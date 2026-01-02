Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

  14:15
Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z velkých firem se chystají přibírat zaměstnance. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou na toto téma jako každoročně v prosinci na Vysočině uspořádala redakce iDNES.cz
PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.

Rok 2026 může být přelomový pro společnost Bosch Powertrain Jihlava, dlouhodobě největšího zaměstnavatele v Kraji Vysočina s přibližně 4 500 zaměstnanci.

„Přestože v automobilovém průmyslu v Evropě dochází k výraznému propouštění, v našem závodě nic takového neprobíhá. Naopak, Bosch jako celek nově získal významnou zakázku na výrobu komponent pro elektromobilitu pro BMW. Aktuálně se rozhoduje, v jaké lokalitě bude výroba umístěna, a Jihlava je jedním z favoritů,“ vyjádřil se Roman Bence, mluvčí II. základní organizace odborového svazu KOVO BOSCH Jihlava (ve firmě je více odborových svazů – pozn. red.).

PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.
Autobusy dopravní společnosti ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží. Mnoho z nich nese polepy s tvářemi krajských politiků, podobné billboardy stojí i v jeho okolí. Ty samé krajské politiky nyní ICOM žádá o přehodnocení nabídek v tendru na dopravní obslužnost Humpolecka a Pelhřimovska pro další období. ICOM transport v soutěži už podruhé na Vysočině neuspěl.
Učňovské středisko firmy PBS nabízí obor Obráběč kovů a Mechanik - seřizovač (na snímku).
Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků.
Pokud by se podle Bence tato výroba skutečně realizovala v jihlavském závodě, znamenalo by to zásadní posílení stability a dlouhodobé perspektivy firmy.

„S tím souvisí i nábor: ten je nyní ve většině profesí dočasně pozastaven, protože čekáme na rozhodnutí o zmíněné zakázce a celkovém vývoji na trhu elektromobility. Teprve podle toho se bude nastavovat potřeba nových profesí a počty zaměstnanců,“ dodal Bence.

Plány a ambice nechybí

Jaderná elektrárna Dukovany nábor nových zaměstnanců v roce 2026 předpokládá v obdobném rozsahu jako v letošním roce. „Jde především o profese s technickým zaměřením pro absolventy středních a vysokých škol. V Dukovanech aktuálně pracuje 1 683 zaměstnanců společnosti ČEZ, z toho 185 žen,“ sdělil Jiří Bezděk, tiskový mluvčí elektrárny Dukovany.

Jeden z největších tuzemských autodopravců ICOM Transport se sídlem v Jihlavě zaměstnává v Česku v rámci celé akciové společnosti asi 1 800 lidí, převážně řidičů, a v příštím roce propouštění neplánuje.

„Co se týká náboru, účastníme se několika výběrových řízení a v případě úspěchu budeme naše týmy rozšiřovat. Tato řízení se týkají především autobusové a nákladní dopravy. Ovšem i v jiných oblastech, například poskytování logistických služeb, plánujeme rozšiřování týmu. Dovolte připomenout, že i během pandemie covidu-19 jsme nikoho nepropouštěli,“ vyjádřil se Martin Havran, PR zástupce společnosti ICOM Transport.

Významný zaměstnavatel PBS Velká Bíteš vyrábějící zařízení nejen pro oblast letecké techniky má nyní těsně pod hranicí 800 zaměstnanců, přičemž celá skupina PBS Group má necelou tisícovku zaměstnanců. Společnost má v Bíteši ambiciózní plán na příští rok – navýšit počet zaměstnanců na téměř 1 100.

„Odráží to naše plány a ambice růst. Investujeme v současné době více než 750 milionů korun a spouštíme výrobu letecké techniky v nově zrekonstruované hale. Vedle výrobních aktivit pak máme mnoho podepsaných a rozjednaných vývojových projektů, které vyžadují navýšit počet vývojových pracovníků minimálně o osmdesát,“ podotkl Tomáš Novotný, ředitel úseku lidských zdrojů PBS Group.

