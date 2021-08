Žďárský zámek nabízí turistům novou trasu pokaždé s jiným výkladem

„Naší dlouhodobou snahou je podporovat udržitelný rozvoj zámku i celého zámeckého hospodářství, přičemž velkou inspirací jsou nám naši předchůdci působící v bývalém klášteře a později zámku. Nová trasa je poctou všem generacím, které se zasloužily o dokonalé propojení historie a přírody, a jsou nám tak velkými vzory i v dnešní době,“ uvedla mluvčí památky Martina Sedláková.

Čerstvě otevřený okruh je vedle již tradiční komentované prohlídky Po stopách Santiniho, jež mapuje tvorbu geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, druhou trasou, kterou mohou zájemci v areálu žďárské památky absolvovat.

„Dlouho jsme hledali, jak rozšířit nabídku pro naše návštěvníky, a nabízelo se právě toto téma. A zrovna cisterciácký řád, který tady působil od poloviny třináctého století až do roku 1784, je silně spjatý se správou kláštera a celého panství. Přinesl sem také plno zajímavých technologií, svůj přístup k přírodě i hospodaření celkově,“ vysvětlila Martina Schutová, vedoucí edukačního oddělení zámku.

Mniši byli velmi schopní

Mniši byli podle jejích slov velmi schopní, organizovaní a dokázali vytěžit maximum z území, jež osidlovali. „Ať už to bylo zakládání rybníků a chov ryb, železářství, pěstování obilí, nebo pivovarnictví – konkrétně vždy podle oblasti, v níž klášter vznikal,“ doplnila Schutová.

Ostatně i do některých těchto uvedených činností návštěvníci během prohlídky zabrousí – podívají se třeba ke Konventnímu rybníku, do prostor sádek či do sušárny chmele pro pivovar.

Všechna tato místa spojuje mimo jiné voda, která byla pro cisterciáky velice důležitá.

„Na územích, do nichž přicházeli, byl její výskyt klíčový. A místo, kde následně vznikl žďárský klášter, tento požadavek beze sporu splňovalo,“ popsal Tomáš Pleva, jenž prováděl v úterý úplně první návštěvníky trasy.

Prohlídka je rozdělena do dvou částí. Po návštěvě vybraných míst v zámeckém areálu, kde jsou ukázány a vysvětleny základní elementy cisterciáckého, barokního i současného hospodářství, je připravena také interaktivní část. „Lidé si sami vyzkoušejí roli hospodáře a pokusí se aplikovat získané znalosti při tvorbě vlastního modelu krajiny,“ nastínil Pleva.

Každý má vlastní přípravu

Výklad, který návštěvníky na nové trase čeká, nemají průvodci předem daný. „Každý z nich si prohlídku připravuje sám – studuje, účastní se workshopů. Pokud by lidé prošli trasu vícekrát, pokaždé s někým jiným, slyšeli by zase jiný výklad a pohled na toto téma,“ přiblížila Schutová.

Například Tomáš Pleva klade ve svých prohlídkách důraz mimo jiné na zmiňované dávné sepětí člověka a přírody, na což se ostatně snaží navazovat i současní majitelé – rodina Kinských. „Nad principy udržitelnosti a soužití člověka s přírodou bychom měli přemýšlet i my dnes. A také hledat způsoby, jak tyto poznatky předávat dalším generacím,“ zdůraznil Pleva.

Vydat se Po stopách zámeckého hospodáře lze během srpna každé úterý, čtvrtek a neděli od deseti hodin. Od září do května potom na objednání pro minimálně čtyři osoby. „Prohlídku mohou návštěvníci absolvovat také po celý den během akce Den venkova, která se koná 25. září,“ dodala Sedláková.