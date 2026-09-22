Už „jenom“ samotný vstup do finálové sestavy je pro knihovnu velkým úspěchem. „A pro Žďár nad Sázavou o to významnějším, že nyní stojí město s přibližně dvaceti tisíci obyvatel po boku velkých projektů z celé Evropy. Náš projekt Together in Žďár, tedy Společně ve Žďáře, tak dostává příležitost představit město a jeho knihovnu evropskému publiku,“ vylíčila ředitelka zařízení Martina Sedláková.
Evropskou porotu podle ní nezaujala pouze kompletní rekonstrukce a modernizace knihovny dokončená v roce 2024, ale především to, co díky ní vzniklo – moderní kulturní, vzdělávací a komunitní centrum. Nové možnosti pro práci s veřejností získalo toto centrum právě i díky podpoře z evropských fondů, a to ve výši bezmála 1,2 milionu eur (přibližně 30 milionů korun – pozn. red.).
„Dnes už knihovna není pouze místem, kam si lidé chodí půjčovat knihy. Potkávají se tam děti, mladí lidé, rodiny, dospělí i senioři. Knihovna nabízí programy od podpory čtenářství přes vzdělávání a aktivity pro mladé až po digitální vzdělávání seniorů. Její prostory využívají také spolky, neziskové organizace, dobrovolníci a mnohé další skupiny obyvatel,“ vyjmenovala Sedláková.
|
Žďárská knihovna v novém nabízí i virtuální brýle, čtenáře odbaví rychleji
Jen za loňský rok žďárskou knihovnu navštívilo více než 60 tisíc osob a uskutečnilo se tam přes devět stovek akcí, na něž dorazilo kolem 16 tisíc návštěvníků. Zařízení dále eviduje téměř 200 tisíc výpůjček různých titulů a přes čtyři a půl tisíce registrovaných uživatelů. Jeho význam navíc značně přesahuje hranice Žďáru. „Jako regionální knihovna totiž poskytujeme odbornou a metodickou podporu 106 menším knihovnám a pomáháme jim s rozvojem jejich služeb,“ zmínila ředitelka.
Vítěze určí porota i veřejnost
Zástupci všech 25 finalistů, tedy i žďárského želízka v ohni, se v polovině října setkají v Bruselu, kde budou své projekty prezentovat a obhajovat před odbornou porotou.
Až do 14. října navíc mohou lidé hlasovat rovněž v Ceně veřejnosti. „O vítězi totiž nerozhodne pouze odborná porota, ale také čtenáři z celé Evropy,“ doplnila Sedláková.
Zájemci, kteří by chtěli zařízení podpořit, mohou hlasovat přes přímý odkaz na webových stránkách knihovny www.knihzdar.cz nebo na jejích sociálních sítích.
|
31. října 2024