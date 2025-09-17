Střídání uzavírek. Řidiče čeká od čtvrtka při průjezdu sídlištěm změna

Autor:
  11:45
Finální vrstvy asfaltu už dostává Žižkova ulice, část hlavního tahu ze Žďáru nad Sázavou na Havlíčkův Brod. Po jeden a půl měsíce trvající rekonstrukci bude první úsek silnice I/19 otevřen ve čtvrtek 18. září. Daleko se však sídlištěm Stalingrad řidiči nedostanou. Čeká na ně další uzavírka

Zatímco dosud se motoristé nedostali od křižovatky u Komerční banky k městskému úřadu, ke Kinu Vysočina ani k oběma základním školám v Komenského ulici, od čtvrtka by již měla být tato frekventovaná trasa opět volná. „Zároveň se ale 18. září zhotovitelská firma posune do dalšího úseku. Tato druhá etapa prací pak potrvá až do 12. října,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Úplná uzavírka se tentokrát bude týkat Brodské ulice, a to od jejího křížení s ulicí Revoluční až po křižovatku s Okružní ulicí na okraji města, směrem na sousední Hamry nad Sázavou. „Od Okružní na Hamry bude provoz zachován kyvadlově, s průjezdností na semafory. Podle polovin bude výjezd buď na Okružní – dolní, nebo na Okruží – horní,“ informovala o dopravních omezeních Sobolová. Připomněla také, že ulice Okružní – horní bude, stejně jako při první etapě dočasně obousměrná a se zákazem zastavení podél komunikace.

1,3 km dlouhý úsek za 23 milionů korun

S opravami průtahu žďárským sídlištěm Stalingrad začal investor – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) – již zkraje září. Důvodem rekonstrukce byl špatný stav této velmi vytížené komunikace.

Podle posledního sčítání po ní projede kolem devíti tisíc aut denně, z toho zhruba třináct procent tvoří náklaďáky a kamiony. Průzkum tam tak ukázal celou řadu vad. „Jedná se o množství podélných i síťových trhlin, o vyjeté koleje a lokálně i o hrboly. Prokázána byla také hloubková koroze,“ vyjmenoval Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině.

Průjezd žďárským sídlištěm Stalingrad čeká změna. Od čtvrtka bude volná ulice Žižkova, naopak se zcela uzavře Brodská.
Průjezd žďárským sídlištěm Stalingrad čeká změna. Od čtvrtka bude volná ulice Žižkova, naopak se zcela uzavře Brodská.
Průjezd žďárským sídlištěm Stalingrad čeká změna. Od čtvrtka bude volná ulice Žižkova, naopak se zcela uzavře Brodská.
První část oprav žďárského tahu na Havlíčkův Brod je téměř u konce. Silnice první třídy má mimo jiné nové povrchy a odvodnění.
8 fotografií

Právě kvůli takovému rozsahu poškození bylo podle něj přistoupeno k plošné rekonstrukci zhruba 1,3 kilometru dlouhé trasy, jež vyjde na cirka 23 milionů korun. Hlavní tah na Brod získá nejen nové povrchy, ale i odvodnění. Obnovené bude rovněž dopravní značení.

K akci ŘSD se připojuje i žďárská radnice. Ta nechá na rušné křižovatce Brodské a Revoluční ulice nově vybudovat semafory, které tam mají usměrnit problematickou dopravu. „Dále na každém z ramen křižovatky vznikne po jednom autobusovém zálivu a proměny se tam dočkají také některá parkoviště,“ upřesnila Sobolová s tím, že odstavných míst pro auta bude ve výsledku více než nyní. Město dobuduje rovněž chybějící část chodníku pod kinem u Centra primární prevence Spektrum.

Městská část investice má vyjít na zhruba 24 milionů korun. Zatímco ŘSD by mělo svůj díl akce dokončit právě letos v říjnu, radnice bude s pracemi pokračovat i v příštím roce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nepostoupit do dvou let, fanoušci mě utlučou, směje se majitel Dukly Jihlava

Premium

Začátek hokejové sezony 2025/26 se blíží. Na premiérový zápas svého týmu se těší také nový majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček. Loňskou jízdu prvoligovým play off i následnou baráž o extraligu...

Střídání uzavírek. Řidiče čeká od čtvrtka při průjezdu sídlištěm změna

Finální vrstvy asfaltu už dostává Žižkova ulice, část hlavního tahu ze Žďáru nad Sázavou na Havlíčkův Brod. Po jeden a půl měsíce trvající rekonstrukci bude první úsek silnice I/19 otevřen ve čtvrtek...

17. září 2025  11:45

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:10

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  14:55

Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje

Jeden metr čtvereční stavební parcely pro řadový dům za 7 827 korun. Pozemek číslo 14 na nově budovaném sídlišti Na Nebi se oficiálně stal nejdražší parcelou pro bydlení v Havlíčkově Brodě. Prodej...

16. září 2025  11:51

S vyšetřením zraku v novoměstské nemocnici pomáhá lékařům umělá inteligence

Lékaři v novoměstské nemocnici mají nového pomocníka. Zdravotnické zařízení nedávno pořídilo speciální oční kameru, která je doplněná softwarem s umělou inteligencí. Moderní přístroj za bezmála půl...

16. září 2025  6:30

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

Z vraždy muže na Pelhřimovsku obvinili jeho manželku, hrozí jí až 18 let

Kriminalisté z Vysočiny vyšetřují vraždu, která se stala na začátku září v Božejově na Pelhřimovsku. V rodinném domě tam jednašedesátiletá žena zřejmě zabila v hádce svého o osm let staršího manžela....

15. září 2025  12:58

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:44

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:19

Psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků byl pestrý

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRIKÁŘ VE VÝROBĚ (35-42.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 35 000 - 42 000 Kč

Dalších 32 669 volných pozic

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.