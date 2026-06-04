O neobvyklé zbrani informovala policie jen velmi stručně. „Šlo zřejmě o zbraň ze sestřeleného bombardéru z období druhé světové války,“ uvedla pouze policejní mluvčí Jana Kroutilová a přidala fotografii kulometu.
Mělo by se jednat o kulomet Browning M2. Tato zbraň je těžkým kulometem vyvinutým na konci první světové války. Od 30. let minulého století jel používalo mnoho armád světa v různých variantách pro pozemní i letecké užití.
Jak je stará a na čí straně konkrétně tato odevzdaná zbraň bojovala, policie nesdělila. Mluvčí ani přes dotazy neprozradila okolnosti, za jakých se muž k takové zbrani dostal, kde ji měl uloženou a proč se ji rozhodl odevzdat.
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Odevzdaného materiálu, který samotné policisty udivil, bylo poslední dobou na Vysočině více. „Na začátku týdne odevzdal na policejní oddělení muž bedny s různými náboji, dále výbušky, granáty a další materiál jako například zásobník a dýmovnici,“ popsala další z případů Kroutilová.
Jen o několik dnů dříve na služebnu v Chotěboři žena přitáhla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.
Vrátí se jen tomu, kdo má patřičné oprávnění
Zbraňová a muniční amnestie probíhá po celé republice od ledna. Umožňuje majitelům odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici.
„Pokud nepředstavují bezprostřední nebezpečí a není nutná jejich likvidace, projdou ověřením, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu nebo nejsou získány trestnou činností,“ popsala Kroutilová.
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Pokud je vše v pořádku a vlastník má oprávnění k držení zbraní, mohou se mu vrátit. Jestliže tomu tak není a vlastník nedodá potřebné doklady, propadnou zbraně i střelivo státu. Bez oprávnění mu je policie nemůže vydat.
„Zbraňová amnestie potrvá do konce června, do té doby je možné zbraň a střelivo dobrovolně předat na kterékoli policejní služebně. V případě munice a výbušnin je žádoucí volat linku 158 a předání řešit cestou pyrotechnické služby,“ sdělila vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policie na Vysočině Věra Sýkorová.