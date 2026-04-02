Někdo strhl devět posedů, některé i přejel. Nechápeme, diví se činu myslivci

Pořádný šok čekal myslivce v pondělí ráno v okolí Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Z celkem devíti posedů, umístěných v honitbě na okraji lesa, zbyla většinou jen kupa dříví. Neznámý pachatel je - pravděpodobně pomocí těžké techniky – strhl, a některé pak na zemi ještě přejel. Případ už šetří policisté.
Z celkem devíti posedů, umístěných v honitbě na okraji lesa, zbyla většinou jen kupa dříví. | foto: Policie ČR

„Ke spáchání činu došlo v době od odpoledních hodin neděle 29. března až do pondělních ranních hodin,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová s tím, že škoda byla vyčíslena na přibližně 36 tisíc korun.

Z celkem devíti posedů, umístěných v honitbě na okraji lesa, zbyla většinou jen kupa dříví.

Všechny poničené posedy jsou majetkem Mysliveckého sdružení (MS) Statek Doubravka. Kromě honitby je na pozemcích rovněž hospodářství.

„Šlo o posedy jednodušší konstrukce, určené k používání při naháňkách na černou zvěř. Využívali jsme je tak jen zhruba jednou dvakrát do roka. Daly se podle potřeby i přesunovat na vhodné místo, podle výskytu zvěře,“ popsal Jaroslav Remar, místostarosta MS Statek Doubravka.

Dodal, že byť šlo o jednodušší stavby, byly vyrobené z kvalitního, modřínového dřeva. Posedy jsou teď ale nenávratně zničené, oprava dle myslivců nemá smysl. „Postupně je svážíme. Možná nějaké nepoškozené trámky ještě půjdou použít, ale obecně to dřevo poslouží spíš na palivo,“ míní Remar.

Bez těžké techniky se pachatel zřejmě neobešel

Myslivecká zařízení byla dostupné autem, ostatně takto je i sami myslivci v terénu rozvážejí nebo přemisťují. V tomto případě se však pachatel nejspíš neobešel bez těžší techniky.

„Podle mě to musel být traktor s čelním nakladačem nebo prostě nějaký podobný, větší stroj. Na takovou likvidaci je potřeba opravdu velká síla,“ míní Remar a dodává, že posedy neznámý pachatel nejen strhl, ale následně také přejel; některé jsou totiž úplně rozdrcené.

„Docela se divím, že si při tom stroj neponičil,“ podotkl myslivec s tím, že s takovým případem se v jejich sdružení doposud nesetkali.

Stejně je na tom také Lubomír Stejskal, jednatel Okresního mysliveckého spolku Havlíčkův Brod.

„Co si já pamatuji, nic podobného se tady na okrese nikdy nestalo, ani žádné aktivistické záměry, ani vandalismus. Možná je někde občas nějaké handrkování o umístění posedu, protože abyste ho tam mohli postavit, musíte mít souhlas majitele pozemku. Ale taková záležitost se nakonec vždy nějak rozumně vyřeší a domluví,“ přiblížil Stejskal.

Chybí motiv, spory myslivci s nikým neměli

To navíc ani není případ chotěbořských posedů. Pozemky, na nichž dřevěné stavby stály, patří totiž šlechtickému rodu Dobrzenských, který je i majitelem honitby a celého hospodářství. Myslivecké sdružení tak vůbec netuší, kdo mohl posedy takto cíleně zlikvidovat.

„Spory jsme žádné neměli, takže nemáme na nikoho ani podezření. Zatím se ani nikdo neozval s nějakými poznatky. Případ teď řeší policie,“ dodal Remar.

Policisté již provedli ohledání, zadokumentování a šetření přímo v lokalitách. „Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ doplnila mluvčí Lébrová.

