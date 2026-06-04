Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Autor:
  15:08
Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou majitelé odevzdat na policii zbraně a munici. Na Vysočině při tom o zajímavé kousky není vůbec nouze.
Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký kulomet. (4. června 2026) | foto: Policie ČR

Náboje, výbušky, granáty nebo dýmovnici odevzdal muž v několika krabicích při...
Torzo granátu F1 a náboj ráže 30x173 mm, která se používá i na ničení obrněných...
Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....
Spolu s náboji žena přinesla i zřejmě podomácku vyrobenou střelnou zbraň.
49 fotografií

O neobvyklé zbrani informovala policie jen velmi stručně. „Šlo zřejmě o zbraň ze sestřeleného bombardéru z období druhé světové války,“ uvedla pouze policejní mluvčí Jana Kroutilová a přidala fotografii kulometu.

Mělo by se jednat o kulomet Browning M2. Tato zbraň je těžkým kulometem vyvinutým na konci první světové války. Od 30. let minulého století jel používalo mnoho armád světa v různých variantách pro pozemní i letecké užití.

Jak je stará a na čí straně konkrétně tato odevzdaná zbraň bojovala, policie nesdělila. Mluvčí ani přes dotazy neprozradila okolnosti, za jakých se muž k takové zbrani dostal, kde ji měl uloženou a proč se ji rozhodl odevzdat.

Sovětský samopal i dva velmi vzácné kousky. Zbraňová amnestie dál překvapuje

Odevzdaného materiálu, který samotné policisty udivil, bylo poslední dobou na Vysočině více. „Na začátku týdne odevzdal na policejní oddělení muž bedny s různými náboji, dále výbušky, granáty a další materiál jako například zásobník a dýmovnici,“ popsala další z případů Kroutilová.

Jen o několik dnů dříve na služebnu v Chotěboři žena přitáhla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.

Vrátí se jen tomu, kdo má patřičné oprávnění

Zbraňová a muniční amnestie probíhá po celé republice od ledna. Umožňuje majitelům odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici.

„Pokud nepředstavují bezprostřední nebezpečí a není nutná jejich likvidace, projdou ověřením, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu nebo nejsou získány trestnou činností,“ popsala Kroutilová.

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Pokud je vše v pořádku a vlastník má oprávnění k držení zbraní, mohou se mu vrátit. Jestliže tomu tak není a vlastník nedodá potřebné doklady, propadnou zbraně i střelivo státu. Bez oprávnění mu je policie nemůže vydat.

„Zbraňová amnestie potrvá do konce června, do té doby je možné zbraň a střelivo dobrovolně předat na kterékoli policejní služebně. V případě munice a výbušnin je žádoucí volat linku 158 a předání řešit cestou pyrotechnické služby,“ sdělila vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policie na Vysočině Věra Sýkorová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Premium
Petr Novák, Barbora Sáblíková a Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou navštívili...

Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

Rušička Hlasu Ameriky měla víc strážných než zaměstnanců. Má se otevřít veřejnosti

Bývalý vysílač a komunistická rušička Velký Radvan u Domamile se v budoucnu...

Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu...

4. června 2026  11:52

Hlad po hokeji v Třebíči roste, fanoušci se dožadují permanentek. Klub chce mít plno

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Po dvou letech strávených v azylu v Moravských Budějovicích je v Třebíči pořádný hlad po hokeji. Nedočkaví fanoušci bombardují vedení prvoligové Horácké Slavie, kdy už spustí předprodej permanentek...

4. června 2026  8:37

Žďárský areál obsadí roboti a drony. Na Bouchalkách ukážou virtuální realitu

Detailní záběr na přizpůsobený dron, který je jedním z hlavních lákadel...

Milovníci techniky, školáci, studenti i další návštěvníci napříč generacemi si ve čtvrtek ve Žďáře nad Sázavou přijdou na své. Hala na Bouchalkách i přilehlý ovál u zimního stadionu se změní v jedno...

3. června 2026  13:44

Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v...

Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za bezmála dva a půl milionu korun rozváží každý den mezi jednotlivými odděleními například jídlo pro...

3. června 2026  10:54

Jihlavu čeká dopravní masakr. Opravovat se bude kompletní průtah městem

Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první...

Řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem. Modernizace...

3. června 2026  6:54

Porotu nadchly krátké filmy žáků základní školy, dokázali procítit tragické události

Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který...

Velkého úspěchu dosáhli jihlavští žáci ze ZŠ Jungmannova a ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Se svými krátkými snímky se zúčastnili druhého ročníku celostátní filmové soutěže...

2. června 2026  15:21

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Premium
Petr Novák, Barbora Sáblíková a Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou navštívili...

Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...

2. června 2026

Ostatky kněží popravených komunisty uloží v jihlavském kostele

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Vysočina si v červnu připomene jednu z nejtemnějších kapitol své novodobé historie. Zároveň se ale dočká historického okamžiku usmíření. Do Jihlavy budou trvale převezeny a uloženy ostatky...

2. června 2026  11:58

Autor zažil trochu stresu. Sgrafita musel vyrýt, než ve vedru zaschla omítka

Výtvarník Josef Zlamal vysvětluje, že při finální části tvorbě sgrafit není...

Novou originální výzdobu získala jedna z dominant centra Žďáru nad Sázavou. Na budově bývalého městského úřadu v horní části náměstí přibyla velkoformátová sgrafita, jež připomínají místního rodáka,...

2. června 2026  8:43

Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Detail kabiny havarovaného bezmotorového letadla, které v neděli odpoledne...

Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má...

1. června 2026  15:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32

Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem

Třináctiletý výrostek na útěku přepadl a zbil mladou ženu, opilce ohrožoval...

Teprve třináctiletý chlapec, toho času na útěku z výchovného ústavu, surově zbil a okradl v Jihlavě mladou ženu. A ve stejnou noc stihl rovněž oloupit i podnapilého muže. Hocha policisté během pár...

1. června 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.