Také autodopravce ZDAR ze Žďáru nad Sázavou plánuje v roce 2026 nabírat nové řidiče. „Z důvodu rozjezdu nových projektů jsme v posledních dvou letech navýšili počet pracovníků ze 450 na 500 a vzhledem k věkovému průměru našich zaměstnanců plánujeme i v dalších letech nabírat každý rok desítky nových řidičů. Uplatnění u nás však najdou i mechanici, dispečeři a další technicky zaměření pracovníci,“ uvedl za společnost ZDAR Richard Latislav.

Stovky zaměstnanců

ZDAR má aktuálně přes 500 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a přibližně 100 pracujících v režimu dohod o provedení práce či činnosti.

Žďárská firma Hettich je pobočkou německé centrály. Je předním výrobcem nábytkových kování. Její ždárská filiálka má 530 kmenových zaměstnanců. Firma se chystá nabírat nové pracovníky.

„Už teď probíhá náborová kampaň na pozice elektromechanika, strojního mechanika, skladníka, montážní dělnice a dělníka, seřizovače a nástrojaře. Přibíráme z důvodu nových výrobních projektů, které k nám proudí ze skupiny Hettich, aktuálně potřebujeme nabrat asi třicet nových kolegyň a kolegů na výše zmíněné pozice do výroby,“ sdělila mluvčí firmy Jana Hemzová.

Společnost Futaba Czech se sídlem v Baštínově bude měnit počty zaměstnanců v závislosti na vývoji objemu výroby. „Nyní provádíme nábor výhradně na vybrané technické pozice, konkrétně se jedná o údržbáře svařovny a lisovny nebo nástrojaře lisovacích forem,“ sdělil Petr Charvát, generální ředitel administrativy Futaba Czech.

„U operátorských pozic v současné době neuvažujme o navyšování počtů, případné náhrady by probíhaly pouze individuálně jako náhrada za odcházející zaměstnance,“ doplnil Charvát.

Výrobní závod Mann Hummel v Nové Vsi na Třebíčsku má nyní 1 200 zaměstnanců a v roce 2026 se nechystá propouštět ani nabírat nové lidi. „Nepředpokládáme větší změny,“ sdělila za společnost Jana Schwachulová.

„Stav věcí podržíme“

Propouštění ani nábor nových zaměstnanců neplánuje společnost Medin z Nového Města na Moravě, výrobce lékařských nástrojů a implantátů. „V roce 2026 hodláme udržet status quo,“ slíbil Miroslav Havlíček, generální a obchodní ředitel firmy Medin, s tím, že společnost má aktuálně asi 300 zaměstnanců.

Rovněž jihlavské Auto Louda je připraveno přibírat nově zaměstnance. V Jihlavě plánuje firma další rozvoj. „Samozřejmě o šikovné lidi – například v oblasti prodeje nebo servisu – máme zájem vždycky, ať jsou to prodejci nových a ojetých vozů, finanční specialisté, automechanici, autolakýrníci, nebo i programátoři pro naše vývojové oddělení,“ vyjádřila se Jarka Mužíková z holdingu Auto Louda.

Jihlavský výrobce komponentů pro letadla, firma Jihlavan, má nyní kolem 200 zaměstnanců. „Informace, kterou vám ráda poskytnu, je, že se Jihlavanu daří dobře, v příštím roce je plánovaný růst,“ sdělila ve stručném stanovisku HR a PR manažerka firmy Iveta Kočí.

Jihlavská firma Motorpal na otázky ankety neodpověděla. „Po dohodě s vedením společnosti nemáme zájem o zapojení se do ankety,“ uvedla Pavla Janoušová, personální ředitelka akciové společnosti Motorpal Jihlava.

Podobně se vyjádřila i Andrea Vlášková ze společnosti Huhtamaki se sídlem v Přibyslavicích.

