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Žďárský areál obsadí roboti a drony. Na Bouchalkách ukážou virtuální realitu

Jan Salichov
  13:44
Milovníci techniky, školáci, studenti i další návštěvníci napříč generacemi si ve čtvrtek ve Žďáře nad Sázavou přijdou na své. Hala na Bouchalkách i přilehlý ovál u zimního stadionu se změní v jedno velké technologické hřiště. Zájemci si tam zkusí řadu aktivit – třeba 3D tisk či programování robotů.
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Detailní záběr na přizpůsobený dron, který je jedním z hlavních lákadel čtvrteční akce „Dobrodružství s technikou“. | foto: Ilustrační foto: archiv města

„Chceme dlouhodobě podporovat zájem o technické obory a digitální gramotnost už od útlého věku; techniku má Žďár ostatně ve svém DNA a stála i za rozvojem města. A právě propojení města, našich škol, střediska volného času a silných lokálních zaměstnavatelů nám umožňuje ukázat dětem reálnou budoucnost a možnosti, které se jim v této oblasti otevírají přímo v našem regionu,“ vyjádřil se k zaměření čtvrteční akce Petr Sedlák ze žďárského odboru školství, kultury, sportu a marketingu.

Celodenní program s názvem Dobrodružství s technikou láká příchozí na širokou plejádu aktivit, z nichž většinu si bude možné rovnou i vyzkoušet. Rozdělené jsou do dvou základních tematických zón, mezi nimiž budou lidé moci volně přecházet.

Chemická show i drony

Technická základna přímo ve sportovní hale na Bouchalkách nabídne například ukázky 3D tisku, programování inteligentních robotů, dále simulaci a simulátory ve virtuální realitě nebo zajímavé experimenty ve speciálně vybavené elektrolaboratoři.

„Na venkovním oválu pak bude k vidění velká technika, energetické výzvy a soutěžní úkoly v rámci takzvané Dobrodružné mise,“ vylíčila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Detailní záběr na přizpůsobený dron, který je jedním z hlavních lákadel čtvrteční akce „Dobrodružství s technikou“.
Jedním z lákadel žďárské akce budou ukázky 3D tisku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i takovéto propracované modely.
Návštěvníci si v rámci celodenního programu vyzkoušejí ovládání nejrůznějších přístrojů, robotů i moderní elektroniky.
Žďárská radnice chce akcí podpořit zájem o technické obory u dětí a ukázat jim možnosti, které se jim v regionu otevírají.
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Doplnila, že kromě stálých stanovišť v obou zmíněných zónách je připraven také bohatý doprovodný program. „Diváci se mohou těšit na dechberoucí technickou a chemickou show plnou efektních pokusů, profesionální ukázky pilotáže dronů a také závěrečné slosování o věcné ceny,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že vstup na akci je zdarma.

Dobrodružství s technikou startuje již v devět hodin ráno, takže je ideální například i pro organizované školní skupiny. Ty se podle pořadatelů ani nemusejí předem objednávat, stejně jako další zájemci. A na odpolední návštěvu akce mohou zase zamířit třeba rodiny s dětmi nebo nadšenci z řad veřejnosti – program je otevřený komukoliv a potrvá až do sedmnácti hodin.

Tématu technického vzdělávání se žďárská radnice věnuje dlouhodobě. „Cílem je navázat na technologickou tradici regionu a nabídnout nejrůznějším věkovým skupinám motivaci i příležitost k rozvoji v tomto směru,“ dodala Sobolová.

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