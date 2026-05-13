Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Autor:
  6:57
Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se „divoký“ most výrazně zklidnil. Pěší, včetně běžců, ho nyní mohou využívat bez nepříjemného houpání.

„Pro město bylo zásadní, abychom lávku neotevřeli jen proto, že se na její zpřístupnění čeká, ale až ve chvíli, kdy budeme mít odborně potvrzeno, že její užívání bude nejen bezpečné, ale i komfortní. Pozdější otevření proto nepovažujeme za selhání, ale za odpovědný postup. Pokud bychom otevřeli lávku navzdory kmitání, asi by nás chodci nepochválili,“ okomentoval žďárský starosta Martin Mrkos průběh stavby, který se stal terčem kritiky řady obyvatel města.

Přemostění Sázavy, spojující Žižkovu a Nábřežní ulici, je vyrobeno z ultrapevnostního UHPC betonu. To umožnilo mimo jiné elegantní a „subtilní“ konstrukci lávky – mostovka může mít jen osm centimetrů. Moderní materiál ale má, jak se ukázalo, i své minusy. První dynamická zatěžovací zkouška loni ukázala útlum zhruba poloviční oproti standardním ocelovým stavbám.

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy
Kostru lávky v úterý odstranil jeřáb. (12. května 2026)
Původní lávku museli dělníci v pondělí nejprve částečně rozřezat a rozebrat.
Původní lávku museli dělníci v pondělí nejprve částečně rozřezat a rozebrat. (11. května 2026)
13 fotografií

„Po zkušenostech z této lávky své studenty upozorňuji, že konstrukce z UHPC se z hlediska útlumu při působení dynamických sil nechovají jako běžné betonové konstrukce a jejich útlum může být podstatně nižší,“ uvedl nezávislý posuzovatel Michal Polák z katedry mechaniky na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Chvění, jež se u lávky objevilo, nebylo podle něj chybou projektanta, ani města coby zadavatele. „Čas od času vznikne stavební konstrukce, u které se kvůli novému materiálu, neobvyklému typu řešení, architektonickému návrhu či dosud nedostatečně popsanému jevu projeví chování, které normy v dané době nepodchycují,“ zmínil Polák.

Moc se houpala. Žďárskou lávku mají zkrotit speciální tlumiče, testují ji běžci

Řešení v podobě „tlumičů“, které vyšly Žďár na přibližně 900 tisíc korun, funguje podobně jako u auta. V případě vhodného naladění se při pohybu chodců výrazněji rozkmitá právě hmota pohlcovače, nikoliv však samotná mostovka. „I kdyby výpočet už v projektu ukázal, že bude lávka kmitáním ohrožena, další postup by byl v praxi stejný: dokončení konstrukce, dynamická zkouška, přesné zadání výroby pohlcovače a jeho montáž. Pohlcovač je potřeba naladit podle skutečného chování hotové lávky,“ vysvětlil Martin Havlík z firmy Pontex, která stojí za projektem stavby.

Loučení se starým mostem

Přemostění, jež z hlediska únosnosti a bezpečnosti bylo v pořádku už při prvních testech, mohou teď využívat s plným komfortem jak chodci, tak i běžci. Přímo pod nohama najdou navíc zajímavý detail. „Kovový pruh uprostřed lávky, sloužící k odvodu vody, zdobí text písně a básně Zpět k pramenům. Stejný text od Bedřicha Ludvíka použila Česká televize jako úvodní znělku stejnojmenného pořadu,“ popsala mluvčí Žďáru Blanka Sobolová.

Starou, dosluhující lávku, pocházející zhruba z 60. let, začala již odborná firma rozebírat. V úterý kovovou konstrukci vyzvedl jeřáb, v pátek je v plánu likvidace betonového pilíře v korytě řeky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se...

13. května 2026  6:57

Tři patra a vyhřívaná rampa. Policie v Jihlavě má nový dům pro služební vozy

V Jihlavě u policie stojí nový parkovací dům, stál 110 milionů korun. (12....

Hned vedle Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v Jihlavě v ulici Dr. Jiřího Procházky vyrostl nový parkovací dům. Ve zmiňované lokalitě má zmírnit dlouhodobě složitou situaci s parkováním....

12. května 2026  16:48

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:45,  aktualizováno  14:56

Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Kraj Vysočina našel autobusového dopravce, který by zajistil obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka v měsíci červenci. Došlo ke kompromisu, oblast si rovným dílem rozdělí společnosti BUSEM a ICOM. Ke...

12. května 2026

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

10. května 2026  8:30

Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus

Zaměstnankyně vkládají vyprané a odstředěné prádlo do velkokapacitního žehliče....

Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník... Měla by mezi ně patřit i práce pradláků či pradlen. A přesto to neplatí beze zbytku. Covid po roce...

9. května 2026  12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.