„Při záchranném archeologickém výzkumu se nám povedlo odkrýt dost nečekané situace, které datujeme zhruba do 16. století. Ukázalo se totiž, že na prostoru, který je dnes volný a tvoří trojúhelníkové náměstí, se na konci pozdního středověku nebo počátku novověku nacházela zástavba,“ vylíčil Jakub Těsnohlídek z organizace Archaia Brno, jež má průzkum lokality před plánovanými opravami na starosti.

Podle Těsnohlídka se jedná jen o pozůstatky budovy – hlavně kamenné zdivo, navíc dost narušené inženýrskými sítěmi, i tak ale může ledacos napovědět. „Nejpravděpodobnější verzí je, že zde stála obytná budova reprezentativního charakteru, tedy v podstatě starší tvrz. Menší, jednodušší, možná i nižší, než je ta dnešní. Byla blíž ke kostelu a částečně zasahovala pod dnešní domy číslo čtyři a tři,“ popsal Těsnohlídek. K přesunu do prostoru, kde tvrz coby sídlo muzea stojí dnes, mohlo tedy dojít až později.

Dřevo, či kámen?

Archeologové, kteří na místě pracovali zhruba od poloviny května, už z nálezů vědí, že původní budova měla kamenné základy. Jak ale vypadala její nadzemní část, je zatím pro odborníky spíš otázkou. Objekt mohl mít například jen kamennou podezdívku a zbytek ze dřeva.

Proměna centra pokračuje v okolí kostela a muzea Nevyhovující inženýrské sítě, dosluhující schodiště, povrchy, osvětlení. To jsou hlavní důvody, jež vedly žďárskou radnici k rekonstrukci a úpravám území kolem Regionálního muzea v ulici Tvrz a kostela svatého Prokopa.

Celá zakázka, včetně vybudování nového mostu přes Sázavu v Nábřežní ulici, vyjde na 47 milionů korun. Práce začaly již loni. „S dokončením počítáme příští rok dle toho, jak bude postupovat archeologický průzkum,“ řekl žďárský starosta Martin Mrkos.

Nyní má na Tvrzi dodavatel instalovat inženýrské sítě. „Poté se stavba zahrne, zahutní a začnou se dělat povrchy z kamenné kostky,“ přiblížil Petr Fuksa, investiční technik města.

Omezení pro chodce nemají být zásadní. Vždy zůstane alespoň jedno schodiště od řeky do centra přístupné. Počítá se i s koridorem pro pěší skrz stavbu.

Proměna další části širšího centra Žďáru je součástí dlouhodobé městské strategie. Letošní etapě už předcházela revitalizace náměstí a Nádražní ulice. „Teď se pracuje v prostoru před jídelnou Vesna, příští rok navážeme částí náměstí před obchodními domy. Projektují se také úpravy atria a okolí Domu kultury,“ shrnul Mrkos.

„I nadzemní část ale mohla být klidně kamenná, jen ji třeba později rozebrali na materiál pro stavbu okolních domů,“ nabídl jednu z možností Těsnohlídek, který výzkum v lokalitě vede.

Skutečnost, že současné náměstíčko před muzeem kdysi patřilo právě takové stavbě, bylo překvapením i pro historiky. „Z hlediska archivního tam totiž v 18. století, kdy ulice Tvrz se zástavbou vznikala, žádný takový objekt neexistoval. Musel se tedy na místě nacházet dříve. A ať už šlo přímo o centrální tvrz, nebo třeba o její křídlo, doteď jsme o tom nevěděli,“ konstatoval Miloslav Lopaur, historik Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Ostatně jasno není ani v dataci vzniku stávající tvrze, jež slouží právě muzeu.

Více o historii stavby, či staveb, by tak mohly napovědět odborné expertizy. Ty se mají týkat i dalších objevů, které archeologové v této části centra učinili. „Máme tu množství renesančních a raně barokních nálezů – například kachle, různé předměty denní potřeby či stavební články z výbavy budov, co tu dříve stály,“ vyjmenoval Těsnohlídek. Jeho osobně nejvíce potěšil právě soubor renesančních a barokních kamnových kachlů.

„Ukazují nám, a to zhruba v rozmezí od 16. do 18. , a možná až do 19. století, jakými typy kamen tvrz po dobu své existence vytápěli, a jak luxusní tedy byly i její interiéry,“ přiblížil archeolog. Mezi nálezy podle něj nechybějí renesanční režné kachle s figurální výzdobou ani barokní, už s glazurou. Soubor uzavírá zboží z 18. a 19. století mající jednoduché, ornamentální vzory. Takové výrobky již ale vznikaly masověji, v kamnářských dílnách.

Náboje i dětské hry

Mezi dalšími artefakty, jež se skrývaly pod povrchem, jsou třeba olověné projektily palných zbraní, mince či předměty z prostředí her a dětského světa – například cvrnkací hliněné kuličky a keramické „žetonky“.

Nálezy snad časem uvidí také veřejnost. Nejprve je ale čeká čištění, zkoumání, třídění a popis. Poté zamíří do depozitáře Muzea Vysočiny. „Rádi bychom o nich ale něco publikovali, a pokud bude zájem, tak je pak i vystavili,“ uvedl Těsnohlídek. To uvítá rovněž žďárské Regionální muzeum. „Například kachle nebo dětské hrací kuličky by mohly být v Moučkově domě,“ zmínil Lopaur.

Archeologové budou nyní pracovat v okolí kostela, což také slibuje zajímavé nálezy. „Rádi bychom mimo jiné ověřili a zdokumentovali středověkou zeď, která vedla kolem tehdejšího hřbitova,“ řekl Těsnohlídek.

Doufá, že na jihovýchod od chrámu narazí jeho tým i na další část opevněného obranného příkopu ze zhruba 15. století, jenž nejspíš sloužil k ochraně kostela. Jeho úseky již odborníci v lokalitě objevili v předešlých fázích výzkumu.