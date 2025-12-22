Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

  8:37
Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a dalším zázemím, ale i nový přechod přes koleje, bezbariérové nástupiště, osvětlení, lavičky a další mobiliář.

„Na počátku příštího roku dostane zastávka ve Velkém Meziříčí ještě nový informační systém,“ upřesnil za investora Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

Obnova stanice a jejího okolí začala zkraje září, zastávka tak byla na řadu týdnů mimo provoz. Na konci října již došlo ke zprovoznění stanice, dodavatel pak ale ještě finišoval s drobnějšími dokončovacími pracemi.

Jak už dříve informovala meziříčská radnice, jedním z důvodů, proč k velkorysé rekonstrukci za více než 50 milionů došlo, je plánovaná výstavba vysokorychlostní trati (VRT). S tím se pojí očekávání, že zastávce v Družstevní ulici v budoucnu přibudou cestující.

Město sice nemá mít na VRT samostatný terminál, jako třeba Jihlava, plánovaná modernizace a elektrizace lokálky do Křižanova ale umožní místním výrazně rychlejší cestování na Brno. A také pohodlnější, bez dnes nutného přestupování v Křižanově.

K modernizaci dvanácti kilometrů lokální tratě mezi Křižanovem a Meziříčím má podle plánů Správy železnic dojít zhruba na přelomu dvacátých a 30. let. Záměr se projektuje společně se samotnou VRT, neboť na ni dopravně navazuje.

