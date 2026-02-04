Žďár křísí Horní rybník. Bahno vyživí pole, okolí doplní ptačí pozorovatelna

  11:47
Léta usazované nánosy bahna překáží v rybníku Velký Žďárský ve Žďáře nad Sázavou. Radnice z něj odstraní přes čtrnáct tisíc kubíků usazené zeminy. Jedná se, společně s kácením zeleně, o první kroky v plánované obnově nádrže a úpravách jejího okolí. V oblasti poblíž centra vznikne totiž rekreační zóna.

Revitalizace vodní plochy, již místní znají spíš coby Horní rybník neboli „Horňák“, byla zahájena již v zimních měsících právě kvůli odbahňování, které je na řadě první. „Předpokládá se, že odvážené bahno nebude v zmrzlém stavu při transportu takovým zdrojem znečištění přilehlých komunikací,“ zdůvodnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

V těsné blízkosti rybníka se totiž nachází frekventovaná světelná křižovatka. Vede tudy silnice první třídy I/37 a také hlavní tah na Boskovice. „Vybagrované bahno se bude vyvážet na pole, domluveni jsme se zemědělci z Nového Města na Moravě, kteří jej dále využijí,“ upřesnil žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.

Rybník Velký Žďárský se nachází poblíž centra, proto jej město krom obnovy promění i v ekopark pro trávení volného času.
Oprava čeká hlavně hráz a vysloužilá výpustní zařízení.
Ostrůvek uprostřed rybníka (na snímku vlevo) je v sezoně domovem a hnízdištěm mnoha druhů ptactva.
Revitalizace rybníka Velký Žďárský začne v první fázi kácením stromů a odbahněním.
17 fotografií

Pokud by byl sediment příliš mokrý, poputuje nejprve do deponie, jakéhosi meziskladu, u dalšího městského rybníka Velký Posměch na okraji průmyslové zóny. Tam bláto „odkape“ a teprve poté poputuje jako cenný zdroj živin na pole.

Kácení nahradí masivní výsadba

V počáteční zimní etapě revitalizace Horního rybníka a přilehlých ploch se počítá i s kácením zeleně. K zemi by mělo jít zhruba 34 stromů, dále také některé keře. Již nyní jsou na březích vodní nádrže vidět první pokácené olše, následovat je mají rovněž některé borovice, břízy, jasany nebo třeba vrby. Při obnově parku kolem „Horňáku“ ale radnice plánuje do budoucna novou výsadbu. Přibýt má celkem 83 stromů, dále porosty bylin a trav.

Cílem úprav, jež mají trvat až do července příštího roku, je hlavně zlepšení protipovodňové a retenční funkce vodní plochy, která musí „podržet“ mimo jiné vodu přitékající za dešťů z blízké průmyslové zóny. „Součástí projektu tak bude vedle odbahnění i rekonstrukce hráze a výpustních zařízení,“ nastínil Dvořák s tím, že dále přibude také síť cest kolem rybníku, nové veřejné osvětlení, mobiliář, ptačí pozorovatelna, pobytové schody nebo vodní hřiště – místo, kde si děti budou moci pohrát s vodou.

Z divokého rybníka poblíž centra Žďáru bude ekopark za 65 milionů

„Je to plocha poměrně blízko centra. Proto se vedení města rozhodlo zároveň s revitalizačními pracemi na rybníku samotném zkrášlit rovněž okolí a nabídnout ho jako ekologický park pro trávení volného času,“ objasnila Sobolová. Proměna tudíž čeká i autobusovou zastávku v Novoměstské ulici, která by se měla stát pomyslnou vstupní branou do městské rekreační zóny.

Koupání nečekejte, přednost dostanou žáby

„Není to myšleno tak, že bychom rybník nabízeli lidem ke koupání. Jedná se spíše o místo ke trávení volného času, k procházkám,“ upřesnila mluvčí. V „Horňáku“ se také nepočítá s intenzivním chovem ryb, plocha bude mít spíše ekologickou funkci. Vybudovány v ní budou například i mělčí úseky, které vyhovují obojživelníkům a dalším vodním tvorům.

Náklady na revitalizaci Velkého Žďárského rybníku a jeho okolí – lokality, která v souhrnu zaujímá přes 0,8 hektaru – činí 48,6 milionu korun včetně daně. Většinu nákladů, 41 milionů, však pokryje dotace. Úprav se ujme žďárská společnost Aquasys.

Práce podle vedení města nemají nijak zasáhnout provoz na přilehlých rušných silnicích. „Je ale možné, že dojde k krátkodobému omezení průchodu pro pěší kolem rybníka, například po hrázi. O tom bude veřejnost případně včas informována,“ dodala Sobolová.

13. února 2025
