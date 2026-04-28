Na zasedání přišla jen necelá třetina zastupitelů. Skandál, volá opozice

Autor:
  14:11
Kuriózní situace nastala při pondělním zasedání zastupitelstva v Novém Městě na Moravě. O zasedání se ale moc hovořit nedá, neboť se dostavilo jen sedm zastupitelů z třiadvaceti. Chyběla až na jednoho člena celá koalice, zbylých šest politiků bylo opozičních. Ti považují absenci za skandální.

„Nemohu se ubránit dojmu, že celou tuto situaci nezpůsobilo řádění tajemné nemoci v řadách koaličních zastupitelů jako spíše obava z toho, že by některá navržená usnesení nemusela být schválena,“ vyjádřil se za opozici Miroslav Skalník (ODS).

Bodem, který by nemusel projít a jehož neschválení se členové koalice mohli obávat, byl podle něj nejspíš závěrečný účet města. „Nicméně se ani nepokusili s námi v této věci jednat,“ zlobí se Skalník.

Na pondělním jednání novoměstských zastupitelů bylo přítomno pouze sedm členů, zbylých 16 se omluvilo.
Novoměstská koalice byla zastoupena pouze místostarostou Stanislavem Markem (na snímku).
Končící předseda Michal Šmarda na sjezdu SOCDEM
Převahu měli na pondělním zasedání zástupci opozice, jichž dorazilo celkem šest. Na snímku zleva Petr Teplý, Ivana Kadlecová, Dan Sokolíček a Miroslav Skalník.
5 fotografií

Doplnil, že v takové situaci by měl každý z nepřítomných vysvětlit lidem, proč si neplnil své povinnosti plynoucí ze zvolení a převzetí mandátu zastupitele. „Zvlášť, když bylo zasedání dlouhodobě plánováno a svoláno starostou města,“ míní Skalník.

Jeho slova potvrzuje i další opoziční politička Ivana Kadlecová (Nový směr). „Nepochybuji o tom, že někteří zastupitelé měli skutečně závažné důvody neslučitelné s účastí na jednání, včetně pana starosty. Počet 16 omluvenek však na mě působí spíše dojmem koordinovaného postupu. O to více, že zastupitelé se nezúčastnili ani online, přestože jednací řád připojení na dálku umožňuje,“ upozornila Kadlecová.

Celá situace navíc podle ní ukázala nejen problém s účastí jednotlivých členů zastupitelstva. „Tým, který bez svého ‚šéfa‘ nedokáže fungovat, není pro vedení města dlouhodobě udržitelným řešením,“ podotkla Kadlecová.

Nemoc, služební cesty, rodinné důvody...

Jediným pondělním reprezentantem nejužšího vedení města byl místostarosta Stanislav Marek (Sdružení Nezávislých kandidátů pro obce), jenž vedl schůzi. Dle jeho slov ale nebyly absence rozhodně žádným komplotem, nýbrž souhrou více důvodů, včetně řady zdravotních.

„Několik zastupitelů bylo nemocných, což lze doložit i neschopenkami. Další byli na služební cestě, měli rodinné důvody nebo plánovali dorazit později,“ nastínil Marek s tím, že ne všechny „omluvenky“ měl ale předem k dispozici.

Když však avíz o absencích během dne přibývalo, rozeslal všem zastupitelům email, kde je upozornil na riziko, že se možná nebude moci zasedání kvůli nízkému počtu účastníků odehrát. „Ale úplně zrušit ho nejde, alespoň zahájit jej prostě musíme,“ vysvětlil Marek a dodal, že za dvacet let, co působí na radnici, nastala taková situace poprvé, a nejde tak o žádný standard.

Na zasedání, jež začalo čtyři hodiny po poledni, chyběl i sám starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město - LNM). Ten měl ale k absenci vážné důvody. „V době konání zastupitelstva jsem byl po nečekané a vážné operaci, která mě zcela vyřadila z komunikace,“ vyjádřil se přes SMS Šmarda, který je v nemocnici nadále hospitalizovaný.

Situaci podle něj komplikovala i předem ohlášená neúčast místostarosty Jaroslava Lempery (LNM) a radních Tomáše Krejčího (LNM) a Heleny Šustrové (KDU-ČSL). „Předpokládal jsem tedy účast pouze dvou členů rady – mě a místostarosty Marka. Po mém výpadku ale zůstal Stanislav Marek na jednání fakticky sám,“ konstatoval starosta a ocenil, že se jeho zástupce i v takových podmínkách ujal diskuze s občany, jež předchází zasedání, a poté se pokusil celou schůzi zahájit. „Osobně bych v takto oslabeném složení zvažoval spíše odklad,“ uvedl Šmarda.

Opakované jednání musí být do 21 dnů

Zdravotní důvody byly i za absencí zmíněné radní Šustrové. „Beru už několikátá antibiotika, do toho mám za sebou lékařský zákrok na noze. Mám s paní doktorkou domluveno, že do práce budu chodit, pokud se na to budu cítit, ale nic navíc už opravdu nezvládám,“ zdůvodnila neúčast Šustrová.

Další oslovená zastupitelka Hana Knapčoková (LNM) se odmítla k tématu vyjádřit. S místostarostou Lemperou se nepovedlo dnes ráno spojit, nebral telefon. Na schůzi ale chyběli i někteří zástupci opozice, například Ilona Komínková (ODS), jež ale předem nahlásila kvůli pracovnímu jednání pozdější příchod. A zástupce Pirátů Tomáš Blažek měl podle svých slov pracovní jednání.

Starosta Šmarda byl již do nemocnice informován, že pondělní zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. „Tato situace zároveň umožňuje svolat jednání v nejbližším možném termínu tak, aby mohlo proběhnout v plnohodnotném rozsahu. Věřím, že už se uskuteční v kompletním složení a s odpovídajícím prostorem pro věcnou diskuzi,“ reagoval Šmarda.

Podle zákona by se mělo konat do jednadvaceti dnů. „Body, které byly na programu, tedy rozhodně projednáme,“ ujistil místostarosta Marek. Krom už uvedeného závěrečného účtu hospodaření města byl mezi body například i fond rozvoje bydlení, zpráva o činnosti městské policie nebo obecně závazná vyhláška o stanovení spádového obvodu mateřských škol.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

