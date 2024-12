Zelená hora nebo Santiniho dílo obecně. Tak lidé chtějí ozdobit kruháče ve Žďáru

14:16

Jak by mohly vypadat dva nové kruhové objezdy, pomyslné vstupní brány do Žďáru nad Sázavou? Obyvatelé představu o jejich vzhledu mají. Na nedávnou výzvu radnice zaslali na šest desítek návrhů, jak by si podobu plánovaného monumentu nebo ozdobného prvku ve středu dvou okružních křižovatek představovali.