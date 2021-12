Řidiče ve Žďáru nad Sázavou čeká perný rok, Jihlavskou ulici uzavře oprava

„Práce na půlkilometrovém úseku jedné z nejvytíženějších silnic na příjezdu do města od Jihlavy by měly začít na jaře a potrvají do konce října, kdy by měla být silnice otevřena v režimu předčasného užívání,“ uvedl Miroslav Houška, náměstek hejtmana.

Jihlavskou ulici, konkrétně část od firmy Hettich až po křížení s Chelčického ulicí, čeká nejen kompletní rekonstrukce vozovky a odvodnění, ale také opravy dvou mostů, jež se ve zmíněném úseku nacházejí.

Jeden z nich se klene nad železniční tratí Praha–Brno a druhý nad železniční vlečkou do místního podniku Žďas. U obou je v plánu rekonstrukce mostního svršku a říms.

„S Krajem Vysočina postupujeme společně, co se týče koordinace prací. My jako město budeme u firmy Hettich budovat autobusovou zastávku, přechodové místo a veřejné osvětlení,“ přiblížil podíl radnice žďárský starosta Martin Mrkos. SVK Žďársko se postará o rekonstrukci vodovodu.

Se zahájením výběrového řízení na dodavatele celé stavby počítá kraj pravděpodobně v lednu 2022, přičemž předpokládaná hodnota zakázky činí 33,9 milionu korun.

Nákladní doprava a objížďky

Pro motoristy jsou však zásadní hlavně dopravní omezení, jež s sebou oprava Jihlavské ulice přinese. Počítat musejí s tím, že komunikace bude v závislosti na konkrétně prováděných pracích uzavřena částečně, nebo i úplně.

„Veškerá nákladní doprava bude v průběhu rekonstrukce odkloněna na objízdné trasy. Po dobu výstavby by měl být umožněn přístup vlastníkům nemovitostí, provizorní vjezd do přilehlých průmyslových areálů a stejně tak i průjezd složek integrovaného záchranného systému,“ uvedla za krajský odbor dopravy a silničního hospodářství Lenka Procházková.

Dopravní situace ve Žďáře však bude příští rok velmi vypjatá i kvůli souběhu této akce s další zásadní rekonstrukcí. Na jaře má totiž pokračovat letos již započatá oprava hlavního průtahu městem – státní silnice I/37. Ta dávala zabrat řidičům po celé léto i na podzim; ve městě se tvořily kolony a šoféři často uzavřené úseky objížděli úzkými uličkami přilehlé čtvrti, což budilo mezi místními silné emoce.

Práce u barokního mostu

Rekonstrukce průtahu, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pro letošek skončila v Bezručově ulici u odbočky do Purkyňovy. V nadcházející stavební sezoně se ale opravy, a tedy i uzavírky, stanou opět aktuálními. Týkat se budou úseku po barokní most u zámku a poté celé Santiniho ulice až k čerpací stanici ve směru na Škrdlovice.

Pracem na rekonstrukci povrchů bude navíc tentokrát předcházet ještě oprava kanalizace v Santiniho ulici, konkrétně „překopy“ přípojek, o což se postará SVK Žďársko.

Rok 2022 nebude ale ve Žďáře „jen“ o rekonstrukcích silnic, začne se i s budováním nových. ŘSD se pustí do výstavby další části obchvatu města – propojky ulic Brněnská (silnice I/37) a Jihlavská, která by měla vyjít na asi sto milionů korun. V půli ledna, dovolí-li to počasí, začne demolice někdejší prodejny koberců v Jihlavské ulici. Ta stojí v cestě připravované komunikaci.

„Pokud jde o samotnou přípravu stavby, dokončujeme čistopis dokumentace pro stavební povolení, což nám brzy umožní požádat o jeho vydání. Dále vybereme zhotovitele, a pokud všechny procesy proběhnou bez větších zdržení, mohla by samotná výstavba začít v polovině roku 2022,“ nastínil Martin Buček z vysočinského ŘSD.

Dá se podle něj také očekávat, že dojde ke koordinaci prací s krajskou opravou Jihlavské ulice, aby byl provoz omezen co nejméně.

Propojení v roce 2024

Zbudování zhruba 800 metrů dlouhé propojky nebude otázkou jen jedné stavební sezony, jako termín uvedení do provozu je zatím stanoven rok 2024.

Součástí komunikace bude rovněž kruhový objezd na křížení ulic Jihlavská a Chelčického. Tvar vlivem toho změní i stávající okružní křižovatka v Brněnské ulici, ta by se měla více přiblížit elipse.

První část obchvatu, tedy propojení ulic Brněnská a Novoměstská od průmyslové zóny po místní část Mělkovice, začali řidiči využívat již v roce 2015.

Nyní připravovaný druhý úsek má ulehčit hlavně vytíženému „kruháči“ u Enpeky. Doprava směřující z Nového Města na Moravě do Jihlavy po Brněnské ulici se mu totiž díky přeložce zcela vyhne.