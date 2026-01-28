Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Radek Laudin
  16:08
Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v současnosti na prodej. A podle realitní kanceláře už se objevil vážný zájemce o její koupi. Jednání s ním dále pokračují.

„Natáčíme poctivou komedii, u které si lidi v kině odpočinou. Divák může čekat bláznivý, místy trochu černý humor, plný nečekaných vztahových twistů,“ řekl producent filmu Jiří Tuček. Vznikající snímek Něco jako rodina je pro režisérku a scenáristku Zuzanu Mariankovou třetím celovečerním filmem. Ty předchozí dva nesou název Známí neznámí a Jedeme na teambuilding.

Do svého nového počinu odehrávajícím se z velké části v Lukách nad Jihlavou obsadila i Elizavetu Maximovou, Petra Lněničku, Stanislava Majera, Lukáše Langmajera či Tomáše Maštalíra. Pár scén vzniká také v Rokycanech a v Berouně. První klapka nového filmu padla začátkem nového roku a natáčení poběží do konce ledna. Premiéra je plánovaná předběžně na listopad letošního roku.

Kancelář má vážného zájemce o památku

Z filmu ale zpátky do reality. Loucký zámek tyčící se nad řekou Jihlavou a centrem městyse nyní vlastní společnost Chateau Luka sídlící v jihočeském Ševětíně. Ta ho nyní nabízí prostřednictvím inzerátů třeba i na webu reality.idnes.cz. „Je to stále aktuální, je na prodej. Jednáme už s vážným zájemcem., Nechci to zakřiknout, ale vypadá to dobře,“ sdělil realitní makléř Martin Frömel.

Zámek v Lukách před časem zařadil časopis Forbes mezi aktuálně nejdražší nabízené nemovitosti v Česku s cenou 200 milionů korun. Podle Martina Frömela je ale v současnosti jeho cena o pár desítek milionů nižší. Přesnější ovšem makléř nebyl.

Zámek v Lukách nad Jihlavou.
Natáčení komedie Něco jako rodina na zámku v Lukách nad Jihlavou.
Zámek v Lukách nad Jihlavou na historické fotografii.
Natáčení komedie Něco jako rodina na zámku v Lukách nad Jihlavou.
18 fotografií

Starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák má o možném prodeji zatím jen neoficiální informace. Veřejnost si podle něj dosud mohla památku prohlédnout zhruba dvakrát ročně při nepravidelně konaných prohlídkách. „A pak je park otevřený pravidelně při květnové mariánské mši,“ doplnil Martin Dvořák.

Samotný zámek má starožitné vybavení, umělecké artefakty, vzácné textilie a dekorace. Mobiliář není původní. Památku obklopuje osmnáctihektarový park s různými druhy stromů a historickou fontánou. Součástí areálu je kaple, rybníček, salaš a krytý bazén.

Byty a školní kuchyně, pak rekonstrukce

Barokní zámek byl postaven koncem 16. století a na konci třicetileté války pak pobořen a vypálen. Chátral až do začátku osmnáctého století. Dnešní podobu získala památka v letech 1739-1747.

Čtvrtá série Odznaku Vysočina vyvrcholí v sanitce a na ledečské poliklinice

Více než dvacet let poté odkoupil zámek svobodný pán Widmann. Jeho rod panoval v Lukách až do roku 1945. Během jejich vlastnictví vznikl zámecký park v anglickém stylu na ploše tří bývalých zemědělských statků. Zřejmě kvůli požáru snížili zámek o jedno patro. V roce 1945 odešli Widmannové do Rakouska.

Zámek byl poté státu a vznikly v něm obecní byty a školní kuchyně s jídelnou. V roce 2000 začal s opravou zámku jeho tehdejší majitel, firma Bio Vendor Group. Ukončil ji roku 2007.

