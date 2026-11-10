„Je čas nalít si čistého vína. Po 4:36 jsme pracovali na koalici s ODS. ODS přinesla vstřícný a konstruktivní přístup, za který jí děkujeme. Bohužel se nám však pro tento projekt nepodařilo najít koaliční partnery,“ uvedlo v noci na úterý sdružení Žďár – Živé Město (ŽŽM) na svých sociálních sítích.
„Protože jsme už vyčerpali všechny své možnosti, z vyjednávání vystupujeme a budeme pro město pracovat z opoziční role,“ dodali v prohlášení zástupci vítězů.
Redakce iDNES.cz se snažila lídra uskupení a dosavadního starostu Martina Mrkose opakovaně kontaktovat. Ten ale v úterý nebral telefon a nereagoval ani na SMS. Pole informací iDNES.cz je proti pokračování „zajeté“ spolupráce s hnutím ANO většina zvolených zastupitelů ŽŽM, nikoliv však sám starosta. Mrkos ostatně hned po volbách potvrzoval svůj postoj nezatahovat celostátní dění do komunální politiky.
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Dohodnuté koalice s ANO dostávají trhliny. Ve Žďáře kvůli tomu vedení nezvolili
Vítězové voleb, již získali osm mandátů z celkových 27, ale nejsou jediní, v jejichž řadách nastává názorový nesoulad. V úterý odpoledne žďárští lidovečtí kandidáti zveřejnili otevřený dopis směřovaný vedení místního KDU-ČSL, které také od počátku avizovalo ochotu pokračovat ve „staronové“ koalici s ANO.
V dopise se kandidáti vymezují proti snaze vlády o ovládnutí veřejnoprávních médií a zmiňují svoji povinnost bránit ústavu i na úrovni měst.
„Vyzýváme vás, abyste ani na místní úrovni nespolupracovali s žádnou ze stran současné vládní koalice, tedy s hnutími ANO a Změna 2018,“ uvádí kandidáti v dopise podepsaném v první fázi dvanáctkou kandidátů, například Zbyňkem Vintrem, Jiřím Dokulilem či Martou Kolouškovou. Změna 2018 sice není vládní strana, ale kandidovala s podporou SPD. Svým podpisem přispěl i senátor Josef Klement, který je také jedním z trojice zvolených lidoveckých zastupitelů.
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Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO
Ještě před týdnem přitom lídryně KDU-ČSL Romana Bělohlávková na dotaz iDNES.cz reagovala, že je strana k přístupu ke koalici s ANO jednotná, tedy je pro její pokračování. Ovšem podle Klementa však od počátku hlasy proti této variantě na interním fóru zaznívaly, a nebylo jich málo. „Doufal jsem, že vyjednavači za nás postupují objektivně a v souladu s členskou základnou,“ uvedl Klement. Ani Bělohlávkou se však nepovedlo v úterý telefonicky kontaktovat.
Jaká bude tedy podoba koalice, která by měla být schválena již ve středu odpoledne na ustavujícím zasedání zastupitelstva, není v tuto chvíli vůbec jasné. Dostatečný počet mandátů pro pohodlnou většinu nemá varianta s ANO, ani verze bez něj.
Zastupitelé zasednou ve středu 11. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.