického vzdělávání se žďárská radnice věnuje dlouhodobě. „Cílem je navázat na technologickou tradici regionu a nabídnout nejrůznějším věkovým skupinám motivaci i příležitost k rozvoji v tomto směru,“ dodala Sobolová.