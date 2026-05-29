Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii

Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc počkal venku na policii. Za loupež mu hrozí až deset let ve vězení.
ilustrační snímek | foto: AP

„Kolem jedné hodiny odpoledne přišel na čerpací stanici muž, který si zakoupil minerální vodu a z prodejny odešel. Po několika minutách, když v prodejně byla jen obsluha, se vrátil a po obsluze požadoval vydání peněz,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Když mu je obsluhující žena nechtěla dát, začal jí lupič vyhrožovat zbraní.

„Vzhledem k tomu, že žena muže neznala a jeho jednání na ni působilo znepokojivě a měla obavu o svůj život a zdraví, vydala mu z pokladny tisícikorunu. Podezřelý požadoval vyšší částku,“ líčí Lébrová. Podle ní nakonec lupič dostal celkem čtyři tisíce.

Cestou ven muž ještě ukradl čokoládovou tyčinku. „Ženě sdělil, ať zavolá policisty, že na ně počká na lavičce před benzínkou,“ tvrdí policejní mluvčí.

Obsluha tak učinila a podezřelého muže na lavičce policisté skutečně našli a zadrželi. Muž podle nich říkal, že se nachází ve špatné životní situaci a do Žďáru nad Sázavou přijel autostopem z Chotěbořska.

Policistům pak sdělil, že už před příjezdem měl v úmyslu někoho přepadnout a konkrétní benzinovou stanici si vybral náhodně. Muž byl v minulosti už trestaný, nyní mu za loupež hrozí až desetiletý trest. Stíhán je na svobodě.

