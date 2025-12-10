Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Čtyři muži si z firemního areálu v Jihlavě udělali doslova čerpací stanici. Podle policie dlouhé měsíce systematicky kradli pohonné hmoty svému zaměstnavateli, přečerpávali je do kanystrů a následně prodávali dál. Celkem firmu takto připravili o více než osm tisíc litrů paliva, škoda se vyšplhala na částku přes čtvrt milionu korun.
Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další předměty určené k přečerpávání pohonných hmot a také finanční hotovost. | foto: Policie ČR

Na organizovanou skupinu si došlápli kriminalisté z jihlavského oddělení hospodářské kriminality. Minulý týden v časných ranních hodinách zadrželi tři podezřelé přímo v Jihlavě, čtvrtého pak v nedaleké obci. Všichni muži ve věku od 43 do 60 let byli v době zadržení v zaměstnání a následně skončili v policejních celách.

Policie spustila rozsáhlou akci, během které proběhlo hned devět prohlídek. Kriminalisté prohledali domy na Jihlavsku, Třebíčsku i Znojemsku, osobní auta i prostory spojené se zaměstnáním obviněných.

Výsledek? Hromady kanystrů, sudy, zařízení na přečerpávání paliva a také hotovost.

Tři ze čtveřice mužů pracovali v jihlavské firmě zabývající se dopravou a těžkou technikou. Zhruba dvakrát týdně podle policie tajně odčerpávali palivo z firemních zásob. Část si nechávali pro sebe, většinu ale posílali dál. O prodej se staral jejich šestačtyřicetiletý komplic, který sháněl odběratele a tlačil na to, aby se kradlo ještě víc.

Tři z obviněných pracovali v jihlavské dopravní firmě, kde si zhruba dvakrát týdně načerno přečerpávali pohonné hmoty do kanystrů a odváželi je pryč.
„Od června získali přes osm tisíc litrů pohonných hmot a způsobili škodu přesahující čtvrt milionu korun,“ uvedl vedoucí oddělení hospodářské kriminality Michal Olejníček.

Tři muži jsou obviněni ze zločinu krádeže jako členové organizované skupiny, čtvrtý čelí obvinění z účasti na trestném činu. Všichni jsou stíháni na svobodě, přičemž tři z nich už mají trestní minulost. Pokud soud rozhodne o jejich vině, mohou si za mřížemi odsedět až osm let.

Případ kriminalisté dál vyšetřují.

