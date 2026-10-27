Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou ranní. Na náměstí Republiky do sebe z dosud nezjištěných příčin narazil osobní vůz a autobus.
„Dnes v 6:40 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, při které došlo ke střetu osobního vozidla a autobusu. Lehké zranění utrpěl řidič osobního vozidla, v autobuse se nikdo nezranil,“ popsala událost policejní mluvčí Dana Čírtková.
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Šofér osobního auta řídil pod vlivem alkoholu. „Při dechové zkoušce jsme zjistili pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 1,89 a 1,97 promile. V nemocnici se podrobí odběru krve a policisté mu zadrželi řidičský průkaz,“ doplnila Čírtková.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování.