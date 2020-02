Křik baronky i operní árie. Na divadelní prohlídky zámku se stojí fronty

Zatímco na jiných památkách se teprve chystají na sezonu, pod Zelenou horou je otevřeno kromě krátké lednové pauzy celoročně. Divadelní kostýmované prohlídky na konci zimy se tady už staly tradicí a fenoménem.



Aktuální téma je barokní. „V zimním termínu jsme už připomněli legendy kláštera, loni jsme zvolili éru zakladatelů kláštera, teď jsme se posunuli ze středověku až do baroka,“ vypočítává Martina Schutová.

Kromě toho, že v Muzeu nové generace na zámku vede edukační oddělení, vymýšlí také scénáře těchto zážitkových prohlídek. Jedno z témat dokonce zveršovala.

Dříve psala scénáře, které se pak ostatní učili, teď už to má jednodušší.

„Je to tak, že do toho každý vnese něco svého. Některé repliky se dokonce mění během dne, protože se naučíme reagovat na některé věty jinak a napadne nás jiná hláška,“ říká Schutová, která se ve freskových sálech proměňuje v paní hraběnku.

Hraje panovačnou hraběnku. Ale před manželem musí přepnout

Návštěvníci často nevěří, že herci nejsou najatí profesionálové. Většinou jde totiž až na výjimky o vlastní lidské zdroje, tedy zaměstnance muzea a brigádníky.

„Je výhoda, že se známe, máme jen dané téma, dobře funguje interakce, i vůči návštěvníkům. Je to zábava i pro nás,“ přitakává Markéta Sobotková, jedna z nezapomenutelných postav letošního ročníku.

Skvěle se vžila do role uštěkané, panovačné baronky. „Hraji opravdu nepříjemnou, kritickou ženskou, které se nedá odporovat. Co mi na to řekl manžel? Ne, určitě se nebál, že doma zapomenu přepnout,“ reaguje pobaveně Sobotková.

Letos se zapojuje celkem patnáct herců, další zaměstnanci pomáhali s výzdobou nebo pekli.

Vrcholem prohlídky je, když se návštěvníci v sále prelatury zapojí do pěvecké zkoušky. „Někteří nevěřili, že árie z Händelovy opery Xerxes nezní z playbacku,“ zmiňuje Schutová.

Zlatým hřebem prohlídek se stal ředitel, zpívá ve Státní opeře

Roli pěvce totiž napsaly autorky pro nového provozního ředitele muzea Pavla Haluzu. „Zpívá ve Státní opeře, udělali jsme z něj zlatý hřeb prohlídek. I pro nás byl jeho výstup velkým překvapením, protože nechtěl, abychom byli u zkoušky, výsledek jsme viděli až na místě,“ prozradila Martina Schutová.

V nevytápěných prostorách, kde se aktérům kouří od pusy, odzpíval 25 prohlídek ve dvou dnech. Vzhledem k omezené kapacitě prohlídek se na některé zájemce nedostane. To se týká i pátečního přidaného termínu.

Zámecký tým má nápadů stále dost. „Letos v květnu se vrátíme k tématu první republiky. Bude to volné pokračování toho, co už lidé mohli vidět předloni,“ prozradila Schutová.

Kdy napíšou roli pro Constantina a Marii Kinských? „Až si řeknou,“ směje se Sobotková. „My bychom je brali hned,“ přidává se Schutová.

Aby se posunuli ještě výš, domluvila jim Marie Kinská, bývalá tanečnice a šéfka festivalu KoresponDance, lekce s herečkou a choreografkou Halkou Třešňákovou.