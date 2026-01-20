Po více než století se rozšíří zámek ve Věži. Domov potřebuje větší kapacitu

Velmi bohatou historii má za sebou zámeček ve Věži na Havlíčkobrodsku. Za svou existenci ho majitelé několikrát výrazně přestavěli, naposledy před více než sto lety. Další úpravy ho čekají letos. V jeho areálu vyroste zcela nové křídlo. Domov ve Věži, který v něm od roku 2003 sídlí, potřebuje navýšit kapacitu.

„Vypsali jsme výběrové řízení na dodavatele výstavby nové budovy Domova ve Věži,“ informoval na konci loňského roku hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla. Už na jaře by mohla začít výstavba pavilonu, který změní podobu zámečku. Předpokládané náklady dosahují částky 106 milionů bez DPH.

„Na tom projektu pracuji už devět let. Jsem velice rád, že se ho podařilo postupně posunout do finále. V dubnu bychom měli začít stavět,“ pochvaluje si ředitel Domova ve Věži Vladimír Frič. Výběrové řízení v tuto chvíli stále běží. „Zrovna předminulý týden ve čtvrtek jsem zájemce z řad uchazečů o zakázku provedl po domově,“ podotkl Frič.

Domov ve Věži je zařízení, jež se v obci o zhruba sedmi stovkách obyvatel na půli cesty mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem věnuje specifické sociální problematice. Zajišťuje pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro lidi s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí.

V posledních letech zařízení zřizované Krajem Vysočina čím dál více naráží na hranice své kapacity. Ta činí v případě zámečku ve Věži 88 klientů starších 19 let. „Podle toho, kolik máme žádostí o umístění, bychom ji naplnili trojnásobně,“ říká ředitel zařízení.

V zámku ve Věži od roku 2003 sídlí krajská organizace Domov ve Věži. Ta se stará o mentálně handicapované klienty.
Jezírko, o kousek dál pergola, vedle ní veliké ohniště s posezením. A do toho karavany a obytné přívěsy. V mnohém zahrada Domova ve Věži připomíná autokemp.
V zámku ve Věži od roku 2003 sídlí krajská organizace Domov ve Věži. Ta se stará o mentálně handicapované klienty.
Za obytné přívěsy a karavany Domov ve Věži zatím nic neplatí. Do konce dubna je sponzor poskytl zdarma, od května bude chtít jen symbolickou částku.
Jak upozornil, počet lidí, jež trpí duševními poruchami, v posledních letech stoupá. Prudce roste zejména od covidových let 2020 a 2021. Domov ve Věži dle údajů na webu přijímá pouze klienty z Kraje Vysočina. Obrací se na něj ale zájemci z celé republiky.

Speciální vybavení pro morbidně obézní klienty

Nová budova nabídne nový domov sedmnácti klientům, rozděleni budou do tří skupin. Vznikne v ní i zázemí pro personál, místnost pro terapii a kancelář psychologa. Budova bude mít výtah, fotovoltaiku, pracovníkům ulehčí práci zvedací zařízení a nebude chybět ani úpravna dešťové vody.

„Stavba proběhne ve dvou etapách. První bude zahrnovat demolici starých objektů a připojení vysokého napětí, druhá samotnou výstavbu,“ prozradil Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za krajský majetek, s tím, že by výstavba měla trvat rovné dva roky.

Domov pro duševně nemocné připomíná kemp, personál se dva týdny nevrací domů

Specialitou nové budovy bude vybavení pro usnadnění práce s morbidně obézními klienty. „I takoví někteří klienti jsou. Když je ten klient nepohyblivý, prakticky nevíme, co si s ním počít,“ vysvětluje ředitel Frič. Jeden z oddílů nové budovy tak bude vybaven speciálními zvedacími stroji.

Nová budova bude umístěna uvnitř areálu současného zámečku na jeho jižním okraji na místě dnešních starších hospodářských budov. „Na jeho podobě jsme pracovali s architekty a projektanty. Bude nádvoří zámečku opticky uzavírat, zároveň ale původní zámek zůstane dominantní stavbou,“ vylíčil Vladimír Frič. Zachován zároveň zůstane široký průchod do veřejnosti běžně přístupného zámeckého parku i vstup do zámecké kaple.

„Kraj i samotný domov se o areál dobře starají. Jsme rádi, že má takové využití, jež slouží i zdejším občanům. A také, že zařízení mnoha místním dává práci,“ konstatoval starosta Věže Martin Bárta. Samospráva se na projektu rovněž částečně podílela.

Úpravy po dlouhé době

K tak rozsáhlým úpravám areálu zámku ve Věži dojde po více než sto letech. Poslední opravdu velká rekonstrukce se uskutečnila po požáru z 22. května roku 1881. „V ten den vypukl v panské stáji zámku oheň. Padla mu za oběť stáj, část zámku a hlavně zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého,“ píše se v kronice obce. Obnova poničených částí skončila až roku 1908.

Historie památky je ale mnohem delší. Ve Věži původně stávala tvrz. Postupně byla přestavěna na panské a hospodářské sídlo. V 17. století konfiskací od Trčků z Lípy celé hospodářství získal francouzský rod Verniérů, který mu okolo roku 1703 vdechl základ současné podoby podlouhlé patrové budovy. O 25 let později byl zámek rozšířen o barokní křídlo.

Zámek v té době poměrně rychle střídal majitele. V letech 1740 až 1750 vzniklo zásluhou Dejmů ze Stříteže rokokové zahradní průčelí zámku. Další klasicistní a empírové úpravy proběhly až za vlastnictví manželů Křivánkových, kteří zámek zdědili. V té době došlo rovněž ke zmenšení kaple.

Majitelem zámku byl na přelomu 19. a 20. století jistý Robert Stangler. Rod nemovitost vlastnila i během druhé světové války. Po únoru 1948 mu zámek zabavili komunisté. Deset let celý areál chátral. Od roku 1958 sloužil jako domov pro seniory.

Tak tomu bylo až do roku 2002. Poté byl zámek převeden do majetku Kraje Vysočina a od roku 2003 je využíván jako specializované pobytové sociální zařízení pro klienty s chronickým duševním onemocněním - Domov ve Věži.

