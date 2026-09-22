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Žďárská knihovna bojuje o evropské ocenění. Hlasovat může veřejnost

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  16:20
Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu...

Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu kvůli rozsáhlé rekonstrukci. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu...
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
Čtenáři najdou v interiéru i dostatek různých zákoutí a posezení pro klidné...
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
8 fotografií
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou boduje nejen na tuzemské půdě, ale i za hranicemi. Zařízení, které vloni získalo titul Městská knihovna roku, se letos dostalo mezi 25 nejlepších projektů z celé Evropské unie v prestižní soutěži Regiostars. Přihlášeno do ní přitom bylo na 273 konkurentů.

Už „jenom“ samotný vstup do finálové sestavy je pro knihovnu velkým úspěchem. „A pro Žďár nad Sázavou o to významnějším, že nyní stojí město s přibližně dvaceti tisíci obyvatel po boku velkých projektů z celé Evropy. Náš projekt Together in Žďár, tedy Společně ve Žďáře, tak dostává příležitost představit město a jeho knihovnu evropskému publiku,“ vylíčila ředitelka zařízení Martina Sedláková.

Evropskou porotu podle ní nezaujala pouze kompletní rekonstrukce a modernizace knihovny dokončená v roce 2024, ale především to, co díky ní vzniklo – moderní kulturní, vzdělávací a komunitní centrum. Nové možnosti pro práci s veřejností získalo toto centrum právě i díky podpoře z evropských fondů, a to ve výši bezmála 1,2 milionu eur (přibližně 30 milionů korun – pozn. red.).

Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu kvůli rozsáhlé rekonstrukci.
Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu kvůli rozsáhlé rekonstrukci.
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
Čtenáři najdou v interiéru i dostatek různých zákoutí a posezení pro klidné chvilky s knihou.
8 fotografií

„Dnes už knihovna není pouze místem, kam si lidé chodí půjčovat knihy. Potkávají se tam děti, mladí lidé, rodiny, dospělí i senioři. Knihovna nabízí programy od podpory čtenářství přes vzdělávání a aktivity pro mladé až po digitální vzdělávání seniorů. Její prostory využívají také spolky, neziskové organizace, dobrovolníci a mnohé další skupiny obyvatel,“ vyjmenovala Sedláková.

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Jen za loňský rok žďárskou knihovnu navštívilo více než 60 tisíc osob a uskutečnilo se tam přes devět stovek akcí, na něž dorazilo kolem 16 tisíc návštěvníků. Zařízení dále eviduje téměř 200 tisíc výpůjček různých titulů a přes čtyři a půl tisíce registrovaných uživatelů. Jeho význam navíc značně přesahuje hranice Žďáru. „Jako regionální knihovna totiž poskytujeme odbornou a metodickou podporu 106 menším knihovnám a pomáháme jim s rozvojem jejich služeb,“ zmínila ředitelka.

Vítěze určí porota i veřejnost

Zástupci všech 25 finalistů, tedy i žďárského želízka v ohni, se v polovině října setkají v Bruselu, kde budou své projekty prezentovat a obhajovat před odbornou porotou.

Až do 14. října navíc mohou lidé hlasovat rovněž v Ceně veřejnosti. „O vítězi totiž nerozhodne pouze odborná porota, ale také čtenáři z celé Evropy,“ doplnila Sedláková.

Zájemci, kteří by chtěli zařízení podpořit, mohou hlasovat přes přímý odkaz na webových stránkách knihovny www.knihzdar.cz nebo na jejích sociálních sítích.

31. října 2024
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