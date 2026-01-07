Žďárský dopravce ZDAR počítá obdobně jako v roce 2025 s růstem průměrné mzdy o pět až šest procent. „Nárůsty budou odlišné podle jednotlivých kategorií, v případě THP pracovníků půjde jako obvykle o individuální úpravy,“ sdělil ředitel společnosti Richard Latislav.
Kolektivní vyjednávání ve firmě zatím uzavřeno nebylo. „Ale vzhledem k tomu, že požadavky odborů jsou většinou naprosto nerealistické, budeme se snažit poskytnout zaměstnancům tak jako v minulých letech takový nárůst mezd, který jsme schopni promítnout do cen zákazníkům,“ dodal Latislav.
Pro zapojení nových zaměstnanců nestačí navyšovat mzdy. Potřebujeme upravit pracovní dobu a podmínky tak, aby o profese řidiče byl mezi mladší generací vůbec zájem. Pro ni je rozhodující mzda a čas strávený v práci.
Richard Latislavředitel dopravní společnosti ZDAR
Firma se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů. „Pro zapojení nových zaměstnanců však nestačí navyšovat mzdy. Potřebujeme upravit pracovní dobu a podmínky na pracovištích tak, aby o tyto profese byl mezi mladší generací vůbec zájem,“ poznamenal ředitel.
V případě nákladní dopravy jde dokonce o změnu vnímání oboru veřejností z negativního na pozitivní. „Neboť nákladní vozidla nejezdí bezúčelně, ale aby zajistila chod výrobních firem a dodání zboží do obchodů,“ řekl Latislav. Benefity jsou podle něj zajímavé zejména pro služebně a věkově starší. „Pro mladou generaci je rozhodující mzda a čas strávený v práci,“ míní ředitel.
Novoměstská společnost MEDIN bude na základě kolektivního jednání zvyšovat platy o čtyři procenta s tím, že částka není finální. Požadavek odborů byl šest procent. „Nenazval bych to tlakem, ale jistá nervozita z toho, zda k navýšení dojde, mezi kolegy panuje,“ konstatoval Miroslav Havlíček, generální a obchodní ředitel firmy. Byl podepsán dodatek k platné kolektivní smlouvě, který garantuje zmíněná 4 procenta od 1. ledna.
Firma PBS Velká Bíteš zatím do kolektivního vyjednávání nevstoupila. „Společně s odbory jsme se dohodli už v minulých letech, že jednáme o mzdách od února. Přesné číslo navýšení tedy není zatím stanovené a bude se odvíjet od toho, jak uzavřeme rok a nastartujeme ten následující,“ přiblížil Tomáš Novotný, ředitel úseku lidských zdrojů PBS Group.
V roce 2024 firma navyšovala mzdy dvakrát – v dubnu a září. „Což bylo dohromady do základních mezd osm procent a celkově mzdy narostly o jedenáct procent. V loňském roce jsme tento scénář opakovali a navýšili základní mzdy o čtyři procenta v dubnu a šest procent v září. Meziročně to dělá kolem jedenácti procent průměrné mzdy,“ dodal Novotný.
Z benefitů firma zavedla příspěvky na dopravu, navýšila dotaci na obědy tak, že zaměstnanci platí už jen 30 procent z jejich ceny, zvýšila také příplatek za noční směny a zavedla multisport kartu.
Aktuálně firma zaměstnancům například hradí vstupy na veřejné bruslení nebo do aquaparku, v říjnu zaplatila pronájem bowlingové dráhy a v létě vstupy do zábavních parků, zoo nebo DinoParku.
„Měli jsme i tři velké akce pro zaměstnance. Snažíme se dělat maximum, aby byli zaměstnanci spokojení a cítili, že se nám skutečně daří. Proto nyní ani nepociťujeme výrazné tlaky na navyšování mezd,“ vyjádřil se Novotný.
Konflikt odborových organizací brzdí jednání
Největším zaměstnavatelem v kraji je jihlavská společnost Bosch Powertrain. „Kolektivní vyjednávání v jihlavském závodě Bosch stále běží. Očekáváme, že bude zřejmě uzavřené v průběhu ledna,“ odpověděl za firmu vedoucí korporátní komunikace Pavel Roman.
Roman Bence, šéf jedné z odborářských organizací ve firmě – II. základní organizace odborového svazu KOVO BOSCH Jihlava – to potvrdil. „Máme za sebou už pět kol jednání, ale nyní jsme se dostali do patové situace způsobené nedohodou mezi více odborovými organizacemi. Vznikla zde skupina zaměstnanců, která proces blokuje obstrukcemi, což jednání významně komplikuje,“ sdělil Bence v prosinci.
