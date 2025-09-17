Zatímco dosud se motoristé nedostali od křižovatky u Komerční banky k městskému úřadu, ke Kinu Vysočina ani k oběma základním školám v Komenského ulici, od čtvrtka by již měla být tato frekventovaná trasa opět volná. „Zároveň se ale 18. září zhotovitelská firma posune do dalšího úseku. Tato druhá etapa prací pak potrvá až do 12. října,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Úplná uzavírka se tentokrát bude týkat Brodské ulice, a to od jejího křížení s ulicí Revoluční až po křižovatku s Okružní ulicí na okraji města, směrem na sousední Hamry nad Sázavou. „Od Okružní na Hamry bude provoz zachován kyvadlově, s průjezdností na semafory. Podle polovin bude výjezd buď na Okružní – dolní, nebo na Okruží – horní,“ informovala o dopravních omezeních Sobolová. Připomněla také, že ulice Okružní – horní bude, stejně jako při první etapě dočasně obousměrná a se zákazem zastavení podél komunikace.
1,3 km dlouhý úsek za 23 milionů korun
S opravami průtahu žďárským sídlištěm Stalingrad začal investor – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) – již zkraje září. Důvodem rekonstrukce byl špatný stav této velmi vytížené komunikace.
Podle posledního sčítání po ní projede kolem devíti tisíc aut denně, z toho zhruba třináct procent tvoří náklaďáky a kamiony. Průzkum tam tak ukázal celou řadu vad. „Jedná se o množství podélných i síťových trhlin, o vyjeté koleje a lokálně i o hrboly. Prokázána byla také hloubková koroze,“ vyjmenoval Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině.
Právě kvůli takovému rozsahu poškození bylo podle něj přistoupeno k plošné rekonstrukci zhruba 1,3 kilometru dlouhé trasy, jež vyjde na cirka 23 milionů korun. Hlavní tah na Brod získá nejen nové povrchy, ale i odvodnění. Obnovené bude rovněž dopravní značení.
K akci ŘSD se připojuje i žďárská radnice. Ta nechá na rušné křižovatce Brodské a Revoluční ulice nově vybudovat semafory, které tam mají usměrnit problematickou dopravu. „Dále na každém z ramen křižovatky vznikne po jednom autobusovém zálivu a proměny se tam dočkají také některá parkoviště,“ upřesnila Sobolová s tím, že odstavných míst pro auta bude ve výsledku více než nyní. Město dobuduje rovněž chybějící část chodníku pod kinem u Centra primární prevence Spektrum.
Městská část investice má vyjít na zhruba 24 milionů korun. Zatímco ŘSD by mělo svůj díl akce dokončit právě letos v říjnu, radnice bude s pracemi pokračovat i v příštím roce.