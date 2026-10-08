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Průmyslovka ve Žďáře nabídne obor pro budoucí hasiče, jako jediná na Vysočině

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  8:36

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Budova Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Právě zde se od září 2027 otevře nový, na Vysočině ojedinělý, čtyřletý maturitní obor Požární ochrana určený pro budoucí hasiče. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou nabídne – jako vůbec jediné vzdělávací zařízení na celé Vysočině – čtyřleté maturitní studium určené pro budoucí hasiče. Nový obor s názvem Požární ochrana bude zájemcům k dispozici již od nadcházejícího školního roku, tedy od září 2027.

Za novinkou stojí nejen snaha rozšířit možnosti studia na žďárské „průmyslovce“ o další perspektivní technické zaměření, ale rovněž potřebnost takovýchto absolventů v reálné praxi. Jejich společným jmenovatelem by měl být zájem o techniku, dobrá fyzička i chuť pomáhat druhým.

Na Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou získají studenti nového oboru Požární ochrana nejen technické znalosti, ale i rozšířenou fyzickou přípravu a řidičské oprávnění skupin B a C.

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„Naše krajská škola jako první na Vysočině nabídne středoškolské studium zaměřené na požární ochranu, ochranu obyvatelstva a na krizové řízení. Absolventi se budou moci uplatnit například u Hasičského záchranného sboru České republiky, v požární prevenci, bezpečnosti práce nebo v krizovém řízení,“ vyjmenoval možnosti vysočinský hejtman Martin Kukla.

V kraji dle jeho slov takto specializovaný obor dosud scházel. „Jeho otevření rozšíří možnosti mladých lidí, kteří chtějí spojit technické vzdělání s požární ochranou, bezpečností a prací v záchranných složkách. Zároveň připravíme odborníky, které bude Vysočina v budoucnu určitě potřebovat,“ míní Kukla.

Podle ředitele průmyslové školy Jiřího Straky vzniku oboru předcházely četné konzultace s odborníky, tedy jak se zřizovatelem – Krajem Vysočina – tak s hasiči.

Technický základ i kondiční příprava

Obor má být úzce propojený s celkovým technickým zaměřením žďárské „průmyslovky“. Studenti v něm tak získají a využijí například i znalosti ze strojírenství, elektrotechniky, moderních informačních technologií nebo z technického zařízení budov. Tyto vědomosti doplní o specializované vzdělávání z oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Veletrhy vzdělávání

Střední škola stavební Třebíč 15. října, 9.00 – 16.30

KD Ostrov Havlíčkův Brod
20. října, 8.00 – 17.00

KD Máj Pelhřimov
3. listopadu, 9.00 – 16.30

KD Žďár nad Sázavou
5. listopadu, 8.00 – 17.00

DKO Jihlava
13. listopadu, 8.00 – 18.00

Jupiter club Velké Meziříčí
19. listopadu, 15.00 – 17.00

Počítat mohou mimo jiné s rozšířenou tělesnou a kondiční přípravou, zdravotnickou průpravou a výukou první pomoci nebo i s přípravou k získání řidičského oprávnění skupin B a C. Čtyřleté studium následně žáci zakončí maturitní zkouškou.

Nedílnou součástí výuky bude ovšem praxe. Při ní hodlá střední škola úzce spolupracovat s hasiči a dalšími odbornými partnery. Chlapce i dívky tedy čekají různé exkurze a praktická cvičení. „Chceme, aby během studia poznali techniku, postupy i každodenní práci našich profesionálních hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina.

Dvě specializace: Strojník, nebo prevence

Ve čtvrtém ročníku si studenti zvolí jedno ze dvou odborných zaměření. První se specializuje na požární techniku, tedy na vozidla, čerpadla, stroje a další technické prostředky. Cílí tak především na budoucí specializaci strojníka.

Ve druhém se budou zájemci soustředit na požární prevenci, což zahrnuje kromě jiného snahu předcházet požárům či oblast bezpečnosti staveb a technologií.

„Absolventi pak budou moci pokračovat na vysokých školách s bezpečnostním, technickým nebo záchranářským zaměřením. Budou mít dobře nakročeno k uplatnění u HZS, ale i v dalších oborech,“ zmínil Pavel Řehoř, krajský náměstek pro oblast školství.

Zájemci o studium nového oboru mohou bližší informace získat například na dnech otevřených dveří uvedené školy nebo třeba na vzdělávacích veletrzích. Pro letošek se dveře žďárské „průmyslovky“ veřejnosti otevřou 18. a 21. listopadu, dále ještě 13. ledna 2027. Veletrhy vzdělávání se odehrávají po celý podzim napříč krajem.

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