Pacientka z Vysočiny má záškrt, nemoc v ČR nebyla zachycena od roku 1995

„Vzorek jsme dostali do naší laboratoře 20. dubna a bylo potřeba několik dnů specializované práce, aby byl izolovaný materiál použitelný pro další vyšetření. Jde o v České republice ojedinělý záchyt tohoto typu bakterie,“ uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Zavadilová.

„Paní začínala mít velké zdravotní problémy, proto navštívila svého praktického lékaře. Protože příznaky byly už opravdu velké, lékař ji okamžitě poslal do nemocnice. Tam jí vyšetřili, odebrali vzorky a nasadili antibiotika. Dnes už je v domácím ošetřování, ale stále pod dohledem lékařů,“ přiblížila mluvčí krajské hygienické stanice v Jihlavě Jana Böhmová.

Zdrojem záškrtu (difterie) je kontakt s bacilonosičem. Tím může být i zvíře, přičemž se infekce šíří kapénkami, podobně jako například rýma. Vzácněji se přenos nákazy děje stykem s kontaminovanými předměty. Souviset ale může i s cestami do zahraničí a kontaktem s infikovanou osobou.

„V České republice se difterie již řadu let nevyskytla, nicméně v Evropě jsou jednotlivé případy záškrtu hlášeny každý rok,“ upozorňuje zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

K nákaze došlo u pacientky s jiným chronickým onemocněním. Podle odborníků zřejmě nesouvisí s cestováním do zahraničí ani kontaktem s nakaženým cizincem. „Předpokládaným zdrojem infekce je domácí zvíře, které rodina chovala,“ informovala ředitelka SZÚ Barbora Macková. Potvrdit by to měly další testy.