Nová průmyslová zóna ve Žďáře se plní, projekt zaujal také Czechinvest

Obsazena je aktuálně přibližně polovina z více než desetihektarové plochy, která se nachází na jihovýchodním okraji města.

„Jedná se o levou část průmyslové zóny, stojíme-li zády k zóně Jamská I, tedy o úsek blíže k městu,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že na tomto území by mělo svá působiště vybudovat přibližně pět až šest firem.

Některým už byly pozemky prodány, s jinými se dojednávají detaily.

Vedení Žďáru má totiž jasně stanoveno, komu lze městské parcely pro podnikání nabídnout. I proto muselo být podle starosty hned několik společností ze zhruba patnácti zájemců nakonec odmítnuto.

„Průmyslovou zónu zaměřujeme na podnikání a byznys, na malé a střední podniky s vyšší přidanou hodnotou práce. To mimo jiné znamená, že firmy mají vlastní vývoj, výzkum, zaměstnávají kvalifikované pracovníky se střední a vysokou školou, mnohdy ve specializovaných oborech. Je to dobře placená práce a relativně drahé produkty, které ale trh vstřebá, protože má o ně zájem,“ vysvětlil starosta města. Do průmyslové zóny se díky tomuto „sítu“ nedostanou například nejrůznější logistické parky, obchodní jednotky, montovny nebo velkosklady.

Ve finále by v rozvojové lokalitě mělo vzniknout až kolem čtyř stovek nových pracovních míst. Další vzniknou ale i nepřímo v dodavatelských řetězcích.

„Cena pozemku na průmyslové zóně Jamská II činí 1 100 korun bez DPH,“ upřesnil Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.

Automatizace i vodíkový byznys

Z podniků, které by měly obsadit zmiňovaných zhruba 50 procent desetihektarové plochy, uvádí vedení města například společnost Hennlich, strojírenskou projekci nadnárodního německého koncernu, firmu WSTEC, která se věnuje průmyslové automatizaci a CNC obrábění, nebo žďárskou společnost Vylen, což je výrobce a zpracovatel stejnojmenného pěnového materiálu. Z něj vznikají mimo jiné podlahy, ochrany stěn, nástěnky, produkty pro děti, ale třeba i těsnění, výplně, výztuhy či izolace.

„Jednáme rovněž s další místní firmou Kolibrik.net, která se věnuje vodíkovému byznysu,“ podotkl starosta Mrkos.

Dodal také, že původně měl v průmyslové zóně Jamská II sídlit rovněž opravárenský podnik NTSUP, ten ale dal nakonec zřejmě přednost sousednímu Veselíčku.

„Naproti tomu se nám ale rýsuje zase spolupráce s dalším zájemcem, který spadá do oblasti progresivních technologických firem. Pracuje s inovacemi například v oboru hutnictví či strojírenství,“ nastínil starosta.

Na okraji zóny, ovšem nikoli na pozemcích města, již také stojí jedno z působišť žďárské firmy ICE, která se věnuje především průmyslové automatizaci. Halu má v dlouhodobém pronájmu. Postupně by však tato společnost na Jamské ráda vybudovala moderní, zábavné a otevřené sídlo firmy.

„Dnes jsou pomalu všechny fabriky za zdí s ostnatým drátem, aby tam náhodou nikdo neviděl. My ale chceme firmu více otevřít lidem, představit jim náš obor, motivovat studenty, aby se tímto směrem vydali,“ uvedl před časem výkonný ředitel ICE Tomáš Vránek.

Revitalizace vodní nádrže

Využit by mohl být také blízký rybník Velký Posměch nacházející se přímo v průmyslové zóně. „U haly bychom rádi měli na rybníku loďky, nějaké molo pro relaxaci, kavárnu a interaktivní centrum, kde lidem přiblížíme naši práci,“ přiblížil vize Vránek.

S revitalizací Velkého Posměchu začne město už letos na jaře. V plánu je rekonstrukce hráze a spodní výpusti, úpravy dna, rozšíření zátopů a vybudování bezpečnostního přelivu. Po těchto zásazích by mělo dojít mimo jiné k navýšení retenční schopnosti rybníka, čímž budou zajištěny i podmínky pro péči o zeleň, jež bude v budoucnu průmyslovou zónu doplňovat.

Ostatně její hojná výsadba je i součástí podmínek pro firmy, jež chtějí v oblasti působit. Náklady na revitalizaci vodní nádrže se mají pohybovat do 10 milionů korun, 70 procent této částky však pokryje dotace.