Obří město i středověká vesnice. Sběratel lega má doma přes 300 tisíc kostiček

Šestatřicetiletý fanoušek legendárních stavebnic této zálibě propadl již v dětství. Než se však stal regulérním sběratelem, nějakou dobu to trvalo.

Povězte, kam až sahají počátky vaší vášně pro stavebnice Lego?

K legu jsem se dostal ve svém raném dětství, tedy někdy v 90. letech. To jsem dostával různé sety, měl jsem toho tehdy poměrně hodně. Ovšem když mi bylo zhruba patnáct let, měl jsem pocit, že už jsem v podstatě dospělý, a stavebnice jsem bohužel vyhodil. Byly toho dva pytle. Po nějakém čase, už skutečně v dospělosti, jsem se podíval, jak na tom Lego vlastně se svými výrobky je, protože mi přišlo, že vývoj tam nějakou dobu stagnoval. A byl jsem příjemně překvapený.

Takže jste světu kostiček propadl nanovo?

Přesně tak, hned jsem se pro Lego nadchnul znova a začal nakupovat další a další sety. Posledních dvanáct let ho tedy celkem intenzivně sbírám a je to už asi tentokrát celoživotní vášeň.

Kde stavebnice sháníte?

Buď klasicky v obchodech, nebo také třeba na různých burzách a internetových bazarech. Něco jsem musel objednat i z ciziny, například z Ameriky, když to u nás už nebylo k dostání.

Do sbírky vkládáte nemalé prostředky. Dá se ale říct, že jsou stavebnice Lego i dobrou investicí?

Určitě. Značka Lego získává postupem času na hodnotě, může to být tedy i dobrá investice. Musíte ale umět vybírat, nejde koupit cokoliv. Mně osobně přijdou na tohle ideální větší a nákladnější sety nebo třeba limitované edice. Když ale lidé lego nakupují, tak je určitě potřeba dát si pozor na podvodníky, zvláště jde-li o nákupy přes různé internetové bazary. Každá, i ta skutečně nejmenší originální kostička musí být označená nápisem Lego.

Máte v tomto směru nějaké negativní zkušenosti?

Bohužel ano. Objednal jsem si přes jeden internetový bazar opravdu velký, několik kilogramů vážící balík lega. Měla to být směs originálních a neoriginálních kostiček s tím, že mě prodávající ujistil, že těch nepravých je v mixu naprosté minimum. Bohužel to ale nebyla pravda. Už jsem se tím tehdy nechtěl zabývat, takže jsem zboží nevracel a celou směs nakonec docela dlouho přebíral.

Kolik stavebnic aktuálně vlastníte?

Počet setů se dá jenom těžko odhadnout, ale jednotlivých kostiček mám dnes už přes 300 tisíc kusů.

Kde máte tak rozsáhlou sbírku uloženou? Vystavujete si doma jednotlivé kousky?

Vidím je v podstatě jednou do roka, stejně jako návštěvníci mých výstav. Jinak mám stavebnice složené v bednách na půdě. Jelikož stále dokupuji nějaké novinky, tak se to kvůli omezenému prostoru ani nijak jinak řešit nedá.

Co vše mohou vidět návštěvníci nové výstavy, která je až do konce srpna otevřená ve žďárském domě kultury?

Jsou tam různé zajímavosti z mé dvanáctileté sbírky; dost často jde o exkluzivní sety, které nejsou běžně k dostání. Jedná se například o starší kousky, co se již nevyrábějí nebo byly vyrobeny pouze k určité příležitosti jako limitované edice.

Vidím tu například hodně stavebnic ze světa Ninjago…

Ano, i z těch jsem ale vybíral ty zajímavější sady. Mám tu například set, který vznikl původně jako desková hra. Vystavena je také výroční edice k desátému výročí tématu Ninjago. K tomuto jubileu mám i celou sadu figurek zlaté barvy. Dále si tady návštěvníci mohou prohlédnout různé roboty, hrady nebo stavebnice, které se vážou k filmům Lego příběh 1 a Lego příběh 2. Z ne úplně běžných kousků bych zmínil ještě třeba dům na stromě, který má lístky vyrobené z cukrové třtiny. Právě trvale udržitelnými plasty se totiž firma zavázala postupně nahrazovat běžný plast z fosilních paliv, a to kvůli snižování uhlíkové stopy.

Budou mít návštěvníci, hlavně asi ti z řad dětí, možnost se i aktivně zapojit a něco si na výstavě sami poskládat?

Je tu samozřejmě i herna – dva koutky, taková „pískoviště“, kde si mohou děti poskládat cokoliv podle své fantazie. Poskytl jsem k tomu snad dostatečné množství kostiček. Svůj prostor má na výstavě také žďárský Active – středisko volného času, kde funguje mimo jiné i kroužek stavění lega. Jeho členové si sestavili své vlastní město.

Dominantou a asi největším lákadlem expozice je obrovské město, které jste z lega poskládal. Jak je velké?

Odhaduji, že má kolem pěti metrů čtverečních. Je postavené na velkých deskách a vytvořil jsem si jej podle sebe a své fantazie; v průběhu času ho i různě přetvářím. Návštěvníci jej budou moci opravdu důkladně poznat, protože se k němu vážou i různé hledací úkoly a luštění tajenky. Kromě tohoto města vystavuji i svoji středověkou vesnici.

Jak jste tak rozměrný náklad z Českých Budějovic, kde žijete, převážel? Transportujete vše již složené?

Věci na výstavu jsem vezl v dodávce v normovaných krabicích. Velké město bylo rozložené na několik větších částí, které jsem pak na místě musel zase poskládat dohromady. Některé drobnější prvky samozřejmě cestu nezvládnou, například palmy se mi vždycky rozpadnou. Takže potom musím všechny části kmene i lístky zase sestavit a stromy nainstalovat na jejich původní místo. A třeba součástí modelu středověké vesnice je zase obilné pole, takže tam mě pro změnu vždy po transportu čeká práce s jednotlivými klasy.

Kde všude jste dosud vystavoval? Poputují modely ze Žďáru nad Sázavou ještě někam?

Dosud jsem měl výstavy ve Veselí nad Lužnicí, Třeboni nebo v Českém Krumlově. Do roka se zatím koná jedna až dvě. Pro letošek bude tedy Žďár nejspíš jedinou zastávkou.