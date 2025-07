Oldřich Pól začal svoji kariéru v české pobočce firmy roku 1999, kdy nastoupil v roli prokuristy. V roce 2016 se pak stal jejím jednatelem. Nyní, po devíti letech v této roli, odešel k poslednímu červnu do důchodu.

Společnost Hettich ČR v tuzemsku působí již od roku 1993, zkušený manažer tak stál u většiny jejích velkých rozhodnutí. „Patří mezi ně například stavba tří výrobních hal, ekonomická krize v roce 2008, zřízení kompetenčního centra tlakového lití zinku nebo pandemie covidu-19. Za více než 26 let svého působení ve firmě je jeho jméno ve Žďáře nad Sázavou i v celém Kraji Vysočina se značkou Hettich neodmyslitelně spjato,“ uvedla mluvčí firmy Jana Hemzová.

Jednatele Oldřicha Póla střídá ve vedení firmy Hettich trojice manažerů

Oldřicha Póla vystřídala od 1. července ve vedení českého Hettichu trojice manažerů. „Každý z nich bude plně zodpovědný za chod svěřené části firmy, o celofiremních záležitostech pak budou rozhodovat společně,“ objasnila mluvčí.

Doplnila, že tento nový styl vedení „many to many“ – ve volném překladu „mnoho k mnoha“ – upřednostňuje spolupráci specialistů na stejné úrovni před tradičním hierarchickým uspořádáním. „Tato změna Hettich jako společnost jednoznačně posouvá dopředu,“ podotkla Hemzová.

Chromý, Hein a Blažek

Technicko-výrobní oblast podniku tak povede i nadále Roman Chromý, za obchod a marketing bude dál zodpovídat Ladislav Hein. Za finanční a komerční záležitosti, včetně formální role jednatele, ponese nově zodpovědnost Ivan Blažek, který do Hettichu přišel v lednu 2025.

„26 let v jedné firmě se zdá být dlouhá doba, ale vlastně to uteklo jako voda. Rozhodně nemohu říct, že bych se někdy nudil. Věřím, že Hettich ČR je v dobrých rukou a i nadále bude prosperující firmou a spolehlivým partnerem ve skupině Hettich. Rád se přijedu za pár let podívat, kam se firma posunula,“ shrnul Oldřich Pól.

Společnost Hettich byla založena v roce 1888 a dnes je jedním z největších a nejúspěšnějších výrobců nábytkového kování na světě. Sídlem rodinné společnosti je německý Kirchlengern ve východním Vestfálsku. Přes osm tisíc zaměstnanců pracuje ve více než stovce zemí světa. V České republice má Hettich sídlo od roku 1993, a to ve Žďáře nad Sázavou v ulici Jihlavská.

Česká republika je zároveň také jedním z celkem osmi států, kde má podnik i své výrobní závody. Vedle nich má skupina ještě dalších 25 obchodních zastoupení, kde se nevyrábí, ale obchoduje s kováním pro daný region.