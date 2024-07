Cílem Žďáru je dostatek stání pro auta. Kolik to bude stát, však místní nevědí

Proč chce Žďár regulovat parkování Žďár nad Sázavou se příští rok připojí k řadě měst, jež zavedla v některých svých částech regulaci parkování. Placené zóny se budou týkat hlavně centra, širšího centra a vybraných sídlišť. „Za posledních deset let přibylo ve Žďáře téměř dva tisíce aut. Město není nafukovací a není prostě fyzicky a prostorově možné stále rozšiřovat parkovací plochy, stejně tak není z mnoha důvodů ekonomicky rentabilní ani uživatelsky přívětivé stavět parkovací dům,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos důvod, proč město přistoupilo k zavedení zón. „Jako ideální cesta se jeví nějaká regulace. Neříkám, že už se nepostaví žádné další parkovací místo nebo parkoviště, ale prostě už narážíme na určité limity,“ dodal starosta. Roku 2012 bylo ve městě evidováno 8 027 aut, o deset let později se již toto číslo vyšplhalo na 9 788 vozidel. Jedná se tak o nárůst o zhruba 22 procent. Až 76 % lidí dojíždí do práce ve Žďáru autem a jen v každém osmém autě sedí spolujezdec. Po městě se v téměř polovině svých cest pohybují lidé autem.