V době ankety se podle Benceho zaměstnavatel rozhodl dále jednat pouze s odborovými organizacemi KOVO a UNIOS.
„Návrh zaměstnavatele na růst mezd považujeme za nedostatečný. Požadujeme výraznější navýšení mezd a rozšíření benefitů, ale také úpravy mzdového předpisu a kolektivní smlouvy v několika významných bodech, včetně zavedení dnů indispozičního volna,“ upřesnil Bence.
„Jednáme o technickém prodloužení stávající kolektivní smlouvy o tři měsíce, aby byl dostatek prostoru dotáhnout jednání do podoby, která bude pro zaměstnance důstojná a spravedlivá,“ dodal Bence. Růst mezd ve firmě by měl podle něj být výrazně nad inflací.
Zaměstnanci elektrárny jsou dosud v očekávání
Jaderná elektrárna Dukovany je se 1 680 zaměstnanci největší vysočinskou filiálkou polostátní společnosti ČEZ, kde však v předvánočním čase ještě neskončilo kolektivní vyjednávání. Firma vedle platů odměňuje zaměstnance také benefity.
„Kromě osobního účtu Cafeterie, který zaměstnanci mohou využít na nákupy, nabízíme benefity zaměřené na zdraví, rodinu či finance. Zároveň mají zaměstnanci možnost využít zvýhodněné nabídky a slevy například v oblasti pojištění, zaměstnanecké telefonie, ve firemních autopůjčovnách,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.
Havlíčkobrodský výrobce autodílů Futaba Czech plánuje zvyšovat mzdy k začátku fiskálního roku, tedy k 1. dubnu. „Kolektivní vyjednávání týkající se zvyšování mezd bude v prvních měsících roku, aby bylo uzavřeno k 1. dubnu,“ sdělil šéf podniku Petr Charvát.
Firma nepociťuje zvýšený tlak na zvýšení mezd z důvodu růstu životních nákladů. „Meziroční růst inflace pečlivě sledujeme a bude to jedním z kritérií, které budeme posuzovat pro zvýšení mezd v roce 2026,“ pověděl Charvát.
Závod Mann+Hummel v Nové Vsi na Třebíčsku bude zaměstnancům přidávat průměrně tři procenta.
Zaměstnancům dopravního koncernu ICOM transport bude v roce 2026 navýšena mzda o minimálně pět procent. „Toto navýšení se týká především řidičů autobusů, řidičů kamionové dopravy a mechaniků. Navýšení procent ale u řidičů není stropem, výše růstu mzdy může být i vyšší v závislosti na hospodářských výsledcích středisek a naplňování kritérií, například jde o průměrnou spotřebu nebo nehodovost,“ sdělil PR pracovník firmy Martin Havran.
V roce 2026 budou například řidiči a řidičky autobusové dopravy pobírat 55 900 korun plus osm tisíc korun diet, u mezinárodní kamionové dopravy, to bude 34 500 a 30 tisíc diet. Firma mzdy navyšuje každoročně.
Ve žďárské firmě Hettich, pobočce německého výrobce nábytkových kování, vyjednávají valorizaci mezd centrálně v celé společnosti. „Vyjednávání stále běží, případná valorizace by se uskutečnila v první polovině roku 2026,“ informovala mluvčí firmy Jana Hemzová.
Nejoblíbenějšími benefity jsou u zaměstnanců firmy příspěvek na penzijní spoření, na dopravu a roční bonus. „V příštím roce plánujeme benefity doplnit o benefitní kartu, program prevence zdraví a další,“ dodala Hemzová.
„Nezvyšujeme plošně, vždy jen individuálně“
Firma Auto Louda v Jihlavě s úrovní platů pracuje průběžně během roku, aby byla konkurenceschopná. „Nezvyšujeme platy jednorázově, ani plošně, ale vždy individuálně,“ uvedla Jarka Mužíková ze společnosti Auto Louda.
Firma Motorpal Jihlava i společnost Huhtamaki Přibyslavice na dotazy odmítla odpovědět. Podobně reagoval i Rudolf Penn ze společnosti Moravské kovárny. „Vzhledem k tomu, že dochází téměř denně ke změnám, bylo by velmi nezodpovědné uvádět konkrétní čísla,“ řekl šéf firmy Rudolf Penn. Kolektivní vyjednávání ve Valeo Humpolec v čase ankety nebylo ukončeno stejně jako v jihlavském Jihlavanu.