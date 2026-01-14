Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

  15:31
Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na kolemjdoucí. Muž byl pod vlivem drog, jeho počínáním se zabývá policie.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zcela nahý otužilec nejprve stopoval nedaleko obce Nové Veselí na Žďársku, kde se nad ním slitoval řidič projíždějícího osobního automobilu. Ten mladého stopaře naložil s úmyslem vyložit jej v blízkém Žďáře nad Sázavou na policejní stanici.

Když ale nahý pasažér během transportu zjistil, kam s ním auto míří, ve žďárské Jihlavské ulici vyskočil za jízdy ze zadní části auta a utekl.

„Několik občanů nám pak oznamovalo, že se u areálu firmy ZDAR pohybuje zcela nahý muž, který zastavuje auta a pokřikuje po kolemjdoucích. Naše hlídky proto ihned vyrazily na místo,“ vylíčil pondělní událost Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků.

Opilý naháč zmateně pobíhal v křižovatce, do automobilů bušil pěstí

Muže se městským policistům povedlo posléze dohledat u čerpací stanice společnosti ZDAR. „Tam jej duchapřítomní zaměstnanci firmy umístili do odstaveného autobusu,“ upřesnil Kunc s tím, že strážníci „naháče“ ještě ihned zabalili do termofólie, aby zajistili jeho tepelný komfort, a přivolali rychlou záchrannou službu a státní policii.

„Zjistili jsme také, že policisté již po tomto muži pátrají, a to právě kolem Nového Veselí,“ popsal Kunc a dodal, že otužilec na sobě neměl skutečně vůbec nic – pouze dva zlaté řetízky kolem krku.

Nahá žena běžela po Cejlu v Brně, strážníci ji předali záchranářům

Přivolaná policejní hlídka provedla u stopaře dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Test na přítomnost jiných návykových látek však vykázal pozitivní hodnoty, a to na amfetamin.

„Muž hlídce sdělil, že na Vysočinu přijel za otužováním, kdy své oblečení ponechal někde v lese,“ přiblížila otužilcovy záměry krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová s tím, že stopaře si poté do péče převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba. Ta ho za doprovodu policistů převezla do nemocnice k vyšetření. Pětadvacetiletý otužilec je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví.

26. ledna 2024

KRIMI

