Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

  11:37
Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem podepsal memorandum o spolupráci. Podle žďárského starosty jde o největší investici v dějinách města.

Nejen kolem dvou stovek lůžek, určených pro seniory nebo lidi trpící Alzheimerovou chorobou, ale také řadu dalších souvisejících služeb má klientům přinést budoucí sociální centrum. „Plánujeme v něm třeba také prádelnu, vývařovnu, odlehčovací službu nebo denní stacionář,“ vyjmenoval při podpisu memoranda přímo na žďárské radnici hejtman Martin Kukla.

Moderní zařízení, k němuž již vzniká studie, bude podle jeho slov tak trochu kopií Sociálního centra Kraje Vysočina, které už funguje v jihlavské Rantířovské ulici. „Otevřeli jsme jej poměrně nedávno, nyní už běží v plné kapacitě. A v Jihlavě rovnou řešíme i obrovský převis poptávky, budeme se tedy zabývat možností rozšíření,“ řekl hejtman.

Zájem je obrovský

Součástí žďárské stavby má být i školka určená primárně pro děti zaměstnanců a vybraných profesí. „S takto nastaveným modelem fungování sociálního zařízení má kraj velice dobrou zkušenost. Podobná zařízení sám zřizuje v Havlíčkově Brodě a Jihlavě,“ podotkl Jiří Horký, krajský radní pro sociální oblast.

Zájem o lůžka v pobytových službách je obrovský nejen ve Žďáře, ale v celém žďárském regionu. Vedení města proto nemá obavy, že by bylo v plánovaném centru o klienty nouze, a to i v případě, že by nakonec přece jen došlo k dokončení léta rozestavěného soukromého zázemí pro seniory v Komenského ulici.

Volnou travnatou plochu na křížení ulic Smetanova a Nádražní má obsadit zařízení pro seniory.
Volnou travnatou plochu na křížení ulic Smetanova a Nádražní má obsadit zařízení pro seniory.
Volnou travnatou plochu na křížení ulic Smetanova a Nádražní má obsadit zařízení pro seniory.
Volnou travnatou plochu na křížení ulic Smetanova a Nádražní má obsadit zařízení pro seniory.
„Potenciálních zájemců je hodně, Žďársko patří na Vysočině mezi regiony, kde lůžka v pobytových službách chybějí nejvíce. A vznik obou domovů by mohl situaci hodně zlepšit,“ míní žďárský starosta Martin Mrkos.

Podle něj má navíc město pro vytvoření celého segmentu takovýchto služeb ideální předpoklady.„Máme tu zdravotní školu, připravuje se výstavba seniorského družstevního bydlení, jsou tady k dispozici dostupné byty pro vybrané profese včetně zdravotníků a sociálních pracovníků,“ vyjmenoval Mrkos s tím, že zajistit lidem důstojné stáří bude však vyžadovat nejen služby přímé péče.

Souvisejí s tím i vhodné kulturní aktivity, komunitní život či vzdělávání. „To vše bude generovat i nová pracovní místa. Navíc místa, která vám nenahradí nějaký robot, ale taková, kde je pořád potřeba lidský dotyk a empatie. Takže nebojme se demografické křivky a pojďme stáří využít jako příležitost, a ne hrozbu,“ vyjádřil se starosta.

Investorem nové stavby má být kraj, město poskytne zmíněný pozemek na křížení ulic Nádražní a Smetanova. Radnici i hejtmanství ale ještě čeká řada jednání o budoucích investičních a provozních částech projektu. „Řešíme studii. Jakmile bude hotová, pustíme se do projektování, které by mělo zabrat přibližně rok. Můj sen je zahájení stavby v roce 2027,“ shrnul.

Potenciálních zájemců je hodně, Žďársko patří na Vysočině mezi regiony, kde lůžka v pobytových službách chybějí nejvíce.

