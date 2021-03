Žďár při epidemii šetří, během omezení pohybu obyvatel na čas omezil MHD

Zavedení takzvaných covidových jízdních řádů, které přinesly redukci nebo úplné zrušení některých autobusových spojů či celých linek, řadu obyvatel rozhořčilo. Na radnici se v těchto dnech hromadí stížnosti a městská webová dotazovna je plná příspěvků nespokojených cestujících.

Vedení města však upozorňuje, že nové jízdní řády, s platností prozatím stanovenou do konce letošního dubna, jsou pouze provizorní.

„Jedná se o dočasné řešení, k němuž došlo vzhledem k vyhlášenému omezení pohybu osob. Chápeme, že to může být nepříjemnou komplikací, ale toto opatření ušetří městu přibližně 750 tisíc korun,“ vyčíslil pravděpodobné úspory mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Právě snaha o šetření městských financí k okleštění autobusových spojů vedla. Doprava teď totiž není kvůli zpřísněnému lockdownu příliš využívaná. „Na MHD doplácíme i za běžného stavu, kdy jí lidé normálně jezdí, a to bezmála deset milionů korun ročně. A v současné epidemiologické situaci, kdy autobusy cestující využívají mnohem méně, se tato ztráta každým dnem zbytečně navyšuje,“ vysvětlila žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Všechny změny byly podle jejích slov na radnici předem pečlivě zvažovány a prodiskutovány. „Rozhodně to není tak, že bychom náhodně ťukli do jízdního řádu a řekli, že třeba tuhle linku omezíme nebo zrušíme úplně. Vycházeli jsme z přesně doložených dat, co máme od našeho dopravce – firmy ZDAR, který nemá žádný důvod nám poskytovat chybné údaje. Protože i v jeho zájmu je, aby autobusy jezdily, a on za to tím pádem dostal od nás zaplaceno,“ zdůraznila Řezníčková.

Na hřbitov jezdil třeba jen jeden cestující

Redukovány nebo seškrtány tedy byly primárně ty spoje, kterými jezdilo málo lidí, nebo takové, jež mají na trase nějakou náhradu – například ve formě krajských linek.

Zřejmě nejvíce emocí vzbudilo v nových covidových jízdních řádech kompletní vyškrtnutí linky 6, která jezdila jako jediná až ke hřbitovu pod Zelenou horou. Využívají ji hlavně senioři mířící k hrobům svých blízkých.

Lidé jsou sice na webu města odkazováni na náhradní zastávku u pošty v ulici Sychrova, kam jezdí „pětka“, z té je to však na zelenohorský hřbitov bezmála tři čtvrtě kilometru. „Chápu, že cesty na hřbitov jsou citlivé téma a lidé si na to stěžují, ale výtěžnost této linky je opravdu minimální, jde o jednotky osob. Tím autobusem jel na hřbitov mnohdy třeba jenom jeden cestující,“ podotkla Řezníčková.

Z údajů dopravce za první dva měsíce letošního roku například vyplývá, že pouze spoj číslo 6, jenž patří v lince 6 k nejvytíženějším, protože jezdí o víkendech a státních svátcích, využilo během 19 dnů jeho lednového a únorového provozu k cestě ze hřbitova celkem sedm desítek lidí.

Další spoje od Zelené hory fungující ve všední dny mají výtěžnost nesrovnatelně nižší – u dvou průměrně nejde ani o jednu osobu na spoj denně, u „osmičky“ jde o 1,9 osoby.

„Ihned poté, co se situace s pandemií zlepší a nařízení se uvolní, budeme všechny linky vracet do původních časů. A budeme velmi rádi, když jimi občané budou dál jezdit,“ dodala místostarostka Řezníčková.



Lidé, kteří mají zakoupené časové jízdenky a kvůli změnám jízdních řádů je teď nevyužijí, se mohou obracet na odbor komunálních služeb, kde budou jejich případy řešeny individuálně.

K jedné hojně diskutované redukci spojů MHD už letos ve Žďáře došlo. Kvůli nižšímu počtu cestujících i snaze o úspory byl od 1. ledna jejich počet snížen o 12 procent.