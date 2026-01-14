Zcela nahý otužilec nejprve stopoval nedaleko obce Nové Veselí na Žďársku, kde se nad ním slitoval řidič projíždějícího osobního automobilu. Ten mladého stopaře naložil s úmyslem vyložit jej v blízkém Žďáře nad Sázavou na policejní stanici.
Když ale nahý pasažér během transportu zjistil, kam s ním auto míří, ve žďárské Jihlavské ulici vyskočil za jízdy ze zadní části auta a utekl.
„Několik občanů nám pak oznamovalo, že se u areálu firmy ZDAR pohybuje zcela nahý muž, který zastavuje auta a pokřikuje po kolemjdoucích. Naše hlídky proto ihned vyrazily na místo,“ vylíčil pondělní událost Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků.
Muže se městským policistům povedlo posléze dohledat u čerpací stanice společnosti ZDAR. „Tam jej duchapřítomní zaměstnanci firmy umístili do odstaveného autobusu,“ upřesnil Kunc s tím, že strážníci „naháče“ ještě ihned zabalili do termofólie, aby zajistili jeho tepelný komfort, a přivolali rychlou záchrannou službu a státní policii.
„Zjistili jsme také, že policisté již po tomto muži pátrají, a to právě kolem Nového Veselí,“ popsal Kunc a dodal, že otužilec na sobě neměl skutečně vůbec nic – pouze dva zlaté řetízky kolem krku.
Přivolaná policejní hlídka provedla u stopaře dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Test na přítomnost jiných návykových látek však vykázal pozitivní hodnoty, a to na amfetamin.
„Muž hlídce sdělil, že na Vysočinu přijel za otužováním, kdy své oblečení ponechal někde v lese,“ přiblížila otužilcovy záměry krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová s tím, že stopaře si poté do péče převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba. Ta ho za doprovodu policistů převezla do nemocnice k vyšetření. Pětadvacetiletý otužilec je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví.
