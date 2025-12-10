Štursův Lev už hotel Veliš na náměstí Republiky nestřeží. Byl nebezpečný pro okolí

  15:57
Majestátní Lev, který desítky let shlížel na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, opustil ve středu dopoledne své místo na vrcholku legendárního Hotelu Veliš. Dílo známého sochaře Jana Štursy bylo už totiž v havarijním stavu. V jaké podobě se zhruba 120 let stará socha do centra vrátí, není zatím jasné.

Kondice cenné plastiky ještě před pár lety nijak nenaznačovala, že by bylo potřeba sejmutí a opravy díla. „V roce 2017 proběhla kompletní rekonstrukce celého hotelu a restaurovaný tehdy byl i samotný Lev. Tehdy jsme si mysleli, že to máme vyřešené, a za našeho života už se sochou nebude třeba nic dělat,“ vzpomněl Zdeněk Ulrich, který s manželkou Vlastou historický měšťanský dům v centru města vlastní.

Loni však majitelé s hrůzou zjistili, že plastice zvířete upadl kus tlapy o váze zhruba dvě kila. „Naštěstí spadl do střechy. Uvědomili jsme si ale, že budeme muset situaci opět řešit. Při bližším zkoumání se totiž také ukázalo, že plášť sochy je hodně popraskaný,“ konstatoval Ulrich.

Ve spolupráci s odborníky došlo proto následně k zajištění Lva, respektive k fixaci pomocí pletiva, aby nehrozil případný pád jeho částí dolů na lidi, kteří kolem domu procházejí.

Socha musela být nejprve zajištěna, zpevněna a zabalena, potom odříznuta a následně přepravena pomocí jeřábu k dalšímu transportu.
Pohled na Štursova Lva z jednoho z bytů, které se v Hotelu Veliš nacházejí.
Plastiku Lva vytvořil známý sochař Jan Štursa v roce 1906.
Socha musela být nejprve zajištěna, zpevněna a zabalena, potom odříznuta a následně přepravena pomocí jeřábu k dalšímu transportu.
12 fotografií

„Bylo ale jasné, že socha tady už další zimu zůstat nemůže, to by byl její konec. Naštěstí se nám povedlo domluvit s restaurátorem Petrem Rejmanem, který na nás měl čas, a s nímž jsme začali situaci ihned řešit,“ popsal majitel při samotném stěhování díla, které si vyžádalo zábor části náměstí.

Unikátní Štursovu plastiku, bezmála dva metry vysokou a dva a půl metru dlouhou, se po několika hodinách práce nakonec povedlo bez komplikací zafixovat, vyztužit, zabalit, upevnit k jeřábu a poté i odříznout řetězovou pilou z podesty. Poté putoval monument z výšin na zem, kde byl naložen do bedny, zasypán pro zabezpečení pískem a autem následně převezen do ateliéru.

„Je to pro mě obrovská úleva. Přece jen to byla značná zodpovědnost. Smekám před chlapy, jak to zvládli, musím je tady ještě všechny oběhnout a poděkovat jim,“ vyjádřil se bezprostředně po snesení sochy Ulrich.

Nebylo například vůbec jisté, zda se dílo při manipulaci nerozpadne. „I když máme řadu takových stěhování už za sebou, obavy jsme samozřejmě měli také; každý případ je úplně jiný. Dokud dílo není v ateliéru, může nastat řada situací a způsobit nějakou nepříjemnost,“ zhodnotil restaurátor Petr Rejman, který bude mít symbol Veliše teď na starosti.

Žďárský Hotel Veliš a Štursova socha Lva

  • V domě číslo popisné 64 na žďárském náměstí Republiky v minulosti býval hostinec U Zlatého lva nebo U České koruny.
  • Jednu z nejhonosnějších budov ve městě z něj udělal rekonstrukcí v roce 1906 Otokar Veliš. Tento hoteliér byl pět let starostou města a dlouholetým radním, stýkal se také s T. G. Masarykem.
  • Chátrající, původně měšťanský dům koupili roku 2014 manželé Ulrichovi, kteří jej kompletně opravili a vtiskli mu i stávající podobu.
  • V budově vznikly byty, v přízemí jsou komerční prostory – například cukrárna a pojišťovna. V zadním traktu sídlí kavárna a minipivovar, nad nimi v patře jsou rovněž byty. Ve dvoře vznikl i malý parčík. V areálu se konají i různé akce.
  • Socha Lva je od Jana Štursy, rodáka z nedalekého Nového Města na Moravě, jenž patří k jednomu ze zakladatelů českého moderního sochařství. Dílo bylo umístěno na stříšce atiky na vrcholu hotelu.

Majitelé domu chtějí Lva na hotel vrátit

Vlastníky hotelu tak čeká společně s odborníky rozhodování, jak se sochou dále naložit. Jednou z variant je dílo opravit, a podle podoby, jak ji lidé znají nyní, potom vytvořit kopii.

„Zatím si ale nejsme jisti materiálem, z nějž by kopie mohla vzniknout,“ zmínil majitel.

Druhou možností je navrátit se ke skutečnému výtvoru Jana Štursy. Ten se totiž skrývá pod novými „slupkami“ materiálu, jež na plastiku postupem let přibývaly.

Nahromaděný novodobý štuk tvoří podle Ulricha vrstvu silnou zhruba jeden až tři centimetry. Z toho je patrné, že původní verze Lva – odlitá z takzvaného románského cementu, byla mnohem subtilnější než stávající provedení.

Poškození, kvůli němuž byla socha dnes také sejmuta, se však netýkalo „pouze“ nových vrstev materiálu, ale rovněž původního jádra.

„V ateliéru teď čeká sochu detailnější zkoumání a na jeho základě i navržení způsobu dalšího řešení. Pravděpodobně navrhneme zhotovení kopie a budeme diskutovat o tom, jaká by měla být, z čeho, kdo a kdy ji vytvoří,“ potvrdil další postup Rejman.

Nějaký čas tak bude Hotel Veliš, který je jednou z dominant žďárského náměstí Republiky, bez svého symbolu. Nebude to však navždy. „Jedno víme jistě – Lva chceme na hotel určitě vrátit,“ shodují se manželé Ulrichovi.

Že by putoval na vrcholek historické budovy originál, tomu ale vlastníci vzhledem ke stavu uměleckého díla příliš nevěří. Jasno zatím nemají ani v tom, kam by pak případně původní Lev po své rekonstrukci putoval. Ve hře je například muzeum nebo areál samotného Veliše.

