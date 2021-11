Podnikatel opravil zámek v Dukovanech, obec mu za něj nabízí 55 milionů

Před pěti lety vládla na obecním úřadě v Dukovanech spokojenost. Po dlouhodobých zklamáních s potenciálními kupci se tehdy vesnici podařilo prodat tamní zámek za 10 milionů vlivnému podnikateli Richardu Horkému, respektive jeho firmě TTS energo.



Horký zámek citlivě opravil a památka začala sloužit návštěvníkům jako hotel s restaurací. Zároveň tam byly letní prohlídky pro turisty.

„Byla to naše výhra, že se o obecní zámek začal zajímat podnikatel Richard Horký,“ řekl před pěti lety dukovanský starosta Miroslav Křišťál.

Jenže Horký se nedávno z osobních důvodů rozhodl, že zámek prodá. A obec získala od podnikatele předkupní právo. Názory zastupitelů na zpětnou koupi se značně lišily. Přesto nakonec obec schválila nabídkovou konečnou sumu 55 milionů korun.

„Ovšem tato částka není taková, jakou by si firma TTS energo představovala. Takže je to prozatím na mrtvém bodě a oni hledají kupce jinde, ne jen u nás,“ popsal starosta Křišťál. Podle něj by Horkého společnost chtěla zámek prodat za 64 milionů.

Starostu mrzí, že se musí opět řešit vlastnictví zámku. „Byli jsme rádi, že jsme se zbavili danajského daru. Myslel jsem, že je to vyřešené jednou provždy,“ povzdechl si starosta.

V provozu bude jen do konce letošního roku

Zámek byl podle něj hodně využívaný. Každý rok se tam třeba pořádaly desítky svateb. „Na konci roku v zámku provoz skončí, což bude citelný zásah,“ dodal Miroslav Křišťál.

Sám Horký se k prodeji zámku nechce příliš vyjadřovat. „V současné době Zámek Dukovany nabízí veškeré služby do konce roku 2021. Nyní jednáme s partnery o prodeji a budoucnosti zámku. Obsah jednání je předmětem obchodního tajemství,“ uvedl za společnost TTS energo Radek Plaček.

Co je ale jisté, opravenou památku nekoupí skupina ČEZ provozující nedalekou elektrárnu. „O koupi Zámku Dukovany neuvažujeme,“ potvrdil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Podle Křišťála je možné, že se vedení obce ještě k jednání vrátí. „Teď jsme ale rozhodli takto. Ta částka jsou tři naše roční investiční rozpočty,“ přirovnal starosta. On sám by možná ještě souhlasil s vyšší cenou, někteří další zastupitelé jsou ale vyloženě proti.

Horký zámek připojil na vytápění biomasou

Prodej se netýká anglického parku u zámku s více než 200 let starými stromy, který obec vlastní a udržuje. Vesnice má už z dřívějška smluvně zajištěn i průchod nádvořím.

Dnešní pozdně barokní podobu získal zámek v roce 1790, kdy původní užitkovou budovu nechala přestavět hraběnka Marie Brigita Malabaila de Canal.



Po zestátnění v roce 1945 sloužil zámek mimo jiné jako internát zemědělského učiliště a Státní veterinární správa zde měla doškolovací ústav. V roce 1991 připadl zámek obci, která jej využívala k reprezentačním účelům, a po nějakou dobu zde fungovala také restaurace.

Richard Horký v rámci rekonstrukce zařídil, že je zámek vytápěn z obecní teplárny na dřevní biomasu. Následně byla zrušena zámecká kotelna na uhlí.