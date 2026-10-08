Za novinkou stojí nejen snaha rozšířit možnosti studia na žďárské „průmyslovce“ o další perspektivní technické zaměření, ale rovněž potřebnost takovýchto absolventů v reálné praxi. Jejich společným jmenovatelem by měl být zájem o techniku, dobrá fyzička i chuť pomáhat druhým.
„Naše krajská škola jako první na Vysočině nabídne středoškolské studium zaměřené na požární ochranu, ochranu obyvatelstva a na krizové řízení. Absolventi se budou moci uplatnit například u Hasičského záchranného sboru České republiky, v požární prevenci, bezpečnosti práce nebo v krizovém řízení,“ vyjmenoval možnosti vysočinský hejtman Martin Kukla.
V kraji dle jeho slov takto specializovaný obor dosud scházel. „Jeho otevření rozšíří možnosti mladých lidí, kteří chtějí spojit technické vzdělání s požární ochranou, bezpečností a prací v záchranných složkách. Zároveň připravíme odborníky, které bude Vysočina v budoucnu určitě potřebovat,“ míní Kukla.
Podle ředitele průmyslové školy Jiřího Straky vzniku oboru předcházely četné konzultace s odborníky, tedy jak se zřizovatelem – Krajem Vysočina – tak s hasiči.
Technický základ i kondiční příprava
Obor má být úzce propojený s celkovým technickým zaměřením žďárské „průmyslovky“. Studenti v něm tak získají a využijí například i znalosti ze strojírenství, elektrotechniky, moderních informačních technologií nebo z technického zařízení budov. Tyto vědomosti doplní o specializované vzdělávání z oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Veletrhy vzdělávání
Střední škola stavební Třebíč 15. října, 9.00 – 16.30
KD Ostrov Havlíčkův Brod
KD Máj Pelhřimov
DKO Jihlava
Jupiter club Velké Meziříčí
Počítat mohou mimo jiné s rozšířenou tělesnou a kondiční přípravou, zdravotnickou průpravou a výukou první pomoci nebo i s přípravou k získání řidičského oprávnění skupin B a C. Čtyřleté studium následně žáci zakončí maturitní zkouškou.
Nedílnou součástí výuky bude ovšem praxe. Při ní hodlá střední škola úzce spolupracovat s hasiči a dalšími odbornými partnery. Chlapce i dívky tedy čekají různé exkurze a praktická cvičení. „Chceme, aby během studia poznali techniku, postupy i každodenní práci našich profesionálních hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina.
Dvě specializace: Strojník, nebo prevence
Ve čtvrtém ročníku si studenti zvolí jedno ze dvou odborných zaměření. První se specializuje na požární techniku, tedy na vozidla, čerpadla, stroje a další technické prostředky. Cílí tak především na budoucí specializaci strojníka.
Ve druhém se budou zájemci soustředit na požární prevenci, což zahrnuje kromě jiného snahu předcházet požárům či oblast bezpečnosti staveb a technologií.
„Absolventi pak budou moci pokračovat na vysokých školách s bezpečnostním, technickým nebo záchranářským zaměřením. Budou mít dobře nakročeno k uplatnění u HZS, ale i v dalších oborech,“ zmínil Pavel Řehoř, krajský náměstek pro oblast školství.
Zájemci o studium nového oboru mohou bližší informace získat například na dnech otevřených dveří uvedené školy nebo třeba na vzdělávacích veletrzích. Pro letošek se dveře žďárské „průmyslovky“ veřejnosti otevřou 18. a 21. listopadu, dále ještě 13. ledna 2027. Veletrhy vzdělávání se odehrávají po celý podzim napříč krajem.