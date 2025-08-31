Žďár není jen Santini. Láká i na muzea, zámek či naučnou stezku kolem rybníka

To však neznamená, že by měli lidé chrám, tyčící se na kopci nad městem, při své návštěvě vynechat. Naopak. Vedle běžných prohlídek svatostánku lze totiž přes léto využít i speciální trasu Až na vrchol, jež příchozí zavede i do méně známých zákoutí kostela v prvním a druhém patře.
Nové pohledy na interiér si tak mohou vychutnat třeba z ochozů, nebo se naopak pokochat pohledem z oken do krajiny. Pro zájemce jsou navíc k dispozici i mimořádné prohlídkové okruhy, na něž je možné vyrazit i mimo otevírací dobu. Ty je ovšem třeba domluvit alespoň tři dny předem.
Také návštěvníci, kteří se rozhodnou kochat krásou památky jen zvenku, si přijdou na své. Mohou si projít ambity kolem chrámu nebo se vydat okolím kostela po síti pěšin a cest lemovaných lavičkami. Od svatostánku je navíc krásný výhled na město i Konventský rybník se zámkem rodiny Kinských.
Praktické informace
Jak se tam dostat: Žďár nad Sázavou leží v severovýchodní části Vysočiny. Z dálnice D1 je možné sjet u Velkého Meziříčí či Jihlavy, cesta pak trvá půl hodiny. Přijet lze i vlakem.
Kam vyrazit ve městě: V centru čeká návštěvníky náměstí Republiky s pěší zónou, morovým sloupem, atypickou kašnou a Starou radnicí. Za pozornost stojí i kostel sv. Prokopa, historická Residence Veliš – včetně poklidného atria, cukrárny a minipivovaru, či menší Havlíčkovo náměstí s kašnou a Čechovým domem, v němž sídlí infocentrum.
Kam do muzea: Regionální muzeum v ulici Tvrz nabízí ve své hlavní budově i blízkém Moučkově domě stálé expozice, nové výstavy i edukační programy a akce. Muzeum nové generace sídlí v Zámku Žďár. Interaktivním způsobem a pomocí multimediálních prvků vypráví téměř 800 let starý příběh bývalého kláštera. Návštěvníci by neměli vynechat ani Modelové království v Domě kultury, kde si přijdou na své milovníci modelů a železnice.
Za přírodou v okolí: Žďár leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, takže okolí města je plné skal, rybníků, mokřadů i hlubokých lesů. Unikátem je třeba rybník Velké Dářko, největší na Českomoravské vrchovině. Rozkládají se u něj dvě národní přírodní rezervace a vede tudy naučná stezka.
Sportovní vyžití: Rekreační areál Pilák na okraji Žďáru nad Sázavou, s městem a sousední Polničkou spojen cyklostezkou, nabízí řadu hřišť a atrakcí. Vyrazit lze i na hladinu nádrže. Plavání, zábavu i odpočinek si lidé užijí v Relaxačním centru s bazény, toboganem a wellness. U sportovní haly najdou zájemci skate park, brzy přibude pump track či hřiště pro parkour. V parku Farská humna je k dispozici velké dětské hřiště. Zimní stadion v sezoně láká na veřejné bruslení.
A právě ke zmíněné vodní ploše se určitě vyplatí sejít. Obkružuje ji totiž naučná stezka Okolo Zelené hory, která nabízí několik zastavení. Ta jsou zaměřená na tamní faunu i flóru, ochranu přírody i další žďárské památky od Santiniho.
Z dřevěných chodníků a vyhlídkových mol mohou lidé sledovat život na rybníce, v přilehlých mokřadech i v lese či posedět v přístřešcích. Naučná stezka má i druhý okruh – ten vede veřejnost ještě okolo Bránského rybníka.
„Stezka je k naší velké radosti oblíbeným cílem procházek nejen pro turisty, ale slouží hojně i místním všech věkových kategorií, pejskařům, běžcům,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.
Obliba okruhu se projevila například při jeho loňské větší opravě, kdy se lidé neustále vyptávali, kdy už bude trasa zase průchozí. „O stezku se průběžně staráme, aby sloužila co nejdéle,“ dodal starosta.
Po trase se pěší dostanou i k Santiniho Dolnímu hřbitovu – takzvanému „krchůvku“, kde lze absolvovat prohlídku, nebo přímo k zámku, který je jedním z nejčastějších cílů turistů ve městě. Rozsáhlý areál, původně cisterciácký klášter založený v roce 1252, spravuje rod Kinských. A prostory nabízejí tolik aktivit, že na ně příchozím většinou nestačí ani celý den.
Velkým lákadlem pro návštěvníky napříč věkem je interaktivní Muzeum nové generace. Vypráví téměř osm století starý příběh bývalého cisterciáckého kláštera. A jelikož jsou expozice plné multimediálních prvků, vtáhnou do děje děti i dospělé. V tomto muzeu se navíc dá exponátů dotýkat a užívat si je doslova všemi smysly.
Vydat se lidé mohou i na prohlídku kláštera a zámku či zavítat do galerie rodu Kinských. Po náročném programu, do kterého je možné zakomponovat i účast na některé z mnoha akcí, jež se v areálu konají, si lze odpočinout třeba v zámecké kavárně. Dětem je zase k dispozici kreativní herna InventoriUM.